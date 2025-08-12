सहारनपुर : सहारनपुर पहुंचीं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने मंगलवार को महिलाओं की जनसुनवाई की. इस दौरान उन्होंने डीएम-एसएसपी और संबधित अधिकारियों को महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए.

महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आज उनके पास 70 शिकायतें आई हैं, जिनमें से ज्यादातर पारिवारिक विवाद हैं. ज्यादा से ज़्यादा महिलाओं की बात सुनी और महिलाओं की शिकायतों के बारे में एसएसपी और जिलाधिकारी से बातचीत करके उनका समाधान किया.

प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष (Video credit: ETV Bharat)

उन्होंने बताया कि पारिवारिक मामलों को सुलझाने में थोड़ा समय लगता है. पहले उन महिलाओं के साथ काउंसलिंग की जाती है, मेडिटेशन किया जाता है, उन्हें समझाना पड़ता है. महिलाओं के लिए कानून भी बनाए गए हैं, इसलिए हमारा फर्ज है कि हम समानता के साथ काम करें और उनके साथ न्याय करें. उत्तर प्रदेश की बात करें तो पहले महिलाएं जागरूक नहीं थीं, अब जागरूक होने लगी हैं.

उन्होंने बताया कि अब महिलाएं अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचती हैं, पहले ऐसा नहीं होता था. महिलाओं को जागरूक करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. सभी को महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें जागरूक करने के लिए अभियान चलाने चाहिए. उन्होंने यह भी बताया कि पारिवारिक विवाद का कारण मोबाइल और सोशल मीडिया भी है. मोबाइल और सोशल मीडिया के ज्यादा उपयोग से रिलेशन पर असर पड़ सकता है.





राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर पर लगे उत्पीड़न के आरोपों पर कहा कि अभी अध्ययन किया जा रहा है और उनकी गहन जांच की जाएगी. इस मामले की जांच अभी जारी है और उसके बाद ही कुछ कहा जाएगा.



