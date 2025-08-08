Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

नेशनल हेराल्ड मामला: सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर अब 18 अगस्त को फैसला - NATIONAL HERALD CASE

स्पेशल जज विशाल गोगने को दूसरे मामले में दिन भर दलीलें सुनने की वजह से इसपर सुनवाई का समय नहीं मिला.

नेशनल हेराल्ड मामला
नेशनल हेराल्ड मामला (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 8, 2025 at 10:50 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले पर 18 अगस्त को फैसला सुनाएगा. स्पेशल जज विशाल गोगने के दूसरे मामले में दिन भर दलीलें सुनने की वजह से इस मामले पर सुनवाई का समय नहीं मिल सका, जिसकी वजह से फैसला टालना पड़ा. कोर्ट ने 7 अगस्त को इस मामले की केस डायरी देखने के बाद इस मामले के जांच अधिकारी से कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा.

कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस मामले से क्या लेना-देना है. इससे पहले कोर्ट ने 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस मामले में गवाहों के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गयी. कुछ दानदाताओं को टिकट भी दिए गए. उन्होंने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रूप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी.

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी. चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है. एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी. एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी.

सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया. उन्होंने कहा था कि ईडी ने आश्चर्यजनक से भी ज्यादा मामला बनाया है. ये मनी लॉंड्रिंग का ऐसा मामला है, जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है. यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को कर्ज मुक्त करने के लिए किया. उन्होंने कहा था कि हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है. कंपनियां अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए दूसरी कंपनी को दे देती हैं. उन्होंने कहा था कि यंग इंडियन लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं है.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने के मामले पर 18 अगस्त को फैसला सुनाएगा. स्पेशल जज विशाल गोगने के दूसरे मामले में दिन भर दलीलें सुनने की वजह से इस मामले पर सुनवाई का समय नहीं मिल सका, जिसकी वजह से फैसला टालना पड़ा. कोर्ट ने 7 अगस्त को इस मामले की केस डायरी देखने के बाद इस मामले के जांच अधिकारी से कुछ सवालों पर स्पष्टीकरण मांगा.

कोर्ट ने जांच अधिकारी से पूछा था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी का इस मामले से क्या लेना-देना है. इससे पहले कोर्ट ने 14 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने इस मामले में गवाहों के बयान का हवाला देते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गयी. कुछ दानदाताओं को टिकट भी दिए गए. उन्होंने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रूप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी.

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी. चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है. एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी. एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी.

सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया. उन्होंने कहा था कि ईडी ने आश्चर्यजनक से भी ज्यादा मामला बनाया है. ये मनी लॉंड्रिंग का ऐसा मामला है, जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है. यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को कर्ज मुक्त करने के लिए किया. उन्होंने कहा था कि हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है. कंपनियां अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए दूसरी कंपनी को दे देती हैं. उन्होंने कहा था कि यंग इंडियन लाभ कमाने वाली कंपनी नहीं है.

यह भी पढ़ें-

अखिल भारतीय जन संघ ने हाईकोर्ट से की बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कॉमन चुनाव चिह्न आवंटित करने की मांग

'मेरे खिलाफ मकोका का केस नहीं बनता', जानिए नरेश बाल्यान ने हाईकोर्ट में ऐसा क्यों कहा ?

For All Latest Updates

TAGGED:

ROUSE AVENUE COURTSONIA GANDHIRAHUL GANDHIनेशनल हेराल्ड मामलाNATIONAL HERALD CASE

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर खुला, सेंसेक्स 145 और निफ्टी ने 52 अंक नीचे से शुरुआत की

89 साल का हुआ देश का पहला नेशनल पार्क, बाघों का मुफीद आशियाना है कॉर्बेट, जैव विविधता की है भरमार

354 वैगन, 7 इंजन और 4.5 किमी लंबी मालगाड़ी… 'रुद्रास्त्र' ने रचा भारतीय रेल का नया इतिहास

नेतन्याहू की योजना पर मुहर, गाजा शहर पर कब्जे को मिली इजराइल कैबिनेट की मंजूरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.