कुल्लू: आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है. यह दिन भारतीय हथकरघा उद्योग और उसके कारीगरों के योगदान को सम्मानित करने के साथ-साथ आजादी के लिए शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की याद दिलाता है. कृषि के बाद ये उद्योग दूसरा सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है.

आज का युग भले ही मशीनी हो, लेकिन हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण इलाके आज भी अपनी पारंपरिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं. हस्तशिल्प और हथकरघा से जुड़ी हुई कलाओं को भी ग्रामीणों ने जिंदा रखा हुआ है. हथकरघा पहाड़ी इलाकों की संस्कृति में बसा हुआ है और हथकरघा के माध्यम से विभिन्न तरह के उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में कई दशकों से तैयार किए जाते हैं. इन हथकरघा उत्पादों का जहां शादी विवाह में लेनदेन किया जाता है, तो वहीं वर्तमान में इसे बेचकर भी ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.

देश के 10 हैंडलूम विलेज में शामिल है शरन गांव (ETV Bharat)

देशभर में चमका कुल्लू का शरन गांव

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर भी जहां कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, वहीं, बुनकरों को भी उनके किए जा रहे बेहतरीन कामों के लिए सम्मानित किया जाता है. वहीं, अपनी प्राचीन काष्ठ कुणी भवन शैली की बदौलत जिला कुल्लू का शरन गांव साल 2020 में हैंडलूम विलेज घोषित किया गया था. जिला कुल्लू की पुरातन राजधानी नगर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर शरन गांव बसा हुआ है.

हथकरघा उद्योग से जुड़ी हैं कुल्लू की महिलाएं (ETV Bharat)

काष्ठ कुणी में बने 95 प्रतिशत घर

साल 2020 में हैंडलूम विलेज घोषित होने से पहले भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय ने एक सर्वे किया था, जिसे हैंडलूम विलेज घोषित होने के लिए कुछ बातों का होना भी आवश्यक था. ऐसे में जब इस गांव का सर्वे किया गया तो पाया गया कि इस गांव के 95% घर काष्ठ कुणी शैली से निर्मित हैं. वहींं, इस गांव में लोग शॉल, पट्टू, टोपी सहित अन्य हथकरघा उत्पाद बनाने का भी कार्य करते थे. ऐसे में हैंडलूम विलेज के लिए शरन गांव सभी औपचारिकताओं को पूरा करता था, जिसके चलते इसे हैंडलूम विलेज घोषित किया गया. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने वर्चुअल माध्यम से इस गांव को देश के 10 हैंडलूम विलेज में शामिल किया था.

खड्डी पर काम करती गांव की महिला (ETV Bharat)

तीन से आठ हजार रुपये तक है पट्टू की कीमत

शरन गांव की रहने वाली महिला कमला देवी, हीरा देवी ने कहा कि 'हम सर्दियों में घरों में रह कर खड्डी में कार्य करती हैं. खड्डी में तीन दिन में एक पट्टू तैयार होता है और बाजार में इसकी कीमत तीन से आठ हजार रुपये तक है. हम बचपन से ही इस काम को कर रही हैं. गांव की दूसरी महिलाएं भी हमसे प्रेरित हो रही हैं.'

बुनकर सेवा केंद्र में हथकरघा प्रशिक्षण केंद्र

वहीं, हैंडलूम विलेज घोषित होने के बाद इस गांव की तस्वीर भी पहले से काफी बदली है. आज यहां भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की ओर से संचालित बुनकर सेवा केंद्र के माध्यम से युवाओं को हथकरघा का प्रशिक्षण मिल रहा है, वहीं, उनके तैयार किए जा रहे उत्पादों को सैलानी भी खूब पसंद कर रहे हैं.

शरन गांव का इतिहास (ETV Bharat)

सरकार से मिल रहा पूरा सहयोग

जिला कुल्लू बुनकर सेवा केंद्र में कार्यरत कनिष्ठ बुनकर भूपेंद्र आर्य का कहना है कि 'शरन गांव में अब सैलानियों की संख्या भी बढ़ रही है और बुनकर सेवा केंद्र की ओर से लगातार वहां पर प्रशिक्षण शिविर भी लगाए जा रहे हैं. इसके अलावा हथकरघा से संबंधित उपकरण भी बांटे जा रहे हैं, ताकि हथकरघा की गतिविधियों को बढ़ावा मिल सके. इसके अलावा भी अन्य ग्रामीण इलाकों में लोगों को हथकरघा एवं हस्तशिल्प से जोड़ा जा रहा है.'

5 सालों में 30 लोगों को दिया गया बुनाई का प्रशिक्षण

शरन गांव के हैंडलूम विलेज घोषित होने के बाद वस्त्र मंत्रालय का हथकरघा एवं हस्तशिल्प निगम यहां ग्रामीणों को बुनाई का प्रशिक्षण देता है. वस्त्र मंत्रालय की ओर से शरन गांव को हैंडलूम विलेज घोषित करने के बाद बुनकर सेवा केंद्र ने काष्ठ कुणी शैली के 16 घरों को वुडन पेंट भी करवाया और नई तकनीक से बने 6 घरों को भी पेंट किया गया. इसके अलावा बीते 5 सालों में अभी तक 30 लोगों को बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें काम करने के लिए खड्डी भी दी गई. वही, 17 लोगों को वर्क शेड बनाने के लिए भी प्रति व्यक्ति 1 लाख 20 हजार रुपए की राशि दी गई है. इसके अलावा गांव में एक ताना बुनाई की भी मशीन दी गई हैं, ताकि बुनकरों को पट्टू या फिर शॉल बनाने के लिए ताना बनाने में आसानी हो सके.

कुल्लू जिला के नग्गर खंड के साथ लगते रूमसु पंचायत के तहत आने वाले शरन गांव में 98 घर हैं. पंचायत प्रधान देवराज ने बताया कि 'इस गांव की कुल आबादी 423 है. इनमें 223 पुरुष और 200 महिलाएं शामिल हैं. गांव की ज्यादातर महिलाएं बुनकर का काम करती हैं. सभी महिलाओं ने अपने-अपने घरों में खड्डी लगाई है. सुबह-शाम जब भी समय मिलता है खड्डियों पर पट्टू, दोहडू, शॉल और पट्टू बनाने का कार्य करती हैं.'

काष्ठ कुणी शैली में निर्मित घर (ETV Bharat)

सैलानी भी हथकरघा का ले सकते हैं प्रशिक्षण

हैंडलूम विलेज शरन में लोगों का आना जाना हो सके और यहां पर लोगों के हथकरघा उत्पादों की भी बिक्री हो सके, इसके लिए भी जिला कुल्लू बुनकर सेवा केंद्र ने तीन मंजिल भवन का निर्माण किया है. इस भवन के सबसे निचली मंजिल में दो खड्डी स्थापित की गई हैं और यहां पर सैलानी भी इन खड्डी पर हथकरघा के उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण ले सकते हैं. भवन की दूसरी मंजिल पर कैफेटेरिया स्थापित किया गया है, जहां पर सैलानी खाने पीने की चीजों का आनंद ले सकते हैं. तीसरी मंजिल में शोरूम बनाया गया है, जहां पर ग्रामीण अपने हथकरघा उत्पादों की बिक्री कर सकते हैं. वहीं, भवन के सबसे ऊपर वाले हिस्से में लाइब्रेरी स्थापित की गई है, जहां पर स्थानीय लोग और सैलानी किताबें पढ़ने का भी आनंद ले सकते हैं. इस पूरे भवन का संचालन ग्राम पंचायत की ओर से बनाई गई समिति करती है. ऐसे में हैंडलूम विलेज घोषित होने के बाद यहां सैलानियों की भी संख्या बड़ी और इस भवन में सैलानी हथकरघा की बारीकियों को भी जान रहे हैं.

कंगना ने किया था बहुउद्देशीय भवन का उद्घाटन

मंडी की सांसद कंगना रनौत ने साल 2024 के दिसंबर माह में गांव में बहुउद्देशीय भवन का भी उद्घाटन किया था. हथकरघा से जुड़ी शरन गांव की महिला चबेलू देवी, दीपा ठाकुर ने बताया कि 'यहां के बने प्रोडक्ट 30 से ज्यादा देशों में भेजे जाते हैं. ये हमारी प्राचीन कला शैली है और ये हर व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए हम प्रयासरत हैं. पहले घर के बुजुर्ग हाथ से बुनी हुई चीजें पहनते थे, लेकिन अब ये देखने को नहीं मिलती, लेकिन हम सरकार की मदद से इसे जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं.'

कुल्लू का शरण गांव (ETV Bharat)

क्या है हैंडलूम विलेज

यह एक आधुनिक अवधारणा है, जिसके अंतर्गत हस्तशिल्प/हथकरघा उत्पादों और पर्यटन को एक ही स्थान पर बढ़ावा दिया जा रहा है. इन गांवों में कारीगर/बुनकर न केवल रहते और काम करते हैं, बल्कि उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का भी अवसर मिलता है, जिससे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों प्रकार के पर्यटकों से आजीविका सुनिश्चित होती है. इन गांवों में हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की प्रदर्शनी के साथ-साथ उनकी बिक्री भी की जाती है. पर्यटकों को खड्डी पर काम करने और बुनाई की प्रक्रिया को विशेषज्ञ बुनकरों के मार्गदर्शन में अनुभव करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.

11 क्राफ्ट विलेज किए जा रहे विकसित

वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत 11 क्राफ्ट विलेज विभिन्न चरणों में विकसित किए जा रहे हैं, जिनमें संबंधित राज्य सरकारों का सक्रिय सहयोग भी शामिल है. इन 11 गांवों में से 6 गांवों को हस्तशिल्प विकास आयुक्त और 5 गांवों को हथकरघा विकास आयुक्त द्वारा विकसित किया जा रहा है. प्रत्येक क्राफ्ट विलेज को वस्त्र मंत्रालय संबंधित राज्यों के जिला प्रशासन के सहयोग से विकसित कर रहा है.

