नारायणपुर में NHM कर्मचारियों का कैंडल मार्च, कहा- अब तक न नेता ना अधिकारी सामने आए - NHM PROTEST CANDLE MARCH

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. हर दिन अलग-अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है.

NHM PROTEST CANDLE MARCH
नारायणपुर में NHM कर्मचारियों का कैंडल मार्च (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 24, 2025 at 8:59 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 9:09 PM IST

नारायणपुर: जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी है. अनिश्चितकालीन आंदोलन के सातवें दिन संविदा कर्मियों ने कैंडल मार्च निकाला. जयस्तंभ चौक से कैंडल मार्च निकालते हुए सरकार से संविदा प्रथा समाप्त करने और 10 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की अपील की.

मोबाइल फ्लैश लाइट भी ऑन की: 24 अगस्त दिन रविवार शाम 7 बजे कैंडल मार्च निकला जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जगदीश मंदिर से होते हुए वापस जयस्तंभ चौक में खत्म हुआ. कैंडल मार्च के दौरान कुछ कर्मचारियों ने हाथों में मोमबत्ती तो कुछ ने मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर अपना विरोध जताया.

नारायणपुर में NHM कर्मियों का प्रदर्शन (ETV BHARAT)

हमने बीते दिनों संविदा प्रथा के अंत को प्रतीकात्मक रूप से दिखाने के लिए अर्थी प्रदर्शन और पुतला दहन किया था. इसी सिलसिले में शोक सभा कर कैंडल मार्च निकाल रहे हैं-संगीता वर्णोटिया, NHM संघ महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष

'सरकार गंभीर नहीं': कर्मचारियों ने चौक पर कैंडल जलाकर जमीन पर कैंडल से NHM लिखा. कर्मचारियों का कहना है कि अब तक आंदोलन के सात दिन बीत जाने के बाद भी सरकार गंभीर नहीं है. न तो राज्य सरकार और न ही शासन प्रशासन का कोई प्रतिनिधि उनसे चर्चा के लिए सामने आया है.

NHM PROTEST CANDLE MARCH
कर्मचारियों ने चौक पर कैंडल जलाकर जमीन पर कैंडल से NHM लिखा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जब तक उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.- छत्रपाल साहू, NHM संघ जिला उपाध्यक्ष

हड़ताल का दिख रहा असर: संविदा कर्मियों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुई है. खासकर अबूझमाड़ जैसे दूरदराज इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं ठप हो रही है. NHM कर्मचारी आक्रोश रैली, मानव श्रृंखला, नेताओं के लिए सद्बुद्धि हवन, संविदा अर्थी रैली प्रदर्शन समेत कई अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं.

NHM PROTEST CANDLE MARCH
कैंडल मार्च के दौरान कुछ कर्मचारियों ने हाथों में मोमबत्ती तो कुछ ने मोबाइल फ्लैश लाइट जलाकर अपना विरोध जताया. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ये हैं NHM कर्मचारियों की 10 प्रमुख मांगे

  1. संविलियन एवं स्थायीकरण – अन्य राज्यों की तरह छत्तीसगढ़ में भी कर्मचारियों को स्थायी किया जाए.
  2. पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना – स्वास्थ्य सेवाओं में स्थायीत्व लाने एक अलग कैडर बनाया जाए.
  3. ग्रेड पे का निर्धारण – समान काम के लिए समान वेतन की नीति लागू हो.
  4. 27% लंबित वेतन वृद्धि – जुलाई 2023 से रुकी वेतन वृद्धि लागू की जाए.
  5. कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता – CR सिस्टम में निष्पक्षता लाई जाए.
  6. नियमित भर्ती में आरक्षण – भर्ती में 50% सीटें NHM कर्मियों के लिए आरक्षित हों.
  7. अनुकंपा नियुक्ति – ड्यूटी के दौरान मृत कर्मचारियों के परिजनों को नौकरी दी जाए.
  8. मेडिकल और अन्य अवकाश – सवैतनिक छुट्टियों की सुविधा मिले.
  9. स्थानांतरण नीति – मानवीय आधार पर पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी बनाई जाए.
  10. 10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा – गंभीर बीमारी या हादसे में आर्थिक मदद की सुविधा मिले.
