एनएसएस स्थापना का दिवस, रांची विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन

रांची विश्वविद्यालय में एनएसएस स्थापना का दिवस मनाया गया.

National Service Scheme Foundation Day celebrations at Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय में एनएसएस स्थापना का दिवस समारोह (Etv Bharat)
Published : September 28, 2025 at 4:52 PM IST

रांचीः राजधानी के रांची विश्वविद्यालय में रविवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ किया गया. आर्यभट्ट सभागार में हुए इस भव्य समारोह में विश्वविद्यालय के हजारों छात्र-छात्राएं, पदाधिकारी और अतिथि शामिल हुए. इस कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस गीत से हुई.

इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के खेल निदेशक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शेखर जमुआर उपस्थित रहे. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एनएसएस केवल एक संगठन नहीं, बल्कि समाज निर्माण की सशक्त धारा है. उनके अनुसार, जब देश सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब एनएसएस स्वयंसेवक ही वे युवा शक्ति हैं जो सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के युवा आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है.

National Service Scheme Foundation Day celebrations at Ranchi University
रांची विश्वविद्यालय की छात्रा को सम्मान (ETV Bharat)

इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रांची विश्वविद्यालय की छात्रा दीक्षा कुमारी और छात्र दिवाकर आनंद को विशेष सम्मान दिया गया. दोनों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एनएसएस ने उनके जीवन को नई दिशा दी और उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराया.

इस समारोह में सात कार्यक्रम पदाधिकारियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इनमें डॉ. कुमारी उर्वशी, डॉ. भारती द्विवेदी, डॉ. पूनम कुल्लू, डॉ. हर्षिता सिन्हा, डॉ. अमित कुमार, डॉ. कंचन मुंडा और डॉ. जय नारायण महतो शामिल रहे. इसके अलावा कई स्वयंसेवकों को सर्वश्रेष्ठ एनएसएस वॉलंटियर अवार्ड मिला. प्रमुख नामों में उदय शंकर प्रजापति, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद अदनान सामी, संकल्प कुमार, आकाश कुमार गिरी, रोशन कुमार और सचिन कुमार सहित कई छात्र-छात्राएँ शामिल हैं.

इस कार्यक्रम के दौरान रांची विश्वविद्यालय के उन स्वयंसेवकों को भी सम्मानित किया गया जिन्होंने राष्ट्रीय एकता शिविर (एनआईसी) और अन्य राष्ट्रीय आयोजनों में भाग लेकर विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया. इनमें पुरुषोत्तम कुमार, आयशा फातिमा, नवीन किशोर, सुरभि कुमारी और सुप्रिया कुमारी प्रमुख रहे.

National Service Scheme Foundation Day celebrations at Ranchi University
स्वयंसेवकों को सम्मानित किया गया (ETV Bharat)

छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष डॉ. सुदेश कुमार साहू ने कहा कि एनएसएस छात्रों के व्यक्तित्व विकास के साथ-साथ राष्ट्र निर्माण का माध्यम है. उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे समाज के कमजोर और वंचित वर्ग तक पहुंचकर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने का संकल्प लें. कुलसचिव डॉ. गुरु चरण साहू ने स्वयंसेवकों को अनुशासन और सेवा का प्रतीक बताया और आयोजन के सफल संचालन के लिए धन्यवाद दिया.

इस समारोह के बीच सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी हुईं, जिनमें रांची विमेंस कॉलेज, निर्मला कॉलेज, जेवीएम श्यामली, शहीद शेख भिखारी कॉलेज, मारवाड़ी कॉलेज और संत जेवियर्स कॉलेज समेत कई शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया. गीत, नृत्य और नाट्य प्रस्तुति से कार्यक्रम में रंग भर गया.

National Service Scheme Foundation Day celebrations at Ranchi University
एनएसएस स्थापना का दिवस समारोह (ETV Bharat)

एनएसएस समन्वयक डॉ. ब्रजेश कुमार ने कहा कि इस तरह के आयोजन न केवल युवाओं को प्रेरित करते हैं, बल्कि यह भी याद दिलाते हैं कि ‘सेवा परमो धर्मः’ केवल नारा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक राह है. रांची विश्वविद्यालय का यह आयोजन इस बात का संदेश बनकर उभरा कि युवाओं की ऊर्जा और समर्पण ही समाज और राष्ट्र की प्रगति का आधार है.

