लखनऊ : बेसिक शिक्षा क्षेत्र में नये आयाम की शुरुआत करते हुए योगी सरकार की ओर से 23 अगस्त को प्रदेश के 1.32 लाख परिषदीय विद्यालयों में 'नेशनल स्पेस डे' का आयोजन किया गया. इस अवसर पर 1.48 करोड़ से अधिक छात्र-छात्राओं को भारत की अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित कराया गया. साथ ही डिजिटल यात्रा के जरिए अंतरिक्ष की जानकारी साझा की गई. कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और जिज्ञासा को बढ़ाना था.
बच्चों में दिखी नई ऊर्जा और उत्साह
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि योगी सरकार का लक्ष्य है कि बच्चे सिर्फ किताबों से ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी विज्ञान और तकनीक को समझें. इस तरह के आयोजनों से बच्चों को भविष्य के करियर विकल्पों के लिए प्रेरित किया जाएगा. साथ ही यह पहल उन्हें शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए नई राह दिखाएगी. योगी सरकार पहले ही स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और रोबोटिक्स लैब जैसी पहल कर चुकी है. जिससे बच्चों को नई तकनीक से जोड़ा जा सके. यह पहल निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समझने का शानदार अवसर है.
