राष्ट्रीय पोषण माह का शुरुआत, महिलाओं पर है केंद्रित, जानें क्या है इस बार का थीम

हजारीबाग में राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई. पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर इसकी शुरुआत की गई है.

National Nutrition Month
उपायुक्त के साथ महिलाएं (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 17, 2025 at 3:53 PM IST

2 Min Read
हजारीबाग: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा पूजा और अपने जन्मदिन के अवसर पर आधी आबादी को एक बड़ा तोहफा दिया है. उन्होंने "स्वस्थ नारी, सशक्त परिवार" अभियान और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ किया. हजारीबाग में भी राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है. हजारीबाग के उपायुक्त ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. आज उन्होंने देशवासियों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा तोहफा दिया है. आठवें राष्ट्रीय पोषण माह की भी आज शुरुआत हो गई. इस अवसर पर हजारीबाग में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जिला उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान स्वास्थ्य कर्मियों ने शपथ भी ली.

हजारीबाग में राष्ट्रीय पोषण माह का शुरुआत (Etv Bharat)

हजारीबाग के उपायुक्त ने बताया कि पोषण रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों में घूमकर अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करेगा. मातृ पोषण पर भी जानकारी दी जाएगी. इस वर्ष इस अभियान में महिलाओं के साथ-साथ पुरुषों को भी शामिल करने का प्रयास किया जा रहा है. लोगों को मोटापा और मधुमेह जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए जागरूक किया जाएगा. यह आयोजन 17 सितंबर से 15 अक्टूबर, 2025 तक चलेगा.

पोषण माह आठ प्रमुख विषयों पर केंद्रित है, जिनके आधार पर जिला, ब्लॉक और आंगनबाड़ी स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. मोटापा कम करना, नमक और चीनी का सेवन सीमित करना, छोटे बच्चों के लिए उचित आहार और पोषण में पुरुषों की भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई. समाज कल्याण अधिकारी शिप्रा सिंह ने बताया कि विभाग के पोषण गतिविधि कैलेंडर के अनुसार दैनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय पोषण माह को लेकर उत्साहित हैं. उनका कहना है कि इस बार वे दूर-दराज के इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक करेंगी और स्वस्थ रहने के तरीके सिखाएंगी. राष्ट्रीय पोषण माह लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करेगा. कहा गया है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं है.

