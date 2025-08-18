रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नेशनल कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है. अग्रसेन धाम में तीन दिवसीय यह आयोजन छत्तीसगढ़ कराटे संघ करा रहा है. 17 से 19 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देशभर के 20 राज्यों से 600 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

6 से 18 साल तक के खिलाड़ी: इस प्रतियोगिता में 6 साल से 18 साल तक के बच्चे कराते की दो विधाओं में अपना हुनर दिखा रहे हैं. इसमें कई खिलाड़ी स्टेट और नेशनल के साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी खेल प्रतिभा को निखार चुके हैं.

मैं पिछले 6 सालों से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा हूं और गोल्ड मेडल भी जीत चुका हूं– सात्विक सांगलू, उत्तर प्रदेश

कराटे का मतलब जानिए: कराते का मतलब होता है खाली हाथ, यानी अपने शरीर को एक हथियार की तरह कैसे इस्तेमाल करना है. इसमें दिमागी संतुलन बहुत जरूरी होता है. शांत रहना इस खेल की सबसे बड़ी कला है.

सेल्फ डिफेंस के लिए जरूरी है कराटे, छत्तीसगढ़ का माहौल बहुत अच्छा है.– निधि वारस, मध्यप्रदेश

कराटे सीखने के फायदे: कराते हमें आत्मरक्षा के लिए तैयार करता है. इसमें कई टेक्निक्स हैं, जो असल जिंदगी में काम आती हैं. इस खेल में फोकस और टेक्नीक दोनों जरूरी है. लड़कियों के लिए यह खेल और भी जरूरी है क्योंकि यह उन्हें आत्मरक्षा में मदद करता है.

मैं पहली बार छत्तीसगढ़ आया हूं और यहां का माहौल बहुत अच्छा है. इस खेल में हर दिन 5 से 6 घंटे की प्रैक्टिस के साथ मानसिक और शारीरिक फिटनेस दोनों ही इसमें जरूरी है– शुभम साहू, राजस्थान

"मैं पिछले तीन साल से कराते की प्रैक्टिस कर रही हूं. इस खेल में थाई और पैरों पर बैलेंस बहुत जरूरी होता है. मैंने पहले नेशनल गेम में कांस्य पदक जीता है. कराटे आत्मविश्वास बढ़ाता है और खुद को बचाने की ताकत देता है– सिया व्यास, मध्यप्रदेश

मैं अपनी 7 साल की बेटी को कराटे सिखा रही हूं. आज के समय में मार्शल आर्ट जरूरी हो गया है, मेरी बेटी ने आज काता और कुमिते दोनों में गोल्ड मेडल जीता है. – दीपिका श्रीवास्तव, अभिभावक

प्रतियोगिता में खिलाड़ियों के साथ 100 रेफरी और 150 परिजन शामिल: छत्तीसगढ़ कराटे संघ के अध्यक्ष विजय अग्रवाल ने बताया कि, यह प्रतियोगिता आल इंडिया कराते फेडरेशन के सहयोग से कराई जा रही है. इसमें 600 खिलाड़ी, 150 परिजन, और 100 अधिकारी व रेफरी शामिल हैं. सभी के रहने, खाने और अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं.

रायपुर में हो रही यह प्रतियोगिता न सिर्फ खिलाड़ियों को मंच प्रदान कर रही है बल्कि देशभर के युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और आत्मरक्षा की भावना भी मजबूत कर रही है.