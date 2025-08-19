ETV Bharat / state

सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत बोले-एससी वर्ग के उत्थान की योजनाओं में हमारी परफॉर्मेंस 90 प्रतिशत से ज्यादा - REVIEW OF SC CATEGORY SCHEMES

सरकार की अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं की सचिवालय में राष्ट्रीय एससी आयोग और राज्य सरकार ने समीक्षा की.

SAC Commission Chairman, Member and Minister Gehlot in the review meeting
समीक्षा बैठक में एसएसी आयोग अध्यक्ष, सदस्य व मंत्री गहलोत (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 19, 2025 at 4:20 PM IST

2 Min Read

जयपुर: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर अब तक राजस्थान में कितना काम हुआ, इसका फीडबैक लेने मंगलवार को राष्ट्रीय एससी आयोग जयपुर पहुंचा.

आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा कि दलित वर्ग के लिए केंद्रीय योजनाओं का लाभ धरातल पर एससी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि जितना पैसा योजनाओं के मद में है, उसे उनके उत्थान पर खर्च किया जाए. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुनिश्चित करें कि योजना का वास्तविक लाभ सीधे एससी वर्ग तक पहुंचे. राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, आयोग सदस्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी सचिवालय में समीक्षा बैठक में मौजूद रहे.

सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को करेंगे साकार- अविनाश गहलोत - social justice minister visit - SOCIAL JUSTICE MINISTER VISIT

परफॉर्मेंस 90 फीसदी से ज्यादा: बैठक के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की परफॉर्मेंस 90 प्रतिशत से ज्यादा है. राज्य व केंद्र सरकार और एससी आयोग मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने बैठक को अनुसूचित जाति के उत्थान की दिशा में सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया.

2022 के बाद राजस्थान में पहली बैठक: मंत्री गहलोत ने कहा कि साल 2022 के बाद पहली बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राजस्थान में आकर बड़ी समीक्षा बैठक की. एससी वर्ग के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं में जनसंख्या के हिसाब से बजट आवंटित होना चाहिए. दो दिवसीय जयपुर दौरे आए आयोग सदस्य बुधवार को भी विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. अनुसूचित जाति से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर राज्य में दलित अत्याचार से जुड़े मामलों और लंबित प्रकरणों की भी जानकारी लेंगे.

जयपुर: केंद्र और राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर अब तक राजस्थान में कितना काम हुआ, इसका फीडबैक लेने मंगलवार को राष्ट्रीय एससी आयोग जयपुर पहुंचा.

आयोग अध्यक्ष किशोर मकवाना ने कहा कि दलित वर्ग के लिए केंद्रीय योजनाओं का लाभ धरातल पर एससी वर्ग के लोगों को मिलना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिए कि जितना पैसा योजनाओं के मद में है, उसे उनके उत्थान पर खर्च किया जाए. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर सुनिश्चित करें कि योजना का वास्तविक लाभ सीधे एससी वर्ग तक पहुंचे. राष्ट्रीय एससी आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना, आयोग सदस्य, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत, मुख्य सचिव सुधांश पंत सहित सभी विभागों के प्रमुख अधिकारी सचिवालय में समीक्षा बैठक में मौजूद रहे.

सामाजिक न्याय मंत्री अविनाश गहलोत बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: पीएम मोदी के विकसित भारत के सपने को करेंगे साकार- अविनाश गहलोत - social justice minister visit - SOCIAL JUSTICE MINISTER VISIT

परफॉर्मेंस 90 फीसदी से ज्यादा: बैठक के बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने मीडिया को बताया कि प्रदेश में दलितों के उत्थान के लिए राज्य सरकार की योजनाओं की परफॉर्मेंस 90 प्रतिशत से ज्यादा है. राज्य व केंद्र सरकार और एससी आयोग मिलकर काम कर रहे हैं. उन्होंने बैठक को अनुसूचित जाति के उत्थान की दिशा में सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम बताया.

2022 के बाद राजस्थान में पहली बैठक: मंत्री गहलोत ने कहा कि साल 2022 के बाद पहली बार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने राजस्थान में आकर बड़ी समीक्षा बैठक की. एससी वर्ग के लिए राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं में जनसंख्या के हिसाब से बजट आवंटित होना चाहिए. दो दिवसीय जयपुर दौरे आए आयोग सदस्य बुधवार को भी विभिन्न विभागों से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. अनुसूचित जाति से जुड़े जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक कर राज्य में दलित अत्याचार से जुड़े मामलों और लंबित प्रकरणों की भी जानकारी लेंगे.

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL SC COMMISSION IN JAIPURTOOK FEEDBACK ON SCHEMES FOR SCएससी आयोग अध्यक्ष किशोर मकवानाSOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENTREVIEW OF SC CATEGORY SCHEMES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

UPI पर छोटे लोन की सुविधा जल्द, ग्राहकों को बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.