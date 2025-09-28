ETV Bharat / state

जयपुर में जुटेंगे देशभर के 3200 शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर होगा मंथन

जयपुर में 5 से 7 अक्टूबर तक होने वाले शिक्षक अधिवेशन में 3200 शिक्षक जुटेंगे. वे राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर मंथन करेंगे.

National Teachers Convention
राष्ट्रीय शिक्षक अधिवेशन अधिवेशन के पोस्टर का विमोचन करते हुए (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 28, 2025 at 6:26 PM IST

2 Min Read
जयपुर: देशभर के 29 राज्यों से 3200 शिक्षक जयपुर में एक ही छत के नीचे जुटेंगे. यहां जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ (ABRSM) का नौवां त्रैवार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन 5 से 7 अक्टूबर तक होगा. इस अधिवेशन में शिक्षा की दिशा-दशा और राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इस दौरान सीमा सुरक्षा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) से लेकर देश के ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा होगी.

यह शिक्षक अधिवेशन 'शिक्षक राष्ट्र के लिए' विषय पर केंद्रित होगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस अधिवेशन का शुभारंभ करेंगे. उनके साथ अधिवेशन में उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और राष्ट्रीय स्तर के विचारक भी मौजूद रहेंगे.

शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: प्राचार्यों के ट्रांसफर: डोटासरा के आरोपों पर बोले दिलावर, 'कांग्रेस राज में होते थे रिश्वत लेकर तबादले'

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि अधिवेशन में शिक्षा, शिक्षक और राष्ट्र के विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. इसमें 'राष्ट्रीय सुरक्षा सीमा से समाज तक' एक प्रमुख विषय होगा. इसके अलावा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 5 साल को लेकर अब तक की उपलब्धियों, चुनौतियों और भविष्य के मार्ग पर एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा. साथ ही, राज्य और केंद्र के स्तर पर शिक्षकों की लंबित समस्याओं पर भी अधिवेशन में चर्चा होगी. हालांकि, प्रमुख रूप से 'शिक्षा की भारतीय अवधारणा', 'शिक्षक राष्ट्र के लिए काम करे' और 'भारत की गुरु परंपरा के नाते से शिक्षक अपनी भूमिका को फिर से परिभाषित करें' जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा.

शिक्षा भूषण शिक्षक सम्मान: नारायण लाल गुप्ता ने बताया कि 6 अक्टूबर को तीन शिक्षकों को 'अखिल भारतीय शिक्षा भूषण शिक्षक सम्मान' प्रदान किया जाएगा. इनमें राजस्थान के प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा, दिल्ली की प्रो. सुषमा यादव और केरल के वी. जे. श्रीकुमार शामिल हैं. सम्मान स्वरूप इन शिक्षकों को 1 लाख रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र और एक चांदी की प्लेट दी जाएगी. इस दौरान आचार्य महामण्डलेश्वर अवधेशानन्द महाराज और आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी सुरेश सोनी भी मौजूद रहेंगे. इसी तरह महासंघ की यात्रा पर एक प्रदर्शनी भी लगेगी, जिसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी करेंगी. उन्होंनं बताया कि अधिवेशन में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉ. सुधांशु त्रिवेदी, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष प्रो. एम. जगदीश कुमार, एनसीईआरटी निदेशक प्रो. दिनेश सकलानी व आरएसएस क्षेत्र कार्यकारिणी सदस्य हनुमान सिंह राठौड़ मौजूद रहेंगे.

NEP 2020भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघCM BHAJANLAL SHARMANATIONAL TEACHERS CONVENTION

