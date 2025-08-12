ETV Bharat / state

National Library Day: DU की लाइब्रेरी बनी डिजिटल लर्निंग का मॉडल, 17 लाख से अधिक प्रिंट पुस्तकें हैं उपलब्ध - DELHI UNIVERSITY LIBRARY SYSTEM

भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ. एसआर रंगनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस का आयोजन,जानिए दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय की खास बातें

देश का सबसे बड़ा और आधुनिक पुस्तकालय नेटवर्क
देश का सबसे बड़ा और आधुनिक पुस्तकालय नेटवर्क (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2025 at 2:20 PM IST

Updated : August 12, 2025 at 2:40 PM IST

6 Min Read

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस (National Library Day) भारत में हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है. यह दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ. एसआर रंगनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली (Delhi University Library System) का इतिहास, विकास और वर्तमान स्थिति इसे भारत के प्रमुख और व्यापक पुस्तकालय नेटवर्क्स में से एक बनाती है.

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय की 1922 में हुई स्थापना

इसकी स्थापना 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ हुई थी. मौजूद समय में यह मॉडल पुस्तकालय के रूप में उभर रहा है. दिल्ली पुस्तकालय मंडल ऑर्डिनेंस 16 तहत गवर्न हो रहा है. इसकी दो स्टैंडिंग कमिटी है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को देख रही है. सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वेलेंस सिस्टम लागू किया गया है और अन्य पुस्तकालयों में इसे लागू करने का काम हो रहा है.दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना 1922 में हुई थी. शुरूआती समय में पुस्तकालय वाइस रीगल लॉज के कन्वेंशन हॉल में था. 1958 में पुस्तकालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में स्थानांतरित किया गया.

यह लाइब्रेरी 34 पुस्तकालयों का एक बड़ा नेटवर्क

1970 में पुस्तकालय प्रणाली ने एक व्यापक और व्यवस्थित रूप ले लिया है. मौजूदा समय में यह 34 पुस्तकालयों का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें सेंट्रल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, आर्ट्स लाइब्रेरी, रतन टाटा लाइब्रेरी, सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी, साउथ दिल्ली कैंपस लाइब्रेरी, फैकल्टी ऑफ लॉ लाइब्रेरी, शिक्षा विभाग की लाइब्रेरी, सोशल वर्क लाइब्रेरी, मैथमेटिकल साइंस लाइब्रेरी भीमराव अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ केमिस्ट्री लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ बॉटनी लाइब्रेरी, इंग्लिश लाइब्रेरी, इनफॉरमेशन साइंस लाइब्रेरी सहित अन्य लाइब्रेरी शामिल हैं.

यहां 17.5 लाख प्रिंट पुस्तकें हैं उपलब्ध

दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ लाइब्रेरियन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली का संग्रह भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें लगभग 17.5 लाख प्रिंट पुस्तकें उपलब्ध हैं. पुस्तकालय 72 डेटाबेस तक पहुंच गया है. इनमें से 30 डेटाबेस भारत सरकार के 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' प्रोजेक्ट के तहत उपलब्ध हैं, जबकि बाकी 42 डेटाबेस विश्वविद्यालय द्वारा स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब किए गए हैं. छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं दी जा रही हैं. 45 हजार वॉल्यूम ऑफ जर्नल, 2 लाख 5 हजार ई-बुक्स हैं.

702 बहुभाषी पांडुलिपियां और 279 दुर्लभ पुस्तके हैं उपलब्ध

सेंट्रल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के तीसरे मंजिल पर शोधकर्ताओं के लिए विशेष रिसर्च फ्लोर है, जहां शोधकर्ता चयनित पुस्तकों और संसाधनों का उपयोग कर शोध कार्य कर रहे हैं. पुस्तकालय में 702 बहुभाषी पांडुलिपियां और 279 दुर्लभ पुस्तके हैं. छात्र, शिक्षक, और शोधकर्ता विश्वविद्यालय के 44 डिजिटल आर्काइव्स है. 2021 में डीयू ई-लाइब्रेरी वेब प्लेटफॉर्म लाया गया, जिसका मौजूदा समय में कलेक्शन 2 गुना बढ़ गया है.

लैपटॉप, टेबलेट और मोबाइल से कहीं से भी एक्सेस की सुविधा

इसे लैपटॉप कंप्यूटर, टेबलेट और मोबाइल के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. यह सुविधा विश्वविद्यालय के सभी 69 संबद्ध कॉलेजों के लिए समान रूप से उपलब्ध है. पुस्तकालय ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जगह 'कोहा' सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है. सभी पुस्तकालयों को इस पर स्थानांतरित कर दिया गया है और अन्य पुस्तकालयों को भी इस प्रणाली में शामिल करने का काम किया जा रहा है.

4,700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है ये पुस्तकालय
दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक ऑनलाइन प्रकाशन मंच (DU Publishing Platform) शुरू किया है, जो विश्वविद्यालय के विभागों और संबद्ध कॉलेजों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाओं के लिए है. यह मंच शोध पत्रों के सबमिशन, समीक्षा, संपादन और प्रकाशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वस्तरीय बना रहा है. वर्तमान में पुस्तकालय 4,700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. पुस्तकालय के विस्तार का काम शुरू हो चुका है, जिसके पूरा होने पर इसका क्षेत्रफल 18,500 वर्ग मीटर से अधिक हो जाएगा.

लाइब्रेरी का एक्सेस टाइम 24×7 है
पहले हमें बुक्स को सर्च करने के लिए यहां पर मैनुअली चेक करना पड़ता था. लेकिन आज हम ई-रिसोर्सेस या डीयू ई-लाइब्रेरी सिस्टम से घर बैठे अपनी बुक्स को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स यह सारी चीजें हमें डीयू के ई-लाइब्रेरी सिस्टम पर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान हुई है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए. अगर पढ़ने की बात है तो छह से सात घंटे बहुत होते हैं. लेकिन लाइब्रेरी का एक्सेस टाइम 24×7 है. छात्र किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार आकर पढ़ सकते हैं.

अब ऑनलाइन फॉर्म में डीयू ई- लाइब्रेरी मौजूद

पिछले दो चार सालों में लाइब्रेरी में काफी बदलाव हुआ है. हमें कोई भी पुस्तक कंप्यूटर पर जाते ई- रिसोर्स सिस्टम के द्वारा पता कर लेते हैं कौन सी किताब, किस रो में और कहां रखी हुई है. और उस किताब की कितनी संख्या है सारी चीजें आसानी से मिल जाती है. और बहुत सारी किताबें जो पहले हमें नहीं मिलती थी, वह भी अब ऑनलाइन फॉर्म में डीयू ई- लाइब्रेरी पर और ऑफलाइन फॉर्म में भी यहां मौजूद है.

बीएचयू, जेएनयू के छात्र और शोधार्थी भी यहां आते हैं पढ़ने

कोई भी रिसर्च प्रपोजल ढूंढ रहा है, किस पर रिसर्च नहीं हुआ है, कोई डेटाबेस है, कोई आर्टिकल है, डीयू से रिलेटेड है, ऑनलाइन साइट पर जाते ही अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालते ही सारी चीजें एक साथ वहां पर सूची में क्रमबद्ध होकर मिल जाती है. ई-लाइब्रेरी के बात करें तो ई-लाइब्रेरी पर लगभग दुनिया की जितनी किताबें हैं जो हमारे कोर्सेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जूलोजी, बॉटनी जितने भी हैं सारी चीजों का एक समागम है. बीएचयू, जेएनयू के छात्र और शोधार्थी भी यहां आते हैं.

दिल्ली के ये 10 पुस्तकालय हैं जहां दिल्ली के समृद्ध पठन संस्कृति का परिचय मिलता है

1. ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, नई दिल्ली

2. अमेरिकन लाइब्रेरी, नई दिल्ली

3. जापान फाउंडेशन, नई दिल्ली

4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

5. राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, नई दिल्ली

6. डॉ.बीसी रॉय बाल वाचनालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली,

7. केंद्रीय पुस्तकालय,नई दिल्ली

8. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

9. साहित्य अकादमी पुस्तकालय, नई दिल्ली

10. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
ये भी पढ़ें :

हाईटेक बन गई गाजियाबाद की सबसे पुरानी कंपनी बाग लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी ये खास सुविधा

डासना जेल में कैदी पढ़ सकेंगे अपनी मनपसंद किताबें, लाइब्रेरी में हैं 15 हजार बुक्स

नई दिल्ली: राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस (National Library Day) भारत में हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है. यह दिन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉ. एसआर रंगनाथन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली (Delhi University Library System) का इतिहास, विकास और वर्तमान स्थिति इसे भारत के प्रमुख और व्यापक पुस्तकालय नेटवर्क्स में से एक बनाती है.

दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय की 1922 में हुई स्थापना

इसकी स्थापना 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय के साथ हुई थी. मौजूद समय में यह मॉडल पुस्तकालय के रूप में उभर रहा है. दिल्ली पुस्तकालय मंडल ऑर्डिनेंस 16 तहत गवर्न हो रहा है. इसकी दो स्टैंडिंग कमिटी है, जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स को देख रही है. सेंट्रल लाइब्रेरी में सर्वेलेंस सिस्टम लागू किया गया है और अन्य पुस्तकालयों में इसे लागू करने का काम हो रहा है.दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय की स्थापना 1922 में हुई थी. शुरूआती समय में पुस्तकालय वाइस रीगल लॉज के कन्वेंशन हॉल में था. 1958 में पुस्तकालय दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट्स फैकल्टी में स्थानांतरित किया गया.

यह लाइब्रेरी 34 पुस्तकालयों का एक बड़ा नेटवर्क

1970 में पुस्तकालय प्रणाली ने एक व्यापक और व्यवस्थित रूप ले लिया है. मौजूदा समय में यह 34 पुस्तकालयों का एक बड़ा नेटवर्क है, जिसमें सेंट्रल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स, आर्ट्स लाइब्रेरी, रतन टाटा लाइब्रेरी, सेंट्रल साइंस लाइब्रेरी, साउथ दिल्ली कैंपस लाइब्रेरी, फैकल्टी ऑफ लॉ लाइब्रेरी, शिक्षा विभाग की लाइब्रेरी, सोशल वर्क लाइब्रेरी, मैथमेटिकल साइंस लाइब्रेरी भीमराव अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ केमिस्ट्री लाइब्रेरी, डिपार्टमेंट ऑफ़ बॉटनी लाइब्रेरी, इंग्लिश लाइब्रेरी, इनफॉरमेशन साइंस लाइब्रेरी सहित अन्य लाइब्रेरी शामिल हैं.

यहां 17.5 लाख प्रिंट पुस्तकें हैं उपलब्ध

दिल्ली यूनिवर्सिटी के चीफ लाइब्रेरियन राजेश कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय प्रणाली का संग्रह भारत में सबसे बड़ा माना जाता है, जिसमें लगभग 17.5 लाख प्रिंट पुस्तकें उपलब्ध हैं. पुस्तकालय 72 डेटाबेस तक पहुंच गया है. इनमें से 30 डेटाबेस भारत सरकार के 'वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन' प्रोजेक्ट के तहत उपलब्ध हैं, जबकि बाकी 42 डेटाबेस विश्वविद्यालय द्वारा स्वतंत्र रूप से सब्सक्राइब किए गए हैं. छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं दी जा रही हैं. 45 हजार वॉल्यूम ऑफ जर्नल, 2 लाख 5 हजार ई-बुक्स हैं.

702 बहुभाषी पांडुलिपियां और 279 दुर्लभ पुस्तके हैं उपलब्ध

सेंट्रल लाइब्रेरी कॉम्प्लेक्स के तीसरे मंजिल पर शोधकर्ताओं के लिए विशेष रिसर्च फ्लोर है, जहां शोधकर्ता चयनित पुस्तकों और संसाधनों का उपयोग कर शोध कार्य कर रहे हैं. पुस्तकालय में 702 बहुभाषी पांडुलिपियां और 279 दुर्लभ पुस्तके हैं. छात्र, शिक्षक, और शोधकर्ता विश्वविद्यालय के 44 डिजिटल आर्काइव्स है. 2021 में डीयू ई-लाइब्रेरी वेब प्लेटफॉर्म लाया गया, जिसका मौजूदा समय में कलेक्शन 2 गुना बढ़ गया है.

लैपटॉप, टेबलेट और मोबाइल से कहीं से भी एक्सेस की सुविधा

इसे लैपटॉप कंप्यूटर, टेबलेट और मोबाइल के माध्यम से कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. यह सुविधा विश्वविद्यालय के सभी 69 संबद्ध कॉलेजों के लिए समान रूप से उपलब्ध है. पुस्तकालय ने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की जगह 'कोहा' सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है. सभी पुस्तकालयों को इस पर स्थानांतरित कर दिया गया है और अन्य पुस्तकालयों को भी इस प्रणाली में शामिल करने का काम किया जा रहा है.

4,700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला है ये पुस्तकालय
दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक ऑनलाइन प्रकाशन मंच (DU Publishing Platform) शुरू किया है, जो विश्वविद्यालय के विभागों और संबद्ध कॉलेजों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रिकाओं के लिए है. यह मंच शोध पत्रों के सबमिशन, समीक्षा, संपादन और प्रकाशन की प्रक्रिया को पारदर्शी और विश्वस्तरीय बना रहा है. वर्तमान में पुस्तकालय 4,700 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है. पुस्तकालय के विस्तार का काम शुरू हो चुका है, जिसके पूरा होने पर इसका क्षेत्रफल 18,500 वर्ग मीटर से अधिक हो जाएगा.

लाइब्रेरी का एक्सेस टाइम 24×7 है
पहले हमें बुक्स को सर्च करने के लिए यहां पर मैनुअली चेक करना पड़ता था. लेकिन आज हम ई-रिसोर्सेस या डीयू ई-लाइब्रेरी सिस्टम से घर बैठे अपनी बुक्स को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा जर्नल्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स यह सारी चीजें हमें डीयू के ई-लाइब्रेरी सिस्टम पर अवेलेबल है, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान हुई है, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए. अगर पढ़ने की बात है तो छह से सात घंटे बहुत होते हैं. लेकिन लाइब्रेरी का एक्सेस टाइम 24×7 है. छात्र किसी भी समय अपनी सुविधा के अनुसार आकर पढ़ सकते हैं.

अब ऑनलाइन फॉर्म में डीयू ई- लाइब्रेरी मौजूद

पिछले दो चार सालों में लाइब्रेरी में काफी बदलाव हुआ है. हमें कोई भी पुस्तक कंप्यूटर पर जाते ई- रिसोर्स सिस्टम के द्वारा पता कर लेते हैं कौन सी किताब, किस रो में और कहां रखी हुई है. और उस किताब की कितनी संख्या है सारी चीजें आसानी से मिल जाती है. और बहुत सारी किताबें जो पहले हमें नहीं मिलती थी, वह भी अब ऑनलाइन फॉर्म में डीयू ई- लाइब्रेरी पर और ऑफलाइन फॉर्म में भी यहां मौजूद है.

बीएचयू, जेएनयू के छात्र और शोधार्थी भी यहां आते हैं पढ़ने

कोई भी रिसर्च प्रपोजल ढूंढ रहा है, किस पर रिसर्च नहीं हुआ है, कोई डेटाबेस है, कोई आर्टिकल है, डीयू से रिलेटेड है, ऑनलाइन साइट पर जाते ही अपना यूजर नेम, पासवर्ड डालते ही सारी चीजें एक साथ वहां पर सूची में क्रमबद्ध होकर मिल जाती है. ई-लाइब्रेरी के बात करें तो ई-लाइब्रेरी पर लगभग दुनिया की जितनी किताबें हैं जो हमारे कोर्सेस हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे हिंदी, पॉलिटिकल साइंस, जूलोजी, बॉटनी जितने भी हैं सारी चीजों का एक समागम है. बीएचयू, जेएनयू के छात्र और शोधार्थी भी यहां आते हैं.

दिल्ली के ये 10 पुस्तकालय हैं जहां दिल्ली के समृद्ध पठन संस्कृति का परिचय मिलता है

1. ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, नई दिल्ली

2. अमेरिकन लाइब्रेरी, नई दिल्ली

3. जापान फाउंडेशन, नई दिल्ली

4. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

5. राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी, नई दिल्ली

6. डॉ.बीसी रॉय बाल वाचनालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली,

7. केंद्रीय पुस्तकालय,नई दिल्ली

8. नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय, नई दिल्ली

9. साहित्य अकादमी पुस्तकालय, नई दिल्ली

10. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
ये भी पढ़ें :

हाईटेक बन गई गाजियाबाद की सबसे पुरानी कंपनी बाग लाइब्रेरी, छात्रों को मिलेगी ये खास सुविधा

डासना जेल में कैदी पढ़ सकेंगे अपनी मनपसंद किताबें, लाइब्रेरी में हैं 15 हजार बुक्स

Last Updated : August 12, 2025 at 2:40 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

NATIONAL LIBRARY DAYLARGEST LIBRARY OF INDIAMOST MODERN LIBRARY NETWORKDELHI UNIVERSITY LIBRARY SYSTEM

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

पाकिस्तान घिसी-पिटी लकीर पीट रहा, मुनीर की परमाणु धमकी का ज्यादा असर नहीं

बाजार की धीमी शुरुआत, सेंसेक्स 80,508 पर, निफ्टी 24,563 पर फिसला; मेटल-बैंकिंग सेक्टर दबाव में

Watch: उसका ख्याल कौन रखेगा... एमएस धोनी ने IPL 2026 में न खेलने का दिया बड़ा संकेत

SBI एसएमएस अलर्ट सेवा, हर लेनदेन पर मिलेगी तुरंत सूचना, खाते की सुरक्षा होगी मजबूत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.