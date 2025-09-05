PM मोदी के आव्हान पर शुरू होगा 'राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान', रेहड़ी-पटरी पर सजेंगी अब देशी वस्तुएं

15, 16 सितंबर को नागपुर में होगा व्यापारी जुटान, स्वदेशी अभियान शुरू करने की रणनीति बनाएंगे देशभर के व्यापारी
Published : September 5, 2025 at 8:28 PM IST
नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ वार के बीच प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार एवं उपभोग को जन-आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को अपनाने का जो आव्हान किया है उसके लिए अब व्यापारियों के द्वारा अभियान शुरू किए जा रहे हैं.
नागपुर में होगा व्यापारी जुटान, शुरू होगा स्वदेशी अपनाओ अभियान
राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि इसके लिए आगामी 15-16 सितंबर को नागपुर में व्यापारी जुटान राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देशभर से 400 से अधिक व्यापारी नेताओं, हॉकर्स संगठनों, उपभोक्ता मंचों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी. उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान पूरे देश के गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक चलाया जाएगा.
बाबूलाल गुप्ता ने कहा; ''हम स्वदेशी की बात पहले से ही करते आ रहे हैं. अपने देश में ही उत्पादन हो. अपने देश का ही मार्केट हो. इसके साथ ही अपने देश के पर्यटन स्थलों पर ही लोग जाएं. हर तरीके से स्वदेशी को अपनाने की बात हो. इसको ध्यान में अभियान शुरू किया जाएगा.'' जीएसटी के दो स्लैब कम करने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे खाने-पीने की अधिकतर चीजें सस्ती हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने उन पर से टैक्स कम कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभी एक विषय आटा चक्की का जिस पर 5% से ज्यादा टैक्स है, उसको भी 5% के दायरे में लाया जाना चाहिए.
जीएसटी ट्रिब्यूनल का भी गठन होना बहुत जरूरी
बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि जीएसटी ट्रिब्यूनल का भी गठन होना बहुत जरूरी है. इसके गठन में जितनी देरी होगी उतना ही बोझ जीएसटी कउंसिल पर बढ़ता जएगा. उन्होंने कहा कि मामलों का निपटारा जल्दी हो उसके लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और गैस को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए, यह पुरानी मांग है. डीजल की बड़ी खपत माल ढुलाई में होती है, जिसकी वजह से उसका खर्च भी समान पर ही पड़ता है. पेट्रोल डीजल और गैस को जीएसटी के दायरे में लाने से कई सभ्यताएं दूर होंगी.
टैरिफ वार हमारे लिए चुनौती नहीं अवसर: प्रवीण खंडेलवाल
चांदनी चौक के सांसद एवं कैट के राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, ''प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना अब तेजी से साकार हो रहा है. अमेरिकी टैरिफ वार हमारे लिए चुनौती नहीं बल्कि अवसर है. व्यापारी वर्ग यह प्रण लेता है कि हर दुकान, हर बाजार, हर रेहड़ी पर स्वदेशी वस्तुएँ उपलब्ध कराई जाएंगी. विदेशी वस्तुओं का विकल्प केवल स्वदेशी ही होगा.''
प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि देशभर में 10 करोड़ से अधिक व्यापारी, रेहड़ी-पटरी वाले और छोटे रिटेल व्यवसायी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 82 लाख करोड़ रुपये के व्यापार से जुड़े हैं. आने वाले 10 वर्षों में यह आंकड़ा 190 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. लेकिन, अमेज़न और वालमार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियां ई-कॉमर्स के अवैध माध्यम से बाजार में घुसपैठ कर रही हैं, जिससे छोटे व्यापारी गंभीर संकट में हैं.
वहीं, कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. सी. भारतीया ने कहा; ''आज देश के 3.5 करोड़ दुकानदार और रेहड़ी पटरी वाले इस अभियान के मुख्य स्तंभ हैं. यदि हम सब मिलकर उपभोक्ताओं को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिलेगी. नागपुर सम्मेलन से हम एक राष्ट्रीय रणनीति तय करेंगे, जो स्वदेशी अभियान को गांव-गांव तक पहुंचाएगी.''
विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार को पहुंचा रहीं नुकसान
दीपक शर्मा ने कहा कि व्यापारियों को 1991 से ही गलत छवि देकर ‘बिचौलिया’ साबित करने का प्रयास किया गया, जबकि वास्तविकता यह है कि विदेशी कंपनियां चीन सहित अन्य देशों से सस्ता माल लाकर भारतीय बाजार को नुकसान पहुंचा रही हैं. इससे छोटे उद्योग ठप हो रहे हैं, रोजगार कम हो रहा है और व्यापार घाटा चिंताजनक स्थिति में पहुंच गया है. ऐसे समय में स्वदेशी ही एकमात्र समाधान है. उन्होंने आगे कहा; ''बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारे रिटेल व्यापार पर कब्ज़ा करना चाहती हैं. लेकिन अब समय आ गया है कि व्यापारी, उपभोक्ता और उद्योगपति सब मिलकर स्वदेशी को बढ़ावा दें. यह अभियान सिर्फ व्यापार का नहीं बल्कि आर्थिक स्वतंत्रता का आंदोलन है. आने वाली पीढ़ियों के लिए मजबूत भारत की नींव यही है.''
