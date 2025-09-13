'होम्योपैथी पर आज भी लोगों का अटूट विश्वास'; चिकित्सक बोले- 'जड़ से बीमारी की समस्याओं को खत्म करती हैं मीठी गोलियां'
अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय होम्योपैथिक कार्यक्रम का शुभारंभ.
लखनऊ : राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय होम्योपैथिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. हाईकोर्ट लखनऊ के न्यायमूर्ति मंजीत शुक्ला ने डॉ हनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलन कर किया.
स्मारिका का किया गया विमोचन : उन्होंने कहा कि होम्योपैथी पर आज भी लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है. गठिया, त्वचा एवं पेट संबंधित दिक्कतों कुछ जड़ से समाप्त करने के लिए वर्तमान में भी लोग होम्योपैथिक की तरफ ही रुख करते हैं. यह मीठी गोलियां जड़ से बीमारी की समस्याओं को खत्म करती हैं. इस कार्यक्रम में एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के बाद वैज्ञानिक सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर रवि सिंह की ओर से होम्योपैथी की सर्जरी की बीमारियों में उपयोगिता को अपने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया.
'होम्योपैथिक दवाएं कारगर' : डॉ. प्रवीण कुमार ने गंभीर बीमारियों में स्टैटिकल डाटा के साथ रिकॉर्ड केश पर चर्चा की. वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में ऑर्थोपेडिक हीलिंग होम्योपैथी के साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने अपने केस प्रस्तुत किए. दिल्ली से आए डॉक्टर एके गुप्ता ने मोटर न्यूरॉन डिजीज के रोगियों पर अपने विचार रखें. उन्होंने बताया कि इलाज के साथ होम्योपैथिक दवाइयां का प्रयोग प्रबंधन के साथ किया जाए तो इन बीमारियों में होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर साबित होती है.
चिकित्सा शिक्षक व छात्र-छात्राओं ने लिया भाग : डॉ. प्रभात श्रीवास्तव ने होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा कैंसर के रोगों पर अपने मरीजों के उपचार को प्रस्तुत किया. हैनीमैन एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश-विदेश से लगभग 650 चिकित्सा शिक्षक व छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. उन्होंने अपने वक्तव्य में आयुष विभाग की भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा होम्योपैथिक विभाग के विकास और जन-जन तक पहुंचाने के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की सराहना करते हुए संस्था की ओर से भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया.
समिति के अध्यक्ष डॉ शिवली मजहर ने बताया कि 30 होम्योपैथिक चिकित्सकों जिन्होंने होम्योपैथिक दिशा में उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उनको भी यहां सम्मानित किया गया है. इस कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के एक साथ दो सभागारों में 22 शिक्षक-चिकित्सकों ने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किये. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की सभी चिकित्सा पद्धतियों का आपस में तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए. इसमें सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों से अपेक्षा है कि जनता के बीच में इन पत्तियों के आपसी संबंध का संदेश जाना चाहिए.
विशिष्ट अतिथि के रूप में सदस्य विधान परिषद अंगद कुमार सिंह ने कहा कि यदि होम्योपैथी जनता के बीच में विश्वास दिलाना है तो चिकित्सकों को अपना विजन और होम्योपैथी पर समर्पण को ध्यान में रखना होगा. विशिष्ट अतिथि सदस्य विधान परिषद अवनीश कुमार सिंह ने कहा कि भारत के लिए होम्योपैथी सबसे उपयुक्त चिकित्सा पद्धति है.
इस कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य साकेंद्र प्रताप वर्मा, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य अंगद कुमार सिंह व अवनीश कुमार सिंह, राष्ट्रीय होम्योपैथिक आयोग के बोर्ड के अध्यक्ष डॉ आनंद चतुर्वेदी, पूर्व केंद्रीय होम्योपैथिक परिषद के अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह, होम्योपैथिक विभाग के निदेशक डॉ प्रमोद कुमार सिंह सहित अन्य अतिथियों के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया.
वैज्ञानिक सत्र में मंथन : ग्रीस देश से आए डॉ. कोस्टास सिटेंडस व हैदराबाद से आए डॉ. एस प्रवीण कुमार, डॉ. प्रभात श्रीवास्तव ने होम्योपैथिक के वैज्ञानिक सत्र के मंथन में निष्कर्ष निकला कि कैंसर में भी होम्योपैथी का इलाज है. उन्होंने बताया कि कैंसर की दूसरी और तीसरी स्टेज में भी होम्योपैथिक दवा प्रशिक्षित चिकित्सक के देखरेख में खाने पर आज भी कैंसर के रोगियों को लाभ मिल रहा है.
