नेशनल स्पेस डे; परिषदीय स्कूलों के बच्चों ने डिजिटल माध्यम से की अंतरिक्ष की सैर - NATIONAL SPACE DAY 2025

योगी सरकार की ओर से 23 अगस्त को प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में 'नेशनल स्पेस डे' का आयोजन किया गया.

परिषदीय स्कूलों में मनाया गया नेशनल स्पेस डे.
परिषदीय स्कूलों में मनाया गया नेशनल स्पेस डे. (Photo Credit : ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 7:35 AM IST

लखनऊ : बेसिक शिक्षा क्षेत्र में नये आयाम की शुरुआत करते हुए योगी सरकार की ओर से 23 अगस्त को प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में 'नेशनल स्पेस डे' का आयोजन किया गया. इस अवसर पर 1.48 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराया गया. साथ ही डिजिटल यात्रा के जरिए अंतरिक्ष की जानकारी साझा की गई. कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ाना था.


बच्चों में दिखी नई ऊर्जा और उत्साह

नेशनल स्पेस डे पर परिषदीय स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम.
नेशनल स्पेस डे पर परिषदीय स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
इस अवसर पर विद्यालयों में कई तरह की रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की गईं. जिनमें समूह चर्चा, चित्रकला प्रतियोगिता और मॉडल प्रदर्शनी शामिल थीं. इन कार्यक्रमों के बाद बच्चों में विज्ञान और तकनीक के प्रति गहरी रुचि और उत्साह देखने को मिला. बच्चों ने डिजिटल माध्यमों से ग्रहों, उपग्रहों और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल की. साथ ही चंद्रयान, आदित्य-एल1 और गगनयान जैसे भारत के प्रमुख अंतरिक्ष मिशनों की पूरी कहानी भी जानी साझी.

बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि बच्चे सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी विज्ञान और तकनीक को समझें. इस तरह के आयोजनों से बच्चों को भविष्य के करियर विकल्पों के लिए प्रेरित किया जाएगा. साथ ही यह पहल उन्हें शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई राह दिखाएगी. योगी सरकार पहले ही स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और रोबोटिक्स लैब जैसी पहल कर चुकी है. जिससे बच्चों को नई तकनीक से जोड़ा जा सके. यह पहल निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझने का शानदार अवसर है.

नेशनल स्पेस डे पर परिषदीय स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम.
नेशनल स्पेस डे पर परिषदीय स्कूलों में आयोजित कार्यक्रम. (Photo Credit : ETV Bharat)
