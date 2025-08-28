ETV Bharat / state

साहिबगंज के वन स्टॉप सेंटर में नाबालिग के साथ हुई थी छेड़खानी: राष्ट्रीय महिला आयोग - NATIONAL WOMEN COMMISSION TEAM

वन स्टॉप सेंटर में एक नाबालिग के साथ छेड़खानी की जांच पड़ताल करने राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम साहिबगंज पहुंची.

National Women Commission team reached Sabihganj
निरीक्षण कर बाहर निकलती राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2025 at 6:50 PM IST

साहिबगंज: वन स्टॉप सेंटर में एक नाबालिग के साथ हुई छेड़खानी के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की भी एंट्री हो गई है. गुरूवार को एक दिन के प्रवास पर राष्ट्रीय महिला आयोग की तीन सदस्यीय टीम साहिबगंज पहुंची. ‌टीम करीब दोपहर 12 बजे वन स्टाप सेंटर पहुंची और मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की. इस दौरान बाल कल्याण समिति की तीन महिला सदस्य, जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी और पीड़ित नाबालिग से पूछताछ की गई.

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ने मामले की घोर निंदा की

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने सर्किट हाउस में प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है. पूछताछ में घटना सही पाई गई है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर कब तक बच्चियों के साथ इस तरह की हैवानियत होती रहेगी.

मीडिया से बातचीत करती राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य (Etv Bharat)

कैसे सुरक्षित रहेंगी बच्चियां?

राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने आगे कहा कि बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष का पद एक जिम्मेदारी होती है. बच्चों की सुरक्षा इनके कंधों पर होती है. लेकिन पदाधिकारी की ही नीयत खराब रहेगी तो कैसे हमारे समाज की बच्चियां सुरक्षित रहेंगी? वन स्टॉप सेंटर से सीसीटीवी फुटेज, सभी सदस्यों से लिखित रूप में रिपोर्ट देने को कहा गया है. आरोपी अब्दुस सुभान ने भी अपना अपराध स्वीकार किया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल घटना 6 अगस्त की है. जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पूनम कुमारी ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अब्दुस सुभान से कहा कि एक महिला गर्भवती है. इस बात की जानकारी उसके अभिभावक को दे दी जाए ताकि वे उसे लेकर चले जाए. काउंसलिंग रिपोर्ट के अनुसार शाम 7:30 बजे अध्यक्ष वहां गए और प्रसूता से जानकारी लेने के दौरान पास में खड़ी लड़की से उसका हालचाल जानने लगे. यह बात काउंसलिंग रिपोर्ट में नाबालिग ने बताई है.

वन स्टॉप सेंटर कैसे पहुंची नाबालिग?
दरअसल नगर थाना क्षेत्र की नाबालिग ने एक युवक के साथ भागकर शादी कर ली थी. इस दौरान नाबालिग के परिजनों ने नगर थाना में मामला दर्ज करवाया था. जिसके बाद युवक ने नगर थाने में जाकर सरेंडर कर दिया था. पुलिस ने बालिग युवक को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया और नाबालिग लड़की को वन स्टॉप सेंटर में अस्थाई तौर पर देखरेख के लिए भेज दिया. जिसके बाद से ही नाबालिग वन स्टॉप सेंटर में रह रही थी.

वन स्टॉप सेंटर की दलील

वन स्टॉप सेंटर शोषित, पीड़ित महिलाओं और लड़कियों को संरक्षण देती है. इनकी देखरेख के लिए सिर्फ महिला पदाधिकारी और कर्मी ही होते हैं. किसी भी पुरुष की एंट्री पर रोक रहती है. फिलहाल कई पद खाली रहने के बाद जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनम कुमारी को केंद्र प्रशासक बना दिया गया है. इन्हीं की देखरेख में केंद्र चल रहा है. हालांकि वन स्टॉप सेंटर, जिला समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत आता है. इसमें रहने वाली महिला को नि:शुल्क कानूनी सलाह के रूप में वकील मुहैया कराया जाता है.

जांच में सही पाई गई घटना: राष्ट्रीय महिला आयोग

इधर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान घटना सही पाई गई है. आरोपी अब्दुस सुभान जेल में है. रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाएगी. उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल का निरीक्षण किया, जहां कुव्यवस्था का आलम देखा गया. साहिबगंज मंडल कारा में महिलाओं से मिलीं. बेहतर सुविधा देने को कहा गया है. वहीं शुक्रवार को सूर्या हांसदा के परिवार से मुलाकात करुंगी.

वन स्टॉप सेंटर में हुई थी नाबालिग से छेड़खानी

वन स्टॉप सेंटर में एक नाबालिग से बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अब्दुस सुभान ने छेड़खानी की थी. छेड़खानी का मामला सीडब्ल्यूसी के सदस्य के द्वारा किए गए काउंसलिंग रिपोर्ट में भी आया था. वहीं उपायुक्त की जांच में भी मामला सही पाया गया था. जिसके बाद बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अब्दुस सुभान को जेल में भेज दिया गया था.

साहिबगंज में वन स्टॉप सेंटरCHILD WELFARE COMMITTEE SAHIBGANJMOLESTATION IN ONE STOP CENTERराष्ट्रीय महिला आयोगNATIONAL WOMEN COMMISSION TEAM

धनबाद में भू-धंसान की त्रासदी: धरती फटी और पाताल में समा गए लोग! पुनर्वास के इंतजार में मौत से जंग लड़ रहीं बची जिंदगियां

संपत्ति जांच का खौफ! अपराधी और नक्सली आत्मसमर्पण की फिराक में, पुलिस ने कई को लिया है रडार पर

तीन पहिया गाड़ी चलाने के लिए भी चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, ई-रिक्शा का भी होना चाहिए रजिस्ट्रेशन

बेटियों के लिए प्रेरणा बनीं अर्जुन अवार्डी अलका तोमर, देश की महिला पहलवानों को दी नई दिशा

