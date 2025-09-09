ETV Bharat / state

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का नाश्ता स्टॉल, सुकमा में सफेद कोट वालों ने लगाई चाय भजिया की दुकान

छत्तीसगढ़ में NHM कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है. एनएचएम कर्मचारी संघ अब अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं.

NHM PROTEST SUKMA
सुकमा में एनएचएम कर्मियों का फूड स्टॉल (ETV Bharat Chhattisgarh)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 12:44 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सुकमा: छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है. अनिश्चकालीन आंदोलन के 22वें दिन एनएचएम कर्मचारी संघ ने अलग अलग जिलों में खाने का स्टॉल लगाकर प्रदर्शन किया. सुकमा में एनएचएम के कर्मचारियों ने नाश्ता स्टॉल लगाया और लोगों को खाने पीने की चीजें बेचते नजर आए.

सुकमा में एनएचएम कर्मियों का फूड स्टॉल: सुकमा बाजार में डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्यकर्मी जिन्होंने कभी मरीजों को ऑक्सीजन और दवाइयों से जिंदगी दी थी, अब वही जनता को NHM नाश्ता स्टॉल पर चाय, दहीवड़ा, भेल और भजिया परोसते दिखाई दिए.

NHM PROTEST SUKMA
एनएचएम कर्मचारियों ने लगाई खाने पीने की चीजों की दुकान (ETV Bharat Chhattisgarh)

NHM कर्मचारियों का अनोखा प्रदर्शन: एनएचएम संघ सुकमा के जिला प्रवक्ता डॉ. मुकेश बक्शी ने कहा एनएचएम कर्मचारी संघ 10 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 अगस्त से हड़ताल पर है. एनएचएम कर्मी इस्तीफा देने के बाद बेरोजगार हो चुके हैं इसलिए हम अपनी रोजी रोटी के लिए भेल, चाय, दही वड़ा, पोहा की दुकान लगाकर रोजगार का साधन बनाया है.

सुकमा में एनएचएम कर्मियों का फूड स्टॉल (ETV Bharat Chhattisgarh)

आश्वासन नहीं लिखित आदेश जारी करे सरकार: जिला प्रवक्ता ने आगे कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है कि पांच मांगों को पूरा कर चुके हैं, जिसके लिए 6 सदस्यीय कमिटी का गठन किया जा रहा है. मोदी की गारंटी में 100 दिन के अंदर एक कमिटी बनाने का वादा किया गया था. प्रदेश में नई सरकार को आए 20 महीने बीत चुके हैं. लेकिन अब भी कमिटी गठन की बात करना समझ से परे हैं.

भूख हड़ताल की चेतावनी: एनएचएम संघ के प्रवक्ता मुकेश बक्शी ने चेतावनी दी कि जब तक लिखित आदेश जारी नहीं होगा, आंदोलन खत्म नहीं होगा. जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल और आमरण अनशन का रास्ता भी अपनाएंगे.

जिलाध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश साहू और उपाध्यक्ष रीना नायडू ने भी यही कहा कि अब पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है. धरना स्थल पर नवीन पाठक, डॉ. प्रदीप पटेल, जय नारायण सिंह, डॉ. रंजना पटेल, बसंती, हिमानी सरकार, डॉ. विजय, राजेन्द्र पांडेय, जितेंद्र नामदेव, हिमांशु जायसवाल, सरफराज नवाज, शाश्वत सिंह, मंजीता लकड़ा, मनीषा नेताम, भारती नेताम, हर्षा नागवंशी सहित कोंटा, छिंदगढ़ और सुकमा के बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे.

राजनांदगांव में खाने का स्टॉल लगाकर एनएचएम कर्मचारियों का आंदोलन
एनएचएम के हड़ताली कर्मचारियों को समर्थन देने पहुंचे गोंगपा विधायक तुलेश्वर, बोले- स्वास्थ्य सुविधाएं बीमार
बीजेपी की महिला पार्षद को नाबालिग ने ठगा, खाते से 6 लाख किए पार
Last Updated : September 9, 2025 at 1:01 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनNHM UNIQUE PROTESTछत्तीसगढ़ में अनोखा प्रदर्शनUNIQUE PROTEST CHHATTISGARHNHM PROTEST SUKMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.