'होम्योपैथी पर आज भी लोगों का अटूट विश्वास'; चिकित्सक बोले- 'जड़ से बीमारी की समस्याओं को खत्म करती हैं मीठी गोलियां'

राष्ट्रीय होम्योपैथिक कार्यक्रम का शुभारंभ ( Photo credit: ETV Bharat )

Published : September 13, 2025 at 11:07 PM IST

लखनऊ : राजधानी के अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय राष्ट्रीय होम्योपैथिक कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ. हाईकोर्ट लखनऊ के न्यायमूर्ति मंजीत शुक्ला ने डॉ हनीमैन के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्ज्वलन कर किया. स्मारिका का किया गया विमोचन : उन्होंने कहा कि होम्योपैथी पर आज भी लोगों का अटूट विश्वास बना हुआ है. गठिया, त्वचा एवं पेट संबंधित दिक्कतों कुछ जड़ से समाप्त करने के लिए वर्तमान में भी लोग होम्योपैथिक की तरफ ही रुख करते हैं. यह मीठी गोलियां जड़ से बीमारी की समस्याओं को खत्म करती हैं. इस कार्यक्रम में एक स्मारिका का भी विमोचन किया गया. कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के बाद वैज्ञानिक सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में डॉक्टर रवि सिंह की ओर से होम्योपैथी की सर्जरी की बीमारियों में उपयोगिता को अपने साक्ष्य के साथ प्रस्तुत किया गया. 'होम्योपैथिक दवाएं कारगर' : डॉ. प्रवीण कुमार ने गंभीर बीमारियों में स्टैटिकल डाटा के साथ रिकॉर्ड केश पर चर्चा की. वहीं कार्यक्रम के दूसरे सत्र में ऑर्थोपेडिक हीलिंग होम्योपैथी के साथ डॉक्टर पंकज श्रीवास्तव ने अपने केस प्रस्तुत किए. दिल्ली से आए डॉक्टर एके गुप्ता ने मोटर न्यूरॉन डिजीज के रोगियों पर अपने विचार रखें. उन्होंने बताया कि इलाज के साथ होम्योपैथिक दवाइयां का प्रयोग प्रबंधन के साथ किया जाए तो इन बीमारियों में होम्योपैथिक दवाएं बहुत ही कारगर साबित होती है. चिकित्सा शिक्षक व छात्र-छात्राओं ने लिया भाग : डॉ. प्रभात श्रीवास्तव ने होम्योपैथिक चिकित्सा के द्वारा कैंसर के रोगों पर अपने मरीजों के उपचार को प्रस्तुत किया. हैनीमैन एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट सोसाइटी के सचिव डॉ. आशीष वर्मा ने बताया कि इस कार्यक्रम में देश-विदेश से लगभग 650 चिकित्सा शिक्षक व छात्र-छात्राओं ने भाग लिया. उन्होंने अपने वक्तव्य में आयुष विभाग की भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा होम्योपैथिक विभाग के विकास और जन-जन तक पहुंचाने के क्षेत्र में सरकारी प्रयासों की सराहना करते हुए संस्था की ओर से भारत सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया.