ETV Bharat / state

सैनिकों को कानूनी सहायता देने के लिए खोला गया डेडिकेटेड सेल, मुख्य न्यायाधीश ने ऑनलाइन किया उद्घाटन

पलामूः शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पलामू व्यवहार न्यायालय में हुआ. इस दौरान नालसा की पहल पर वीर परिवार सहायता योजना के तहत पलामू व्यवहार न्यायालय में डेडीकेटेड सेल खोला गया. इस डेडीकेटेड सेल का उद्घाटन झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, डालसा के अध्यक्ष, झालसा के कार्यकारी अध्यक्ष व न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद व मेजर जनरल सज्जन सिंह ने ऑनलाइन किया.

पलामू के डेडीकेटेड सेल में तीन पैनल अधिवक्ता व दो पीएलबी को रखा गया है. डेडीकेटेड सेल के माध्यम से सैनिक और उनके परिवार को कानूनी सहायता दी जाएगी. इसका नाम नालसा वीर परिवार सहायता योजना 2025 रखा गया है.

पलामू व्यवहार न्यायालय में उद्घाटन कार्यक्रम (ETV Bharat)

वहीं पलामू व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में 69 हजार 227 मामलों का निस्तारण किया गया. जबकि 3 करोड़ 95 लाख 93 हजार 912 रुपए का सेटल किया गया. झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष दिवाकर पांडे की देखरेख में पलामू व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया.