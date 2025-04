ETV Bharat / state

नेशनल हेराल्ड केस: छत्तीसगढ़ में भाजपा का प्रदर्शन, सोनिया और राहुल गांधी के जलाए पुतले - NATIONAL HERALD CASE

नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का प्रदर्शन ( ETV Bharat Chhattisgarh )

Published : April 19, 2025 at 8:03 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 8:36 AM IST

रायपुर: नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद राजनीति गरमा गई है. रायपुर में भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों के खिलाफ सजा और कार्रवाई की मांग को लेकर बीजेपी सड़क पर उतर गई. रायपुर में भाजपा का प्रदर्शन: राजधानी में शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया. राजधानी के भारत माता चौक से रैली निकालकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव करने निकले प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने टर्निंग पॉइंट के पास रास्ते में रोक दिया. जिसके बाद प्रदर्शनकारी रास्ते में प्रदर्शन करने के बाद राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पुतले जलाए और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए. नेशनल हेराल्ड केस में बीजेपी का प्रदर्शन (ETV Bharat Chhattisgarh)

