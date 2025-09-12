ETV Bharat / state

राष्ट्रीय वोवीनाम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता; उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते आठ गोल्ड मेडल

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8 से 11 सितंबर तक 14वीं राष्ट्रीय वोवीनाम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता हुई. असम की टीम ने चैंपियनशिप जीती.

Photo Credit: ETV Bharat
असम की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2025 at 8:05 PM IST

3 Min Read
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की टीम ने राष्ट्रीय वोवीनाम प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए आठ स्वर्ण पदक जीतने का गौरव प्राप्त किया है. जल्द ही टीम के लिए राजधानी लखनऊ में सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा.

दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुई प्रतियोगिता: एशियन वोवीनाम फेडरेशन के महासचिव व राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण गर्ग ने बताया कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8 से 11 सितंबर तक चली 14वीं राष्ट्रीय वोवीनाम मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में असम की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ओवरऑल चैंपियनशिप जीत ली. असम ने कुल 29 स्वर्ण, 11 रजत और 20 कांस्य पदक हासिल कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया.

महाराष्ट्र दूसरे और उत्तराखंड तीसरे स्थान पर रहा: महाराष्ट्र ने 24 स्वर्ण, 16 रजत और 18 कांस्य के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया, जबकि उत्तराखंड ने 15 स्वर्ण, 7 रजत और 5 कांस्य पदकों से तीसरा स्थान हासिल किया. उत्तर प्रदेश की टीम ने 8 स्वर्ण, 14 रजत और 10 कांस्य पदकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त कर प्रदेश का मान बढ़ाया. यह प्रतियोगिता एशियन वोवीनाम फेडरेशन के तहत आयोजित की गई थी.

Photo Credit: ETV Bharat
दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 8 से 11 सितंबर तक हुई प्रतियोगिता (Photo Credit: ETV Bharat)

देश भर के युवा खिलाड़ी शामिल हुए: फाउंडर चेयरमैन विष्णु सहाय, महासचिव शंकर महाबले और पप्पू खान ने विजेता खिलाड़ियों को ट्रॉफी और मेडल प्रदान किए. इस आयोजन में देश भर से सैकड़ों युवा खिलाड़ी शामिल हुए, जिन्होंने तलवारबाजी, फाइट और एकल प्रदर्शन जैसे विभिन्न इवेंट्स में अपनी कला का प्रदर्शन किया. उत्तर प्रदेश की टीम ने विशेष रूप से जूनियर और सब-जूनियर वर्गों में अच्छा प्रदर्शन किया.

लखनऊ के मोहम्मद हन्नान ने गोल्ड मेडल जीता: लखनऊ के मोहम्मद हन्नान ने सब-जूनियर वर्ग में एकल प्रदर्शन में स्वर्ण पदक जीता, साथ ही 35 किलोग्राम वर्ग की फाइट में कांस्य पदक हासिल किया. जूनियर वर्ग में लकी सिंह गौतम और निखिल रावत ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीते, जबकि फाइट में रजत पदक प्राप्त किया सनी ने एकल प्रदर्शन और फाइट दोनों में रजत पदक जीते.

अभिषेक पाल ने सिल्वर, यती शुक्ला ने ब्रॉन्ज मेडल जीता: अभिषेक पाल ने प्रदर्शन में रजत, यती शुक्ला ने फाइट में कांस्य और ज्योति ने फाइट व प्रदर्शन दोनों में कांस्य पदक जीतकर लखनऊ का नाम रोशन किया. जूनियर वर्ग में विवेक राय और कृष्णा नागर ने फाइट में दो रजत पदक जीते. समिष्ठा साहू ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि सीनियर वर्ग में अनंत तिवारी ने कांस्य पदक प्राप्त किया छोटे बच्चों ने भी कमाल किया अंडर-10 वर्ग में बालिका (-27 किग्रा) आराध्या सिंह ने रजत पदक जीता.

आराध्या यादव ने गोल्ड मेडल जीता: बालक वर्ग (35 किग्रा से अधिक) में मानस यादव ने रजत और अमृतांश सिंह ने कांस्य पदक जीता बालक (-31 किग्रा) श्रेयांश पांडेय ने कांस्य पदक प्राप्त किया. अंडर-14 बालिका वर्ग में (-36 किग्रा) आराध्या यादव ने रजत और आन्या यादव ने कांस्य पदक जीता.

इसी वर्ग (-44 किग्रा) में आराध्या यादव ने स्वर्ण पदक जीतकर खास उपलब्धि हासिल की, जबकि इशिका खायप ने रजत पदक जीता. अंडर-17 बालिका वर्ग (-44 किग्रा) में समिष्ठा साहू ने रजत पदक जीतकर अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा.

SPORTS NEWSVOVINAM MARTIAL ARTS COMPETITIONASSAM TEAM WON THE CHAMPIONSHIPUP TEAM WON EIGHT GOLD MEDALS

