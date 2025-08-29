कोंडागांव: जिले में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस को बड़े उत्साह के साथ मनाया गया. कई खेलों के साथ 3 दिवसीय आयोजन शुरू हुआ. यह दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है. कार्यक्रम की शुरुआत विकासनगर स्टेडियम में ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई.

'फिट इंडिया मूवमेंट' की शपथ और फुटबॉल मैच: इस अवसर पर खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने 'फिट इंडिया मूवमेंट' की शपथ ली. इसके बाद फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया गया जिसमें खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.

राष्ट्रीय खेल दिवस खेल भावना और फिटनेस को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण अवसर है. इस तरह के आयोजन से खिलाड़ी तो उत्साहित होते ही हैं, साथ ही समाज में फिटनेस का संदेश भी जाता है.– सुधा कुमार, वरिष्ठ खेल अधिकारी

पेंटिंग, इंडोर गेम्स और सायकल रैली का आयोजन: कार्यक्रम के अगले चरण में 30 अगस्त को पेंटिंग प्रतियोगिता और इंडोर गेम्स (जैसे जूडो, कराटे, बैडमिंटन, टेबल टेनिस) होंगे.

31 अगस्त का कार्यक्रम: 'Sunday on Cycle' कार्यक्रम के तहत एक विशाल सायकल रैली निकाली जाएगी. यह रैली विकासनगर स्टेडियम से शुरू होकर अंबेडकर चौक, पीडब्ल्यूडी कार्यालय, डॉ. भंज क्लिनिक, कनेरा रोड होते हुए इंडियन गैस कार्यालय से वापस स्टेडियम पहुंचेगी.

कोंडागांव में राष्ट्रीय खेल दिवस कई आयोजन, मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्कूलों और कॉलेजों में भी गतिविधियां: गुंडाधुर कॉलेज में रस्साकसी, रस्सीकूद, पेंटिंग और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. जवाहर नवोदय विद्यालय, बालक स्कूल, कन्या स्कूल और आत्मानंद स्कूल, जामकोटपारा में भी पेंटिंग प्रतियोगिताएं रखी गई हैं.

खेल और फिटनेस के लिए जन-जागरूकता: इन कार्यक्रमों का उद्देश्य युवाओं और आम नागरिकों को खेलों के प्रति जागरूक करना और फिट इंडिया मूवमेंट को जन-जन तक पहुंचाना है.

खेल न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखते हैं, बल्कि युवाओं में अनुशासन और आत्मविश्वास भी बढ़ाते हैं.