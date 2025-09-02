ETV Bharat / state

हेल्दी बॉडी के लिए न्यूट्रीशन जरूरी; खाने-पीने की आदत बिगड़ रही लाइफस्टाइल, एक्सपर्ट से जानिए कैसे डाइट कंट्रोल कर बीमारियों से बचें - NATIONAL NUTRITION WEEK 2025

एक से सात सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन सप्ताह मनाया जाता है. इस बार का थीम 'बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें' रखा गया है.

नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025
नेशनल न्यूट्रिशन वीक 2025 (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 2, 2025 at 6:37 AM IST

5 Min Read

लखनऊ : जिस तरह इंजन को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आहार की जरूरत होती है. आज के लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं. लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने और बैलेंस्ड डाइट के प्रति मोटिवेट करने के लिए एक सितंबर से सात सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन सप्ताह मनाया जाता है. इस बार का थीम 'बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें' रखा गया है.

नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, सात से 15 साल तक के 18 प्रतिशत बच्चे और 30 से 50 वर्ष के 38 प्रतिशत लोग मोटापे का शिकार हैं. मोटापे के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं अर्थराइटिस जैसी कई बीमारियां मरीज को घेरने लगती हैं.

एक्सपर्ट ने बताया, हेल्दी लाइफ के लिए न्यूट्रीशन जरूरी. (Video Credit; ETV Bharat)

खान-पान पर विशेष फोकस : सिविल अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. एके श्रीवास्तव ने बताया कि मोटापा अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है. आमतौर पर जिस व्यक्ति का वजन अधिक होता है उन्हें दो से अधिक बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं. इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को अपने खान-पान का विशेष ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा दिनचर्या में योग और एक्सरसाइज को जरूर शामिल करना चाहिए. मोटे व्यक्तियों में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत तो होती ही है.

भारत में तेजी से लोग हो रहे मोटापे का शिकार : उन्होंने बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, यह समस्या अब केवल अमीर देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में भी तेजी से फैल रही है. भारत सरकार के 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में करोड़ों लोग अधिक वजन और मोटापे का शिकार हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं.

एक स्टडी के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रही तो 2050 तक भारत की लगभग एक तिहाई आबादी मोटापे से ग्रस्त हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम पड़ेंगे. लाइफस्टाइल में बदलाव, डाइट और एक्सरसाइज की कमी इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं.

बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं.
बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

उम्र ओर लंबाई के हिसाब से होना चाहिए वजन : सिविल अस्पताल की डाइटिशियन श्वेता राय ने बताया कि मोटापा कम करने के लिए इंसान को एक निश्चित दिनचर्या बनानी होगी. खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा. खानपान के कारण ही ओबेसिटी की शिकायत होती है और यही ओबेसिटी कई बीमारियों को जन्म देती है. उम्र और लंबाई के हिसाब से व्यक्ति का वजन होना चाहिए. अगर वजन अधिक है तो व्यक्ति को तमाम बीमारियां होने लगती हैं. जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड का बढ़ना, हार्ट अटैक आना या ब्रेन हेमरेज हो जाना इस तरह की बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं.

पैक्ड फूड अवॉइड करें : उन्होंने कहा कि पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. पैकेट वाले फूड में आवश्यकता से अधिक तेल का इस्तेमाल किया जाता है. केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो ओबेसिटी का बड़ा कारण बनता है. तली-भुनी चीज को बिल्कुल भी न खाएं और जो खा रहे हैं, वह घर का ही खाएं. अपनी डाइट में मूंगफली, सोयाबीन, अंडा, हरी साग सब्जी, मखाना, भुना हुआ चना का सेवन करें.

मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां.
मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

योग से करें वजन कम : योगा ट्रेनर डॉक्टर राजेश्वर राव गौतम ने कहा कि योग के जरिए बहुत से लोग अपने वजन को कम कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सही दिशा में ले जा सकते हैं. उत्कटासन, कोणासन, भुजंगासन, फलकासन, और सूर्य नमस्कार. इन आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

सुबह करना चाहिए योग : उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह नाश्ता करने के बाद या चाय पीने के बाद योग करते हैं. लेकिन, फ्रेश होकर खाली पेट योग करना चाहिए. योग को हमेशा सुबह के समय करें. बहुत से लोग शाम को करते हैं ऐसा सही नहीं है. योग करने से लोगों की शारीरिक क्षमता तो बढ़ती ही है साथ ही वह अध्यात्म से भी जुड़ते हैं. वह सदा निरोग रहते हैं.

जितना खाएं उतना वर्कआउट करें : सिविल अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉ. सौम्य रूप राय ने बताया कि मोटापा एक अपने आप में ही बड़ी बीमारी है. जितना शरीर में भोजन या जंक फूड जा रहा है उतना ही वर्कआउट होना चाहिए. देरी से भोजन करने की आदत को व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा. ज्यादातर ऐसे लोग ही मोटापा का शिकार होते हैं जो अनियमित जीवन शैली को जी रहे होते हैं.

मोटापा को कैसे करें कंट्रोल.
मोटापा को कैसे करें कंट्रोल. (Photo Credit; ETV Bharat)

शाम को हल्का खाना खाएं : शाम ढलने के बाद व्यक्ति को कम से कम भोजन ही करना चाहिए. सुबह के समय पेट भर के खाना खाना चाहिए यानी कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और उसके बाद जैसे-जैसे दिन बढ़ रहा है, भजन की क्वांटिटी कम कर देना चाहिए. शाम का खाना हल्का होना चाहिए.

यह भी पढ़ें : कौशांबी में 15 साल की लड़की के पीछे पड़ा सांप, 40 दिन में 9 बार पैर पर ही डसा, डीएफओ बोले- सांप की प्राइवेसी भंग की

लखनऊ : जिस तरह इंजन को चलने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे शरीर को कार्य करने के लिए आहार की जरूरत होती है. आज के लाइफस्टाइल के कारण ज्यादातर लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं. लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने और बैलेंस्ड डाइट के प्रति मोटिवेट करने के लिए एक सितंबर से सात सितंबर तक नेशनल न्यूट्रिशन सप्ताह मनाया जाता है. इस बार का थीम 'बेहतर जीवन के लिए सही भोजन करें' रखा गया है.

नेशनल फैमिली हेल्थ रिपोर्ट 2025 के मुताबिक, सात से 15 साल तक के 18 प्रतिशत बच्चे और 30 से 50 वर्ष के 38 प्रतिशत लोग मोटापे का शिकार हैं. मोटापे के कारण डायबिटीज, हाइपरटेंशन एवं अर्थराइटिस जैसी कई बीमारियां मरीज को घेरने लगती हैं.

एक्सपर्ट ने बताया, हेल्दी लाइफ के लिए न्यूट्रीशन जरूरी. (Video Credit; ETV Bharat)

खान-पान पर विशेष फोकस : सिविल अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ. एके श्रीवास्तव ने बताया कि मोटापा अपने साथ कई बीमारियों को लेकर आता है. आमतौर पर जिस व्यक्ति का वजन अधिक होता है उन्हें दो से अधिक बीमारियां हमेशा बनी रहती हैं. इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति को अपने खान-पान का विशेष ध्यान देना चाहिए. इसके अलावा दिनचर्या में योग और एक्सरसाइज को जरूर शामिल करना चाहिए. मोटे व्यक्तियों में हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत तो होती ही है.

भारत में तेजी से लोग हो रहे मोटापे का शिकार : उन्होंने बताया, विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, यह समस्या अब केवल अमीर देशों तक सीमित नहीं रही, बल्कि भारत जैसे मध्यम आय वाले देशों में भी तेजी से फैल रही है. भारत सरकार के 2021 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि देश में करोड़ों लोग अधिक वजन और मोटापे का शिकार हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं.

एक स्टडी के अनुसार, यदि यही स्थिति बनी रही तो 2050 तक भारत की लगभग एक तिहाई आबादी मोटापे से ग्रस्त हो सकती है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम पड़ेंगे. लाइफस्टाइल में बदलाव, डाइट और एक्सरसाइज की कमी इसके मुख्य कारण माने जा रहे हैं.

बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं.
बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

उम्र ओर लंबाई के हिसाब से होना चाहिए वजन : सिविल अस्पताल की डाइटिशियन श्वेता राय ने बताया कि मोटापा कम करने के लिए इंसान को एक निश्चित दिनचर्या बनानी होगी. खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा. खानपान के कारण ही ओबेसिटी की शिकायत होती है और यही ओबेसिटी कई बीमारियों को जन्म देती है. उम्र और लंबाई के हिसाब से व्यक्ति का वजन होना चाहिए. अगर वजन अधिक है तो व्यक्ति को तमाम बीमारियां होने लगती हैं. जिसमें बीपी, शुगर, थायराइड, यूरिक एसिड का बढ़ना, हार्ट अटैक आना या ब्रेन हेमरेज हो जाना इस तरह की बड़ी बीमारियां भी हो सकती हैं.

पैक्ड फूड अवॉइड करें : उन्होंने कहा कि पैक्ड फूड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. पैकेट वाले फूड में आवश्यकता से अधिक तेल का इस्तेमाल किया जाता है. केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, जो ओबेसिटी का बड़ा कारण बनता है. तली-भुनी चीज को बिल्कुल भी न खाएं और जो खा रहे हैं, वह घर का ही खाएं. अपनी डाइट में मूंगफली, सोयाबीन, अंडा, हरी साग सब्जी, मखाना, भुना हुआ चना का सेवन करें.

मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां.
मोटापे के कारण होने वाली बीमारियां. (Photo Credit; ETV Bharat)

योग से करें वजन कम : योगा ट्रेनर डॉक्टर राजेश्वर राव गौतम ने कहा कि योग के जरिए बहुत से लोग अपने वजन को कम कर सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सही दिशा में ले जा सकते हैं. उत्कटासन, कोणासन, भुजंगासन, फलकासन, और सूर्य नमस्कार. इन आसनों के नियमित अभ्यास से शरीर की अतिरिक्त चर्बी कम होती है और वजन घटाने में मदद मिलती है.

सुबह करना चाहिए योग : उन्होंने कहा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सुबह नाश्ता करने के बाद या चाय पीने के बाद योग करते हैं. लेकिन, फ्रेश होकर खाली पेट योग करना चाहिए. योग को हमेशा सुबह के समय करें. बहुत से लोग शाम को करते हैं ऐसा सही नहीं है. योग करने से लोगों की शारीरिक क्षमता तो बढ़ती ही है साथ ही वह अध्यात्म से भी जुड़ते हैं. वह सदा निरोग रहते हैं.

जितना खाएं उतना वर्कआउट करें : सिविल अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉ. सौम्य रूप राय ने बताया कि मोटापा एक अपने आप में ही बड़ी बीमारी है. जितना शरीर में भोजन या जंक फूड जा रहा है उतना ही वर्कआउट होना चाहिए. देरी से भोजन करने की आदत को व्यक्ति को छोड़ना पड़ेगा. ज्यादातर ऐसे लोग ही मोटापा का शिकार होते हैं जो अनियमित जीवन शैली को जी रहे होते हैं.

मोटापा को कैसे करें कंट्रोल.
मोटापा को कैसे करें कंट्रोल. (Photo Credit; ETV Bharat)

शाम को हल्का खाना खाएं : शाम ढलने के बाद व्यक्ति को कम से कम भोजन ही करना चाहिए. सुबह के समय पेट भर के खाना खाना चाहिए यानी कि ब्रेकफास्ट हैवी होना चाहिए और उसके बाद जैसे-जैसे दिन बढ़ रहा है, भजन की क्वांटिटी कम कर देना चाहिए. शाम का खाना हल्का होना चाहिए.

यह भी पढ़ें : कौशांबी में 15 साल की लड़की के पीछे पड़ा सांप, 40 दिन में 9 बार पैर पर ही डसा, डीएफओ बोले- सांप की प्राइवेसी भंग की

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL NUTRITION WEEK 2025BALANCE DIETEAT RIGHT FOR A BETTER LIFEनेशनल न्यूट्रिशन दिवस 2025NATIONAL NUTRITION WEEK 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

यूपी के इस मंदिर में 77 सालों से जल रही पाकिस्तान से लाई अखंड ज्योति; जानिए सिंध के क्रूर शासक से क्या है कनेक्शन

प्रयागराज से लखनऊ, अयोध्या आने-जाने वाले ध्यान दें, 9 सितंबर से बंद होगा यह पुल, 15 दिनों के लिए आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा

हाईकोर्ट ने कहा- आपसी सहमति से तलाक में ट्रायल कोर्ट विवाह रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए जोर नहीं दे सकता

न्यू कानपुर सिटी योजना की लॉन्चिंग डेट बदली; 1 हजार करोड़ से तैयार हो रही 1793 प्लॉट वाली हाउसिंग स्कीम, अब इस तिथि को ऑनलाइन आवेदन

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.