रायपुर में नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला, ड्रॉपआउट दर घटाने और युवाओं को कौशल से जोड़ना उद्देश्य - WORKSHOP NITI AAYOG RAIPUR

Fostering Mentorship in Education: A Pathway to Equity विषय पर रायपुर में कार्यशाला रखी गई.

National Workshop NITI Aayog Raipur
रायपुर में नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 29, 2025 at 6:21 PM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में शुक्रवार को नीति आयोग की ओर से राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. इसका विषय Fostering Mentorship in Education: A Pathway to Equity था. इसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत शिक्षा को और अधिक समानता और समावेशिता की ओर ले जाना था.

शिक्षा में मेंटरशिप का महत्व: इस कार्यशाला में विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और शिक्षाविदों ने हिस्सा लिया. उन्होंने बताया कि कैसे मेंटोरिंग सिस्टम से बच्चों को ड्रॉपआउट रोकने, अवसरों से जोड़ने, और समाज में समानता लाने में मदद मिल सकती है.

रायपुर में नीति आयोग की राष्ट्रीय कार्यशाला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हमारा मकसद यह समझना है कि कैसे एजुकेशन के ज़रिए समाज में इक्वलिटी लाई जा सकती है. 17 साल तक पढ़ने के बाद भी कुछ केस में बच्चा 17 हजार महीना नहीं कमा पाता, यह चिंता की बात है- वित्त मंत्री ओपी चौधरी

बच्चों के भविष्य को बेहतर करना उद्देश्य: ओपी चौधरी ने कहा कि, बच्चों को उनके पैशन और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से तैयार करना होगा. चाहे वो एंटरप्रेन्योर बनें, इकोनॉमिस्ट बनें या साइकोलॉजिस्ट. इसी विषय पर यह कार्यशाला रखी गई है. भविष्य में छत्तीसगढ़ में ऐसे और भी वर्कशॉप होंगे जिससे राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर हो.

बच्चों के लिए मानव-केंद्रित शिक्षा व्यवस्था ज़रूरी: नीति आयोग ने जोर दिया कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर बच्चे को एक सशक्त नागरिक बनाना होगा. इसके लिए जरूरी है कि उन्हें एक ऐसा मेंटॉरिंग सिस्टम मिले जो उनकी पूरी क्षमता को बाहर लाने में मदद करे.

बच्चों में जो पोटेंशियल है उसे पहचान कर उन्हें आगे बढ़ाना ज़रूरी है. चाहे वो डॉक्टर, प्रोफेसर, सिविल सर्वेंट या एंटरप्रेन्योर बनें. इसके लिए टीचर, समाज और सिस्टम – सभी की भूमिका अहम है. NEP 2020 का मकसद भी यही है कि हर बच्चा सशक्त बने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े.- डॉ. वीके पाल, सदस्य नीति आयोग

इस कार्यशाला में योजना विभाग के सचिव अंकित आनंद, नीति आयोग के संयुक्त सचिव के.एस. रेजिमोन, नीति आयोग फेलो डॉ. आई.वी. सुब्बा राव, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के अध्यक्ष प्रो. पंकज अरोड़ा, तथा नीति आयोग के उप सचिव अरविंद कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

