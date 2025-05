ETV Bharat / state

राजनांदगांव में नेशनल लोक अदालत, डेढ़ लाख से ज्यादा प्रकरण का निराकरण - NATIONAL LOK ADALAT

नेशनल लोक अदालत राजनांदगांव ( ETV Bharat Chhattisgarh )

By ETV Bharat Chhattisgarh Team Published : May 10, 2025 at 6:33 PM IST | Updated : May 10, 2025 at 7:09 PM IST 2 Min Read

राजनांदगांव: जिला न्यायालय परिसर में नेशनल लोक अदालत का आयोजन शनिवार को किया गया. जिसमें बीमा क्लेम, वैवाहिक और अन्य प्रकरणों का निराकरण किया गया. जिले के अलग-अलग क्षेत्र से लोग नेशनल लोक अदालत में पहुंचे. इस बार डेढ़ लाख से ज्यादा प्रकरण नेशनल लोक अदालत में रखे गए. नेशनल लोक अदालत में कई मामलों का निराकरण: नेशनल लोक अदालत का आयोजन कर आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण योग्य मामलों का निपटारा किया जाता है. जिले के 49 खंडपीठों में नेशनल लोक अदालत आयोजित हुआ. जिला न्यायालय परिसर में भी नेशनल लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे.

Last Updated : May 10, 2025 at 7:09 PM IST