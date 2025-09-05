PM मोदी के आव्हान पर शुरू होगा 'राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान', रेहड़ी-पटरी पर सजेंगी अब देशी वस्तुएं

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: अमेरिकी टैरिफ वार के बीच प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार-प्रसार एवं उपभोग को जन-आंदोलन बनाने के उद्देश्य से शुक्रवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट), स्वदेशी जागरण मंच, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, हॉकर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता मोर्चा द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया. भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को अपनाने का जो आव्हान किया है उसके लिए अब व्यापारियों के द्वारा अभियान शुरू किए जा रहे हैं.

नागपुर में होगा व्यापारी जुटान, शुरू होगा स्वदेशी अपनाओ अभियान

राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि इसके लिए आगामी 15-16 सितंबर को नागपुर में व्यापारी जुटान राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें देशभर से 400 से अधिक व्यापारी नेताओं, हॉकर्स संगठनों, उपभोक्ता मंचों एवं उद्योग प्रतिनिधियों की सहभागिता होगी. उन्होंने बताया कि इस सम्मेलन के बाद राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान पूरे देश के गांव-गांव, कस्बों और शहरों तक चलाया जाएगा.

PM मोदी के आव्हान पर शुरू होगा 'राष्ट्रीय स्वदेशी अभियान' (ETV Bharat)

बाबूलाल गुप्ता ने कहा; ''हम स्वदेशी की बात पहले से ही करते आ रहे हैं. अपने देश में ही उत्पादन हो. अपने देश का ही मार्केट हो. इसके साथ ही अपने देश के पर्यटन स्थलों पर ही लोग जाएं. हर तरीके से स्वदेशी को अपनाने की बात हो. इसको ध्यान में अभियान शुरू किया जाएगा.'' जीएसटी के दो स्लैब कम करने को लेकर उन्होंने कहा कि इससे खाने-पीने की अधिकतर चीजें सस्ती हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने उन पर से टैक्स कम कर दिया है. उन्होंने कहा कि अभी एक विषय आटा चक्की का जिस पर 5% से ज्यादा टैक्स है, उसको भी 5% के दायरे में लाया जाना चाहिए.

जीएसटी ट्रिब्यूनल का भी गठन होना बहुत जरूरी

बाबूलाल गुप्ता ने कहा कि जीएसटी ट्रिब्यूनल का भी गठन होना बहुत जरूरी है. इसके गठन में जितनी देरी होगी उतना ही बोझ जीएसटी कउंसिल पर बढ़ता जएगा. उन्होंने कहा कि मामलों का निपटारा जल्दी हो उसके लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और गैस को भी इसके दायरे में लाया जाना चाहिए, यह पुरानी मांग है. डीजल की बड़ी खपत माल ढुलाई में होती है, जिसकी वजह से उसका खर्च भी समान पर ही पड़ता है. पेट्रोल डीजल और गैस को जीएसटी के दायरे में लाने से कई सभ्यताएं दूर होंगी.