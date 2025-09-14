बिलासपुर में ट्रेलर खराब होने से नेशनल हाईवे जाम, 9 घंटे से परेशान हुए यात्री
सड़क जाम स्थल से दोनों ओर सैकड़ों माल वाहक ट्रकों के साथ यात्री वाहन फंसे हुए है और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 14, 2025 at 5:56 PM IST
बिलासपुर: छत्तीसगढ़ के पेंड्रा-रतनपुर-बिलासपुर मार्ग पर शनिवार सुबह से भारी जाम लगा हुआ है. कोयले से भरी एक ट्रेलर खराब सड़क पर फंस गई, जिसकी वजह से नेशनल हाईवे-45 पर ट्रैफिक ठप हो गया. सुबह 6 बजे से फंसे वाहन अभी तक नहीं निकल पाए हैं.
मौके पर व्यवस्था नदारद: हैरानी की बात यह है कि जाम खुलवाने के लिए सिर्फ एक एएसआई और एक सिपाही मौके पर मौजूद है. न ही जिला प्रशासन का कोई अधिकारी आया और न ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी का.
गुजरात से आए तीर्थयात्री परेशान: गुजरात से तीर्थ यात्रा पर निकले 50 से ज्यादा यात्री, जिनमें महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं, सुबह से जाम में फंसे हैं. इन यात्रियों का कहना है कि उन्होंने देश के कई राज्यों की यात्रा की, लेकिन छत्तीसगढ़ की सड़कें सबसे खराब हैं.
यहां न कोई मदद मिल रही है, न ही जाम खुलने की कोई उम्मीद नजर आ रही है.- यात्री
सड़क निर्माण में भारी लापरवाही: यह मार्ग NH-45 का हिस्सा है जो बिलासपुर को रतनपुर, केंदा, पेंड्रा होते हुए अमरकंटक और डिंडोरी से जोड़ता है. निर्माण कार्य श्याम इंफ्रा और श्याम बिल्डकॉन कंपनी द्वारा किया जा रहा है. सड़क की हालत भी जर्जर है. बारिश के कारण सड़क धंस चुकी है और वाहनों का निकलना मुश्किल हो गया है.
ठेकेदार की सफाई, लेकिन जवाब अधूरा: जब ठेका कंपनी के सुपरवाइजर सत्यवीर चटर्जी से बात की गई तो उन्होंने ओवरलोड ट्रकों को जिम्मेदार ठहराया. लेकिन जब उनसे निर्माण क्षमता और बेसवर्क की जानकारी मांगी गई, तो कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला.
जाम में फंसी बसें, पब्लिक परेशान: जाम की वजह से दर्जनों यात्री बसें, ट्रक और अन्य वाहन कई किलोमीटर तक फंसे हुए हैं. छोटी गाड़ियां मुश्किल से निकल रही हैं, जबकि बड़े वाहन पूरी तरह से जाम में फंसे हैं.
इस पूरे मामले ने एक बार फिर छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक व्यवस्था और सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं. ठेकेदारों की जवाबदेही तय नहीं होने से दूसरे राज्यों से आई जनता भी परेशान है.