विनोबा भावे विश्वविद्यालय में भूगोल पर राष्ट्रीय सेमिनार, वक्ताओं ने बिहार-झारखंड के संसाधनों के सतत उपयोग पर की चर्चा

हजारीबाग में भूगोल पर सेमिनार का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के भूगोलवेत्ताओं का जुटान हुआ.

हजारीबाग में भूगोल पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिनार में मौजूद विभावि के कुलपति व भूगोलवेत्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 12, 2025 at 7:48 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: विनोबा भावे विश्वविद्यालय में 26वां झारखंड-बिहार के भूगोलवेत्ताओं का राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया. जिसमें 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बिहार और झारखंड के संसाधनों के सतत उपयोग पर वक्ताओं ने चर्चा की.

राष्ट्रीय स्तर के भूगोलवेत्ताओं का हजारीबाग में जुटान

इस सेमिनार में राष्ट्रीय स्तर के भूगोलवेत्ता पहुंचे थे. कैसे भारत को विकसित देश बनाना है इस पर चर्चा की गई. वक्ताओं ने कहा कि झारखंड-बिहार संसाधनों से भरा पड़ा है. उन संसाधनों का उपयोग राष्ट्र के विकास में कैसे किया जाए इस पर भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी बातों को रखा.

सेमिनार में विभावि के कुलपति का संबोधन और जहानाबाद के असिस्टेंट प्रोफेसर का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

विवेकानंद सभागार में आयोजित कार्यक्रम में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के भूगोलवेत्ता और शोधार्थी शामिल हुए. विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. चंद्र भूषण शर्मा ने कहा कि ऐसा आयोजन हर एक विभाग में होना चाहिए.खास कर उन्होंने अनुशासन के क्षेत्र में भी कॉनक्लेव कराने की जरूरत पर जोर दिया.

यह आयोजन विनोबा भावे विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर भूगोल विभाग और एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स बिहार एंड झारखंड की ओर से किया गया था. जिसमें भूगोलवेत्ताओं ने विकसित भारत में बिहार और झारखंड के संसाधनों के सतत उपयोगिता पर चर्चा की.

2047 तक विकसित भारत बनाने में सहायक होगा सेमिनार

वहीं बिहार के जहानाबाद से पहुंचे असिस्टेंट प्रोफेसर सुमेश ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सेमिनार है. जिसमें राष्ट्र के विकास में कैसे संसाधनों को उपयोग किया जाए इस पर चर्चा की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत 2047 का सपना देखा है, उसे पूरा करने में सेमिनार सहायक सिद्ध होगा.

कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय स्तर के भूगोलवेत्ता. (फोटो-ईटीवी भारत)

दो दिनों के सेमिनार में संसाधनों का सतत उपयोग कर कैसे देश को विकसित बनाना है इस पर चर्चा की गई. आने वाले दिनों में इसका सकारात्मक परिणाम भी सामने आएगा.

