नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 : कंपनियों की सफलता में पीआर की भूमिका पर वक्ताओं ने की चर्चा

रांची में नेशनल पीआर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया. जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बातें रखी.

PR Conclave In Ranchi
रांची में आयोजित नेशनल पीआर कॉन्क्लेव में मौजूद अतिथि. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 8, 2025 at 4:11 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के दरभंगा हाउस स्थित सभागार में बुधवार को नेशनल पीआर कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया. इस अवसर पर रांची के कई कॉलेजों के विद्यार्थी, शिक्षाविद, मीडियाकर्मी और कॉर्पोरेट जगत से जुड़े प्रतिनिधि बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्तर के कई अतिथि भी शामिल हुए. जिन्होंने पब्लिक रिलेशन (पीआर) के बदलते स्वरूप और इसके महत्व पर अपने विचार रखे.

नेशनल कॉन्क्लेव में बतौर मुख्य अतिथि सीसीएल के सीएमडी नीलेंदु कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त, एचआरसीआईएल के डायरेक्टर (एचआर) विनय रंजन और प्रसिद्ध विज्ञापन निर्देशक प्रह्लाद कक्कड़ उपस्थित रहे. सभी वक्ताओं ने पीआर की भूमिका, उसकी व्यावहारिक जरूरत और आधुनिक दौर में उसके बदलते स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की.

रांची में आयोजित नेशनल पीआर कॉन्क्लेव के बारे में जानकारी देते सीआईएल के डायरेक्टर एचआर. (वीडियो-ईटीवी भारत)

संस्था और समाज के बीच सेतु है पीआर

कॉन्क्लेव का थीम था “पीआर क्या है, कंपनियों को पीआर की जरूरत क्यों पड़ती है और आखिर इसकी वैकेंसी क्यों आवश्यक है.” इस विषय ने विद्यार्थियों और उपस्थित लोगों में गहरी उत्सुकता जगाई. वक्ताओं ने बताया कि पीआर केवल प्रचार या मीडिया मैनेजमेंट का माध्यम नहीं, बल्कि किसी संस्था और समाज के बीच मजबूत सेतु का कार्य करता है.

ब्रांड बनने के लिए संवाद जरूरीः प्रह्लाद कक्कड़

प्रह्लाद कक्कड़ ने कहा कि आज कंपनियां सिर्फ अपने उत्पाद नहीं, बल्कि एक भरोसा और छवि बेचती हैं. “अगर जनता से संवाद नहीं होगा, तो ब्रांड का अस्तित्व टिकेगा नहीं. एक अच्छा पीआर किसी कंपनी की साख और प्रतिष्ठा का आधार होता है.”

वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त ने रखी बात

वहीं वरिष्ठ पत्रकार बलबीर दत्त ने कहा कि पीआर का मतलब है संवाद स्थापित करना, न कि केवल खबरों में जगह पाना. उन्होंने छात्रों को समझाया कि आज मीडिया और कॉर्पोरेट दोनों को ऐसे पीआर प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो सच्चाई, संवेदनशीलता और समझ के साथ अपनी भूमिका निभा सकें.

वहीं नीलेंदु कुमार सिंह ने कहा कि किसी भी कंपनी की प्रगति उसके कर्मचारियों और ग्राहकों के साथ रिश्तों पर निर्भर करती है. “आज के प्रतिस्पर्धी दौर में पीआर कंपनी का चेहरा बन चुका है. पारदर्शिता, विश्वास और सकारात्मक संवाद ही सफलता की कुंजी है.”

PR Conclave In Ranchi
रांची में आयोजित नेशनल पीआर कॉन्क्लेव में मौजूद विभिन्न संस्थानों के छात्र. (फोटो-ईटीवी भारत)

कॉन्क्लेव में पीआर से जुड़े छात्रों ने लिया भाग

कॉन्क्लेव में रांची विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के पीआर विभागों के छात्र-छात्राओं ने भी हिस्सा लिया. विद्यार्थियों ने प्रश्नोत्तर सत्र में विशेषज्ञों से सीधा संवाद किया और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की नई चीजों के बारे में जानकारी हासिल की.

कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को सम्मानित किया गया और आयोजकों ने इसे हर साल आयोजित करने की घोषणा की. इस कॉन्क्लेव ने यह संदेश दिया कि बिना प्रभावी पब्लिक रिलेशन के किसी भी संस्था का विकास संभव नहीं है. पीआर अब केवल एक पेशा नहीं, बल्कि “विश्वास और संवाद की कला” बन चुका है.

