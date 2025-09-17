उदयपुर में नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल-2025: खराड़ी बोले, 'व्यंजनों के स्वाद के साथ हो रहा सांस्कृतिक संगम'
उदयपुर में तीन दिवसीय नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल का शुभारंभ जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया.
Published : September 17, 2025 at 7:04 PM IST
उदयपुर: नगर निगम के परिसर में बुधवार को नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल-2025 का शुभारंभ जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने किया. इस तीन दिवसीय आयोजन में देश के 7 राज्यों से जनजाति समाज के पाक कलाकार भाग ले रहे हैं. इस मौके पर मंत्री खराड़ी ने कहा कि यहां व्यंजनों के स्वाद के साथ सांस्कृतिक संगम का सुअवसर मिल रहा है.
अलग-अलग राज्यों की व्यंजनों की महक: फेस्टिवल में राजस्थान सहित देश के 7 राज्यों से जनजाति समाज के पाक कलाकार भाग लेकर अपने-अपने क्षेत्र के विशिष्ट परंपरागत जनजाति व्यंजन तैयार कर प्रदर्शित कर रहे हैं. फेस्टिवल में प्रवेश पूरी तरह से निशुल्क है. आमजन स्टाल्स पर अपनी पसंद के हिसाब से खाद्य सामग्री खरीद कर उसका लुत्फ उठा सकते हैं. आयोजन स्थल पर व्यंजनों का आनंद लेने के लिए डाइनिंग एरिया की भी व्यवस्था रखी गई है.
व्यंजनों के स्वाद के साथ सांस्कृतिक संगम: नेशनल ट्राइबल फूड फेस्टिवल-2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते मुख्य अतिथि मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि यह फेस्टिवल व्यंजनों के स्वाद के साथ सांस्कृतिक संगम का भी सुअवसर है. इसके माध्यम से लोग एक-दूसरे की संस्कृति को जान सकेंगे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक भारत-श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं. इसी क्रम में यह आयोजन हो रहे हैं.
इन व्यंजनों का मिल रहा लुत्फ: फूड फेस्टिवल में महाराष्ट्र के महादेव कोली जनजाति के मासवडी, डांगर भाकरी, कड़क माकरी, मध्यप्रदेश से बारेला, बेगा, मलासी जनजाति द्वारा लाल ज्वारी के लड्डू, जंगली मौसंबी भाजी, कुटकी भात, जम्मू कश्मीर से गुज्जर जनजाति द्वारा कद्दू खीर, कुंगी मुकुम, दादर एवं नगर हवेली से माण्डोनी जनजाति द्वारा बेम्बू अचार, नागली रोटी, मोरींगा भाजी व्यंजनों ने लोगों को लुभाया.
वहीं छत्तीसगढ़ से हालना एवं मुरीया जनजाति द्वारा मंडिया रोटी, आमल, चापड़ा चटनी, गुजरात से घोड़िया जनजाति द्वारा नागली से तैयार विभिन्न व्यंजन तथा राजस्थान के विभिन्न जनजाति बहुल जिलों से भील, मीणा, गरासिया एवं सहरिया जनजाति के पाक कलाकारों द्वाना कुलध की घूघरी, मक्के का खींचड़ा, मक्की राब व लापसी, कुआर, किकोड़े की भाजी, बाजरा राब, बाजरी का सोगरा, महुआ के ढेकले, महुआ के लड्डू, पानिया, केर सांगरी (पंचकुटा) इत्यादि व्यंजन आकर्षण का केंद्र रहे.