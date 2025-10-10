ETV Bharat / state

National Postal Day: सिंध डाक से संघ डाक तक, हर टिकट भारत के इतिहास को समेटे हुए

भारतीय विषयों पर टिकट की शुरुआत : 1921 में भारत में नासिक सिक्योरिटी प्रेस स्थापित की गई. हालांकि यहां भी करीब 10 साल तक ब्रिटेन राज परिवार के सदस्यों के ही चित्र वाले डाक टिकट बनते रहे. इसके बाद 1931 में पहली बार भारतीय विषयों पर आधारित टिकट जारी हुआ. जब कोलकाता से दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की स्मृति में विशेष टिकट छापा गया. ये पहला कदम था जब टिकटों पर भारत का अपना चेहरा दिखाई देने लगा.

लॉर्ड डलहौजी और ब्रिटिश साम्राज्य के टिकट : 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय डाक व्यवस्था को एकरूप बनाया. तब भारत के साथ म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश और खाड़ी देशों के कुछ हिस्से भी ब्रिटिश शासन के अधीन थे, इसलिए पूरे क्षेत्र के लिए एक ही डाक प्रणाली बनी. 1921 तक डाक टिकट ब्रिटेन में ही छपते थे, और उन पर महारानी या राजा के चित्र होते थे. ये भारत पर ब्रिटिश सत्ता के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता था.

1852 में सिंध डाक से शुरू हुई यात्रा : डाक टिकट केवल डाक का प्रमाण नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का प्रतिबिंब हैं. जो हर युग की कहानी कहते हैं. जयपुर सिटी डिविजन के एसएसपीओ मोहन सिंह मीणा ने बताया कि भारत का पहला डाक टिकट 1852 में सिंध प्रांत के तत्कालीन प्रशासक द्वारा जारी किया गया. इसकी कीमत डेढ़ आने थी, इसे 'सिंध डाक' कहा गया, और ये टिकट दो साल तक प्रचलन में रहा. ये एशिया का पहला चिपकाने वाला डाक टिकट था, यानी वो शुरुआत, जिसने भारत को संचार सभ्यता के नए युग में प्रवेश कराया.

जयपुर : डाक टिकट, जो सिर्फ एक छोटा सा कागज होता है, वह भारत के इतिहास, संस्कृति और राजनीति का एक जीवंत दस्तावेज है. 1852 में भारत का पहला डाक टिकट ‘सिंध डाक’ के नाम से जारी हुआ था. तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये छोटा-सा टिकट आने वाले वर्षों में देश की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक यात्रा का गवाह बनेगा.

स्वतंत्र भारत के पहले टिकट पर जय हिंद और तिरंगा : 21 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला डाक टिकट जारी हुआ. बीच में तिरंगा, एक ओर 'जय हिंद', और कीमत सवा तीन आने. मोहन सिंह मीणा ने बताया कि आज ये टिकट भारतीय फिलेटलिस्टों के लिए सबसे दुर्लभ और मूल्यवान संग्रह में गिना जाता है. ये सिर्फ एक टिकट नहीं, बल्कि आजादी के उत्सव का प्रतीक था. इसी तरह 1852 में जो पहला सिंध डाक टिकट जारी हुआ था. फिलेटलिस्टों के लिए आज उसकी कीमत करोड़ों रुपए है.

अनोखे टिकट. (ETV Bharat gfx)

महात्मा गांधी पर टिकट और विश्व रिकॉर्ड : 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी के निधन के बाद उनकी स्मृति में चार टिकटों का विशेष सेट जारी हुआ. ये सेट इतना लोकप्रिय हुआ कि बाद में विश्व के लगभग हर देश ने गांधीजी पर अपने टिकट जारी किए. आज भी महात्मा गांधी सबसे अधिक टिकटों पर छपी हुई विश्व की शख्सियत हैं.

टिकटों में झलकता भारत (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

हर टिकट में भारत की कहानी : इसके बाद भारतीय डाक ने हर उस विषय को टिकटों पर जगह दी जो देश की पहचान से जुड़ा था. डाक टिकट भारतीय जीवन के मौन इतिहासकार बन गए जो शब्दों से नहीं, चित्रों से कहानी कहते हैं. मोहन मीणा ने बताया कि महात्मा गांधी के बाद देश में हर एक महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक सरोकार रखने वाले लोगों के डाक टिकट जारी किए गए. इसमें भारतीय संस्कृति विरासत इतिहास और ऐतिहासिक व्यक्तित्व सभी शामिल हैं.

स्वतंत्र भारत का पहला टिकट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

खादी, कीमती धातु और सुगंधित टिकट : भारत दुनिया का पहला देश है जिसने सुगंधित डाक टिकट जारी किए. जिसमें गुलाब की खुशबू समाई थी. इसके अलावा खादी के कपड़े पर छपा टिकट, लकड़ी और कीमती धातुओं पर बने स्मारक टिकट भी जारी किए गए. इसमें राम मंदिर निर्माण से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष, गिर वन के शेर, कुंभ मेले और अंतरिक्ष मिशनों पर आधारित टिकटों ने भारत की विविधता को विश्व पटल पर दर्ज किया.

टिकटों में नॉलेज और इनफॉरमेशन : डाक सेवा निदेशक अनुब्रता दास के अनुसार फिलेटली केवल संग्रह नहीं, सीखने की प्रक्रिया है. हर टिकट एक कहानी कहता है. कभी इतिहास की, कभी विज्ञान की, कभी संस्कृति की. इसी उद्देश्य से डाक विभाग ने फिलेटली डिपॉजिट अकाउंट, डिजिटल डाटा एक्सेस और ऑनलाइन फिलेटली एग्जिबिशन प्लेटफॉर्म जैसी सुविधाएं शुरू की हैं. राजस्थान में बीते दिनों स्टेट लेवल फिलेटली एग्जिबिशन हुई थी और अब जिला स्तर पर डिजिटल फिलेटली प्रदर्शनी आयोजित होने जा रही है.

भारत का डाक टिकट सफर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

टिकटों का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन : आज फिलेटली केवल एलबम में नहीं, बल्कि डिजिटल स्क्रीन पर भी जीवित है. अनुब्रता दास ने बताया कि ई-फिलेटली प्लेटफॉर्म्स पर बच्चे, विद्यार्थी और टिकट इकट्ठा करने में रुचि रखने वाले फिलेटलिस्ट अब टिकटों को स्कैन, इंटरप्रेट और एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी टिकट अब केवल अतीत का हिस्सा नहीं, बल्कि भविष्य के सीखने का माध्यम हैं.

भारत के अनोखे डाक टिकट (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

डाक विभाग भी नई भूमिका में : अनुब्रता दास ने स्पष्ट किया कि डाक विभाग भी अब केवल पत्र या टिकट तक सीमित नहीं. वो आधार सेवा, पासपोर्ट सेवा, बैंकिंग (IPPB) और वित्तीय समावेशन जैसी योजनाओं से नागरिकों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है. आज डाक विभाग भी उतना ही जरूरी हैं, जैसे दूसरे सेक्टर. क्योंकि वो हर घर तक पहुंचते हैं. चाहे पत्र लेकर जाएं या बैंकिंग सेवा. यही नहीं है आज कमर्शियल लेटर और पार्सल के क्षेत्र में वो अग्रणी है.

भारतीय डाक सेवा (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

भारतीय डाक टिकट केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है. हर टिकट एक युग की कहानी कहता है. कभी आजादी का जोश, कभी संस्कृति का गौरव तो कभी नवाचार की खुशबू. यही कारण है कि जब भी कोई डाक टिकट किसी पोस्टल ऑर्डर पर चिपकता है, इतिहास का एक अंश फिर से जीवित हो उठता है.