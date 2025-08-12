ETV Bharat / state

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बोलीं- मोबाइल और सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग से भी रिश्तों पर पड़ सकता है असर - SAHARANPUR NEWS

राष्ट्रीय अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मंगलवार को महिलाओं की जनसुनवाई की.

सहारनपुर मेंं महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष
सहारनपुर मेंं महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 12, 2025 at 8:58 PM IST

2 Min Read

सहारनपुर : सहारनपुर पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मंगलवार को महिलाओं की जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने डीएम-एसएसपी और संबधित अधिकारियों को महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए.

महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आज उनके पास 70 शिकायतें आई हैं, जिनमें से ज्यादातर पारिवारिक विवाद हैं. ज्यादा से ज़्यादा महिलाओं की बात सुनी और महिलाओं की शिकायतों के बारे में एसएसपी और जिलाधिकारी से बातचीत करके उनका समाधान किया.

प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पारिवारिक मामलों को सुलझाने में थोड़ा समय लगता है. पहले उन महिलाओं के साथ काउंसलिंग की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है, उन्हें समझाना पड़ता है. महिलाओं के लिए कानून भी बनाए गए हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम समानता के साथ काम करें और उनके साथ न्याय करें. उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले महिलाएं जागरूक नहीं थीं, अब जागरूक होने लगी हैं.

उन्होंने बताया कि अब महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था. महिलाओं को जागरूक करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सभी को महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि पारिवारिक विवाद का कारण मोबाइल और सोशल मीडिया भी है. मोबाइल और सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग से रिलेशन पर असर पड़ सकता है.



राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर पर लगे उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि अभी अध्ययन किया जा रहा है और उनकी गहन जांच की जाएगी. इस मामले की जांच अभी जारी है और उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे पुष्कर, जगत पिता ब्रह्माजी का लिया आशीर्वाद, सरोवर जाकर की पूजा अर्चना

सहारनपुर : सहारनपुर पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मंगलवार को महिलाओं की जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने डीएम-एसएसपी और संबधित अधिकारियों को महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए.

महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आज उनके पास 70 शिकायतें आई हैं, जिनमें से ज्यादातर पारिवारिक विवाद हैं. ज्यादा से ज़्यादा महिलाओं की बात सुनी और महिलाओं की शिकायतों के बारे में एसएसपी और जिलाधिकारी से बातचीत करके उनका समाधान किया.

प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पारिवारिक मामलों को सुलझाने में थोड़ा समय लगता है. पहले उन महिलाओं के साथ काउंसलिंग की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है, उन्हें समझाना पड़ता है. महिलाओं के लिए कानून भी बनाए गए हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम समानता के साथ काम करें और उनके साथ न्याय करें. उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले महिलाएं जागरूक नहीं थीं, अब जागरूक होने लगी हैं.

उन्होंने बताया कि अब महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था. महिलाओं को जागरूक करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सभी को महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि पारिवारिक विवाद का कारण मोबाइल और सोशल मीडिया भी है. मोबाइल और सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग से रिलेशन पर असर पड़ सकता है.



राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर पर लगे उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि अभी अध्ययन किया जा रहा है और उनकी गहन जांच की जाएगी. इस मामले की जांच अभी जारी है और उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा.

यह भी पढ़ें : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहुंचे पुष्कर, जगत पिता ब्रह्माजी का लिया आशीर्वाद, सरोवर जाकर की पूजा अर्चना

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL PRESIDENT WOMEN COMMISSIONNATIONAL PRESIDENT VIJAYA RAHATKARVIJAYA RAHATKAR STATEMENTVIJAYA RAHATKAR IN SAHARANPURSAHARANPUR NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

ट्रंप के 50% टैरिफ का यूपी के कारोबारियों ने निकाला तोड़; बोले-यूके समेत यूरोपियन-अफ्रीकी देशों में बढ़ाएंगे कारोबार

कानपुर का अनोखा अस्थि कलश बैंक; 11 वर्षों से अनजान लोगों का करा रहे अस्थि विसर्जन

लगातार धूम्रपान और तंबाकू सेवन से बढ़ रहा खतरा; जानें क्या कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट?

फल-सब्जियां, बंद पेटी में सही हैं या खराब, बताएगा ये डिवाइस; मेरठ के 10वीं के 2 छात्रों ने इजाद की तकनीक

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.