रांचीः सूर्या हांसदा एनकांउटर का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लेते हुए तीन दिनों के अंदर रिपोर्ट तलब की है. इस मामले में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश द्वारा सदन में उठाए गए प्रश्न और आयोग को भेजे गए पत्र पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया है.

आयोग ने 3 दिनों के अंदर मांगा जवाब

आयोग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य सचिव झारखंड, पुलिस महानिदेशक झारखंड, उपायुक्त गोड्डा और पुलिस अधीक्षक गोड्डा को नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. साथ ही आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338(क) के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए संबंधित अधिकारियों को समन जारी कर सकता है.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की ओर से भेजा गया पत्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

दीपक प्रकाश ने आयोग की पहल का किया स्वागत

सूर्या हांसदा का एनकाउंटर सही था या उनकी हत्या की गई थी यह अब तक पहेली बनी हुई है. ऐसे में बीजेपी लगातार राज्य सरकार से इसकी सीबीआई से या सीटिंग जज से जांच की मांग कर रही है. राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा है कि सूर्या हांसदा मामले में बिना देरी किए हुए इसकी जांच होनी चाहिए.यह आदिवासी समाज के सम्मान और न्याय से जुड़ा हुआ मुद्दा है. आयोग का संज्ञान लेना इस दिशा में न्याय की एक महत्वपूर्ण पहल है. जिसका हम स्वागत करते हैं. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न दोहराई जाए.

ये भी पढ़ें-

सूर्या हांसदा का एनकाउंटर या हत्या! सीबीआई जांच की मांग तेज करेगी भाजपा, मानसून सत्र में भी गूंजेगी आवाज

बिना कोर्ट वारंट के पुलिस ने कैसे किया गिरफ्तार, रिटायर्ड जज के नेतृत्व में सूर्या के शव का दोबारा हो पोस्टमार्टम- अर्जुन मुंडा

सूर्या हांसदा एनकाउंटर मामले ने पकड़ा तूल, अर्जुन मुंडा ने कहा- सूर्या प्रशासन का हुआ शिकार

एसटी कमीशन करे सूर्या एनकाउंटर की निष्पक्ष जांच, ये आदिवासी अस्मिता सुरक्षा और मानवाधिकार का मसला- दीपक प्रकाश