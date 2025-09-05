ETV Bharat / state

दिल्ली में इस दिन लगने जा रही है लोक अदालत, जानिए ट्रैफिक चालान का कैसे होगा निपटारा - LOK ADALAT IN DELHI

दिल्ली में कटे हुए 31 मई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा किया जाएगा.

LOK ADALAT IN DELHI
दिल्ली में लोक अदालत की आ गई तारीख (SOURCE: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 5, 2025 at 12:43 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 1:18 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने की तारीख की घोषणा कर दी है. दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें.

अब लोगों का साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जल्द ही इंतजार का समय समाप्त हो जाएगा. दरअसल, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में DSLSA के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि 31 मई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 13 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा.

  • लोक अदालत में कुल एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.
  • इसके लिए आठ, नौ और 10 सितंबर को तीन दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 60000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे.

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेंगी लोक अदालतें
लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों सहित राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में प्रभावी ढंग से सुबह 10 से शाम चार बजे तक किया जाएगा. लोक अदालत में धारा 138 के दायरे में आने वाले मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण विवाद, श्रम विवाद और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम द्वारा शासित मामले शामिल हैं.

इस तरह करा सकते हैं ट्रैफिक चालान का निस्तारण
लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को आठ सितंबर को सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.

  • लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे.
  • वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
  • इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
  • कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
  • चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
  • गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा.
  • लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
  • प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अन्य मामलों का निपटारा कराने के लिए लोग संबंधित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं. राजधानी दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में, सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा. साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में लोक अदालत के दौरान 1,40,165 मामलों का हुआ निपटारा, इतने सौ करोड़ रुपए के दावों का निस्तारण

ये भी पढ़ें- आ गई राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख, जानिए- कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) ने इस साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने की तारीख की घोषणा कर दी है. दिल्ली में दो करोड़ से भी ज्यादा ट्रैफिक चालान लंबित रहने के कारण लोगों को बेसब्री से लोक अदालत का इंतजार रहता है ताकि वह कम से कम पैसों में अपने वाहनों के ट्रैफिक चालान का निपटारा करा सकें.

अब लोगों का साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जल्द ही इंतजार का समय समाप्त हो जाएगा. दरअसल, दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन की अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में DSLSA के सदस्य सचिव राजीव बंसल ने बताया कि 31 मई 2025 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का निपटारा 13 सितंबर की राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा.

  • लोक अदालत में कुल एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है.
  • इसके लिए आठ, नौ और 10 सितंबर को तीन दिन तक सुबह 10 बजे से प्रतिदिन 60000 चालान डाउनलोड किए जाएंगे.

सुबह 10 से शाम 4 बजे तक चलेंगी लोक अदालतें
लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसरों, दिल्ली उच्च न्यायालय, स्थायी लोक अदालतों, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों सहित राज्य उपभोक्ता आयोग और जिला उपभोक्ता आयोग में प्रभावी ढंग से सुबह 10 से शाम चार बजे तक किया जाएगा. लोक अदालत में धारा 138 के दायरे में आने वाले मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण मामले, बैंक वसूली मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक के मामलों को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण विवाद, श्रम विवाद और मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम द्वारा शासित मामले शामिल हैं.

इस तरह करा सकते हैं ट्रैफिक चालान का निस्तारण
लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए लोगों को आठ सितंबर को सुबह 10 बजे से ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाना होगा.

  • लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) ही लिए जाएंगे. वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस (चालान) ही डाउनलोड होंगे.
  • वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरना होगा.
  • इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुनना होगा.
  • कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड करना होगा.
  • चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकालना होगा.
  • गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना होगा.
  • लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं होगी.
  • प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा कराया जा सकेगा.

राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अन्य मामलों का निपटारा कराने के लिए लोग संबंधित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क कर सकते हैं. राजधानी दिल्ली के सात जिला न्यायालय परिसरों में, सभी प्रकार के दीवानी और आपराधिक समझौता योग्य मामलों का निपटारा किया जाएगा. साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों, उपभोक्ता मंचों और स्थायी लोक अदालतों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा.

ये भी पढ़ें- दिल्ली में लोक अदालत के दौरान 1,40,165 मामलों का हुआ निपटारा, इतने सौ करोड़ रुपए के दावों का निस्तारण

ये भी पढ़ें- आ गई राष्ट्रीय लोक अदालत की तारीख, जानिए- कैसे होगा ट्रैफिक चालान का निपटारा

Last Updated : September 5, 2025 at 1:18 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK ADALAT TRAFFIC CHALLAN DELHINATIONAL LOK ADALAT IN DELHIराष्ट्रीय लोक अदालतलोक अदालत ट्रैफिक चालानLOK ADALAT IN DELHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

गणेश उत्सव 2025: 'योद्धा मोड' पर बप्पा, तेजुकया मंडल ने बनाई अनोखी गणेश प्रतिमाएं!

तो ये हैं युवाओं में बढ़ते माइग्रेन के मुख्य कारण, जानिए इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएं

पुतिन से हाथ मिलाने के लिए दौड़े शहबाज शरीफ, शी जिनपिंग ने किया 'अनदेखा'

14 वर्षीय भारतीय खिलाड़ी ने जीता विश्व युवा स्क्रैबल चैंपियनशिप का खिताब, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.