ETV Bharat / state

22 अगस्त से रांची में अंडर-23 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप, देशभर के पहलवान जुटेंगे - NATIONAL WRESTLING COMPETITION

झारखंड राज्य कुश्ती संघ रांची में 22 से 24अगस्त तक राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है. जिसमें कई अंतरराष्ट्रीय पहलवान भी शामिल होंगे.

National Wrestling Competition
एक दूसरे पर जोर आजमाते खिलाड़ी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2025 at 3:39 PM IST

2 Min Read

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनने जा रही है. खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 22 से 24 अगस्त तक अंडर-23 सीनियर पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे.

इस आयोजन की मेजबानी झारखंड राज्य कुश्ती संघ कर रहा है, जिसे खेल विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है. प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. आयोजकों का कहना है कि इस बार चैंपियनशिप खास होगी क्योंकि इसमें कई अंतरराष्ट्रीय पहलवान भी शामिल होंगे.

जानकारी देते झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव (Etv Bharat)

तैयारियां पूरी, टीमें 20 अगस्त से आएंगी

झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से टीमें 20 अगस्त से रांची पहुंचना शुरू कर देंगी. खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और अधिकारियों के रहने और खाने की विशेष व्यवस्था की गई है. लगभग 1100 पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं.

वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा चयन

इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए ही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा. यानी इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले पहलवान सीधे भारतीय टीम में जगह बना सकेंगे. इससे खिलाड़ियों का उत्साह और भी बढ़ गया है और मुकाबले रोमांचक होने की उम्मीद है.

रांची को बड़े आयोजन का मौका

राज्य की राजधानी रांची में इस तरह के बड़े आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा. दर्शकों को तीन दिनों तक राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा. झारखंड कुश्ती संघ का कहना है कि आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम पूरी तरह तैयार है. सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और तकनीकी व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है.

तीन दिवसीय यह आयोजन केवल प्रतिस्पर्धा भर नहीं होगा, बल्कि देशभर के उभरते पहलवानों को अपनी ताकत और तकनीक दिखाने का मंच देगा. झारखंड के लिए यह अवसर राज्य के खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और खेल तथा संस्कृति को नई दिशा भी प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें-

राष्ट्रीय सेविका समिति ने जम्मू में लड़कियों के लिए लगाया आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर

हजारीबाग में दंगल, पहलवानों ने एक दूसरे को दी पटकनी

अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चिराग चिकारा ने जीता गोल्ड, भारत के नाम रहे कुल 9 मेडल

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल आयोजन का गवाह बनने जा रही है. खेलगांव स्थित गणपत राय इंडोर स्टेडियम में 22 से 24 अगस्त तक अंडर-23 सीनियर पुरुष फ्रीस्टाइल, ग्रीको-रोमन स्टाइल और महिला राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का उद्घाटन झारखंड के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार करेंगे.

इस आयोजन की मेजबानी झारखंड राज्य कुश्ती संघ कर रहा है, जिसे खेल विभाग का पूरा सहयोग मिल रहा है. प्रतियोगिता में देशभर के विभिन्न राज्यों से सैकड़ों पहलवान अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे. आयोजकों का कहना है कि इस बार चैंपियनशिप खास होगी क्योंकि इसमें कई अंतरराष्ट्रीय पहलवान भी शामिल होंगे.

जानकारी देते झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव (Etv Bharat)

तैयारियां पूरी, टीमें 20 अगस्त से आएंगी

झारखंड कुश्ती संघ के महासचिव रजनीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. देश के अलग-अलग राज्यों से टीमें 20 अगस्त से रांची पहुंचना शुरू कर देंगी. खिलाड़ी, कोच, मैनेजर और अधिकारियों के रहने और खाने की विशेष व्यवस्था की गई है. लगभग 1100 पहलवान प्रतियोगिता में भाग लेने आ रहे हैं.

वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए होगा चयन

इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की अहमियत इसलिए भी है क्योंकि इसके जरिए ही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा. यानी इस टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाले पहलवान सीधे भारतीय टीम में जगह बना सकेंगे. इससे खिलाड़ियों का उत्साह और भी बढ़ गया है और मुकाबले रोमांचक होने की उम्मीद है.

रांची को बड़े आयोजन का मौका

राज्य की राजधानी रांची में इस तरह के बड़े आयोजन से स्थानीय खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा. दर्शकों को तीन दिनों तक राष्ट्रीय स्तर के कुश्ती मुकाबले देखने का अवसर मिलेगा. झारखंड कुश्ती संघ का कहना है कि आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरी टीम पूरी तरह तैयार है. सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और तकनीकी व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा गया है.

तीन दिवसीय यह आयोजन केवल प्रतिस्पर्धा भर नहीं होगा, बल्कि देशभर के उभरते पहलवानों को अपनी ताकत और तकनीक दिखाने का मंच देगा. झारखंड के लिए यह अवसर राज्य के खिलाड़ियों को नई प्रेरणा देगा और खेल तथा संस्कृति को नई दिशा भी प्रदान करेगा.

ये भी पढ़ें-

राष्ट्रीय सेविका समिति ने जम्मू में लड़कियों के लिए लगाया आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर

हजारीबाग में दंगल, पहलवानों ने एक दूसरे को दी पटकनी

अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में चिराग चिकारा ने जीता गोल्ड, भारत के नाम रहे कुल 9 मेडल

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL SPORTS EVENTSगणपत राय इंडोर स्टेडियमझारखंड राज्य कुश्ती संघSPORTS MINISTER SUDIVYA KUMARNATIONAL WRESTLING COMPETITION

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

हफ्ते में एक दिन का आराम और मनोरंजन का पूरा इंतजाम! जानें, मवेशियों के प्रति किसानों की ये अनोखी परंपरा

ऐसा गांव जहां आज तक नहीं बनी सड़क, ग्रामीणों का आरोप- नक्शे में रोड पर जमीन पर नहीं!

वीर सपूतों की कुर्बानी की याद दिलाता है रांची का शहीद स्थल, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में थी अहम भूमिका

चेरो साम्राज्यः राजा से मजदूर तक की कहानी!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.