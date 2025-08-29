रांची: राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर झारखंड की गौरवशाली हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे की कहानी हर किसी के लिए प्रेरणा है. सिमडेगा के एक छोटे से गांव से निकलकर उन्होंने न केवल भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का परचम लहराया. उनकी उपलब्धियां और संघर्ष झारखंड की बेटियों के लिए एक मिसाल हैं.

संघर्ष से शुरू हुआ सफर

सिमडेगा के एक छोटे से गांव में जन्मीं सुमराय टेटे का सफर आसान नहीं था. आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने हॉकी को अपना जुनून बनाया. लगभग एक दशक तक भारतीय महिला हॉकी टीम का हिस्सा रहीं सुमराय ने एशिया कप, एशियाई खेल, कॉमनवेल्थ गेम्स और चैंपियंस ट्रॉफी जैसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व किया. वर्ष 2002 के मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम में उनकी भूमिका अहम थी.

सुमराय टेटे से बात करते संवाददाता चंदन भट्टाचार्य (ईटीवी भारत)

कप्तानी और कोचिंग में योगदान

सुमराय ने न केवल एक खिलाड़ी के रूप में, बल्कि कप्तान और कोच के रूप में भी हॉकी को समृद्ध किया. उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम और झारखंड की टीम को कोचिंग दी, जिससे कई नई प्रतिभाएं उभरीं. वर्तमान में वे भारतीय रेलवे से जुड़ी हैं और रांची रेल मंडल में कार्यरत हैं. उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन ने कई युवा खिलाड़ियों को प्रेरित किया है.

सम्मान और उपलब्धियां

सुमराय के शानदार प्रदर्शन और लंबे करियर को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया. इसके अलावा, उन्हें राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कारों से नवाजा गया. सुमराय कहती हैं, “खेल ने मुझे पहचान और आत्मविश्वास दिया. मैं चाहती हूं कि यह आत्मविश्वास नई पीढ़ी को भी मिले.”

झारखंड की बेटियों के लिए प्रेरणा

ईटीवी भारत से खास बातचीत में सुमराय ने कहा, “झारखंड की बेटियों में अपार प्रतिभा है. उन्हें सामाजिक और पारिवारिक बंधनों से बाहर निकलकर अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए.” उन्होंने बताया कि वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड की कई खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन पुरुष हॉकी में झारखंड का योगदान बढ़ाने की जरूरत है.

सरकार से अपील

सुमराय ने झारखंड सरकार से खिलाड़ियों के पलायन को रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की. उन्होंने कहा, “खिलाड़ियों को राज्य में ही रोजगार के अवसर दिए जाएं. अगर उन्हें विभागों में अच्छे पद मिलेंगे, तो वे जूनियर खिलाड़ियों के साथ अपना अनुभव साझा कर सकेंगे. इससे झारखंड में हॉकी को और मजबूती मिलेगी.”

बेटियों को प्रेरणादायक संदेश

सुमराय ने बेटियों को संदेश देते हुए कहा, “अपने सपनों को कभी न छोड़ें. अगर खेल में सफलता न मिले, तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें. जीवन की दिशा और दशा खुद तय करनी होगी. मेहनत और लगन से हर लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.”

झारखंड: हॉकी की नर्सरी

झारखंड, खासकर सिमडेगा और खूंटी, को देश की हॉकी नर्सरी के रूप में जाना जाता है. सुमराय टेटे जैसे खिलाड़ियों ने इस पहचान को और मजबूत किया है. उनकी कहानी यह साबित करती है कि छोटे से गांव से निकलकर भी विश्व मंच पर चमका जा सकता है. राष्ट्रीय खेल दिवस पर सुमराय टेटे का यह संदेश न केवल खिलाड़ियों, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक है.

ये भी पढ़ें:

राष्ट्रीय खेल दिवस की झारखंड में जोरदार तैयारी, एक घंटा मैदान में एक घंटा खेल के नाम थीम पर आयोजित होंगे कार्यक्रम

लखनऊ की बेटी को भारतीय हॉकी टीम का मिला टिकट, अब चीन में बिखेरेंगी अपनी प्रतिभा का जलवा