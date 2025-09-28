ETV Bharat / state

एनएसएस स्थापना का दिवस, रांची विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन

रांचीः राजधानी के रांची विश्वविद्यालय में रविवार को राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) स्थापना दिवस समारोह का आयोजन पूरे उत्साह और गरिमा के साथ किया गया. आर्यभट्ट सभागार में हुए इस भव्य समारोह में विश्वविद्यालय के हजारों छात्र-छात्राएं, पदाधिकारी और अतिथि शामिल हुए. इस कार्यक्रम की शुरुआत एनएसएस गीत से हुई.

इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड सरकार के खेल निदेशक और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शेखर जमुआर उपस्थित रहे. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि एनएसएस केवल एक संगठन नहीं, बल्कि समाज निर्माण की सशक्त धारा है. उनके अनुसार, जब देश सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, तब एनएसएस स्वयंसेवक ही वे युवा शक्ति हैं जो सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड के युवा आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और यह पूरे राज्य के लिए गर्व की बात है.

रांची विश्वविद्यालय की छात्रा को सम्मान (ETV Bharat)

इस अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित रांची विश्वविद्यालय की छात्रा दीक्षा कुमारी और छात्र दिवाकर आनंद को विशेष सम्मान दिया गया. दोनों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि एनएसएस ने उनके जीवन को नई दिशा दी और उन्हें समाज के प्रति जिम्मेदारी का बोध कराया.

इस समारोह में सात कार्यक्रम पदाधिकारियों को उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया. इनमें डॉ. कुमारी उर्वशी, डॉ. भारती द्विवेदी, डॉ. पूनम कुल्लू, डॉ. हर्षिता सिन्हा, डॉ. अमित कुमार, डॉ. कंचन मुंडा और डॉ. जय नारायण महतो शामिल रहे. इसके अलावा कई स्वयंसेवकों को सर्वश्रेष्ठ एनएसएस वॉलंटियर अवार्ड मिला. प्रमुख नामों में उदय शंकर प्रजापति, जितेंद्र कुमार, मोहम्मद अदनान सामी, संकल्प कुमार, आकाश कुमार गिरी, रोशन कुमार और सचिन कुमार सहित कई छात्र-छात्राएँ शामिल हैं.