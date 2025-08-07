Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

बनारसी साड़ी के अस्तित्व को खतरा; 4 लाख बुनकर छोड़ चुके हैं काम, बिक रहीं सूरत से आ रहीं सस्ती डुप्लीकेट साड़ियां - NATIONAL HANDLOOM DAY 2025

बनारस में बुनकरों का इस पुश्तैनी काम से मोह भंग हो गया है. पिछले दस साल में 4 लाख बुनकर दूसरे काम करने लगे हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
बनारस के बुनकरों की तीन प्रमुख मांग हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 7, 2025 at 5:56 PM IST

5 Min Read

वाराणसी: बनारसी साड़ी बनारस के हथकरघा उद्योग की पहचान है. देश दुनिया में लोग इसके दीवाने हैं, हम आपको बनारसी साड़ी बनाने वाले उन बुनकरों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी बनाई साड़ियां पहनकर लोग खुशियां बांटते हैं. लेकिन उनके घर में दो वक्त की रोटी भी नहीं है.

4 लाख बुनकर करने लगे दूसरे काम: बनारस के हथकरघा बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं. कई अपनी मशीनों को बेच चुके हैं, तो कुछ काम पूरी बंद कर चुके हैं. कोरोना की मार के बाद ये बुनकर आज तक उभर नहीं पाए हैं. जानकारों का कहना है कि करीब चार लाख बुनकर दूसरे काम करने लगे हैं.

वाराणसी में बुनकरों ने बतायी दुख भरी दास्तान (Video Credit: ETV Bharat)

10 साल पहले बनारस में 7 लाख बुनकर थे: बनारस में एक दशक पहले 7 लाख से ज्यादा बुनकर हुआ करते थे. वर्तमान में ढाई लाख बुनकर रोजी रोजगार के चक्कर में सूरत और बेंगलुरु की ओर पलायन कर गए, तो वहीं लगभग डेढ़ लाख ने बुनकरी का काम छोड़कर दूसरे कामों को करना शुरू कर दिया. कोई मजदूर बन गया, तो किसी ने पान की दुकान लगा ली, तो कोई ऑटो रिक्शा चलाने लगा.

Photo Credit: ETV Bharat
चार लाख बुनकर दूसरे काम करने लगे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुनकरों को आस, जल्द बदलेंगे हालात: कुछ बनाकर अब भी इस काम से जुड़े हुए हैं. वह इस आस में बैठे हुए हैं कि जल्द उनकी स्थिति में सुधार होगा. बनारस के इबादुर रहमान के परिवार में 19 लोग हैं. कमाने वाले बस 3 लोग हैं. उन्होंने बताया कि वह बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक समय था जब बनारसी साड़ी शान हुआ करती थी, लेकिन अब यह शान हमारे लिए दुखदाई बन गई है. हम दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
सूरत से बेहद कम दाम पर आ रहीं डुप्लीकेट बनारसी साड़ियां (Photo Credit: ETV Bharat)

भुखमरी के हाल में हैं बुनकर: इबादुर रहमान ने कहा कि बच्चों को दूध दिलाना, पढ़ाना सब कुछ महंगा हो गया है. दिन भर मेहनत करने के बाद ढाई सौ रुपये मजदूरी मिलती है. केवल 300 रुपये में परिवार का पालन पोषण कैसे होगा. यही वजह है कि हमारे घर की महिलाएं और बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर काम करने लगे हैं. जैसे तैसे गुजारा हो रहा है.

ऑर्डर न मिलने के कारण हैंडलूम की मशीनें हुई बंद: कुछ ऐसी कहानी बनारस के अन्य बुनकरों की भी है. दूसरे बनाकर बताते हैं कि 9 लोगों का उनका परिवार है और कमाने वाले तीन लोग हैं. मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो रहा है. बहुत सारी हैंडलूम की मशीनें बंद हो गयी हैं, क्योंकि आर्डर नहीं मिल रहे हैं. ऑर्डर न होने के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है. इस वजह से साल में 2 से 3 महीने ही मशीनें चल रही हैं. बाकी समय वह बेरोजगार हो जाते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
पुश्तैनी काम को छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

सूरत में कम दाम पर बन रहीं डुप्लीकेट बनारसी साड़ियां: साड़ी कारोबारी और बड़े बुनकरों का कहना है कि बुनकरों के जीवन में सबसे ज्यादा समस्या लाने का काम सूरत की डुप्लीकेसी ने किया है. बनारसी साड़ियों की डुप्लीकेट साड़ी को कम कीमत पर सूरत में तैयार किया जाता है. सस्ते दामों पर उसे बेचा जाता है.

इसने बनारसी साड़ी के काम पर बुरा असर डाला है. इसका परिणाम यह है कि लोग अब सस्ती साड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं. इस वजह से बनारस की साड़ियां कम बिक रही हैं. लोगों को रोजगार भी काम मिल रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
बनारस में चौपट हुआ हथकरघा उद्योग (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी में अब बचे हैं 15000 हैंडलूम: बुनकर हाजी अकबरुद्दीन ने कहा कि बढ़े बिजली की दरों ने भी बुनकरों की कमर तोड़ दी है. पहले यहां एक लाख हैंडलूम हुआ करते थे. वर्तमान में केवल 15000 बचे हैं. इनमें काम करने वाले लोग बेंगलुरु और सूरत चले गए. उन्हें वहां मुनाफा और कमाई ज्यादा हो रही है.

बुनकरों को सरकार से मदद की आस: बुनकर जैनुल्लाब्दीन कहते हैं कि हमारे लिए बिजली की कीमत बड़ी समस्या है. बिजली की यूनिट इतनी महंगी हो गयी है कि बुनकर उसकी कीमत नहीं चुका पा रहें हैं. अंत में उनको अपनी मशीनें बेचनी पड़ रही हैं. पिछले तीन-चार सालों में बड़ी संख्या में बुनकरों ने अपने मशीनों को बड़े पूंजीपतियों को बेच दिया और खुद को इस काम से अलग कर लिया.

Photo Credit: ETV Bharat
बुनकरों के लिए परिवार की देखभाल करना हुआ मुश्किल (Photo Credit: ETV Bharat)

बनारस की साड़ी को ट्रेड मार्क देने की मांग: बुनकर नेता हाजी अनवर ने कहा कि अगर दो-तीन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, तो बुनकरों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं. बनारस की साड़ी को एक ट्रेड मार्क दे दिया जाए. इससे बनारसी साड़ी का डुप्लीकेट सूरत से आना बंद हो जाएगा. इससे बनारसी साड़ियों की बिक्री बढ़ जाएगी और बुनकरों को रोजगार भी मिलेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
महंगी बिजली के कारण भी बुनकरों की हालत हुई बदतर (Photo Credit: ETV Bharat)

बुनकरों का स्मार्ट मशीनें और बिजली पर सब्सिडी दे सरकार: बुनकरों को बिजली में सब्सिडी मिल जाए और तमाम योजनाओं के तहत उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए. स्मार्ट मशीनें दे दी जाएं, जिससे बुनकरों का काम आसान हो जाएगा. साड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और दूसरे लोग साड़ियां खरीदेंगे, जिससे बुनकरों का जीवन सहज हो जाएगा.


यह भी पढ़ें: सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट का आदेश; देश नहीं छोड़ सकते दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, लेनी होगी अनुमति

वाराणसी: बनारसी साड़ी बनारस के हथकरघा उद्योग की पहचान है. देश दुनिया में लोग इसके दीवाने हैं, हम आपको बनारसी साड़ी बनाने वाले उन बुनकरों से मिलवाने जा रहे हैं जिनकी बनाई साड़ियां पहनकर लोग खुशियां बांटते हैं. लेकिन उनके घर में दो वक्त की रोटी भी नहीं है.

4 लाख बुनकर करने लगे दूसरे काम: बनारस के हथकरघा बुनकर भुखमरी के कगार पर हैं. कई अपनी मशीनों को बेच चुके हैं, तो कुछ काम पूरी बंद कर चुके हैं. कोरोना की मार के बाद ये बुनकर आज तक उभर नहीं पाए हैं. जानकारों का कहना है कि करीब चार लाख बुनकर दूसरे काम करने लगे हैं.

वाराणसी में बुनकरों ने बतायी दुख भरी दास्तान (Video Credit: ETV Bharat)

10 साल पहले बनारस में 7 लाख बुनकर थे: बनारस में एक दशक पहले 7 लाख से ज्यादा बुनकर हुआ करते थे. वर्तमान में ढाई लाख बुनकर रोजी रोजगार के चक्कर में सूरत और बेंगलुरु की ओर पलायन कर गए, तो वहीं लगभग डेढ़ लाख ने बुनकरी का काम छोड़कर दूसरे कामों को करना शुरू कर दिया. कोई मजदूर बन गया, तो किसी ने पान की दुकान लगा ली, तो कोई ऑटो रिक्शा चलाने लगा.

Photo Credit: ETV Bharat
चार लाख बुनकर दूसरे काम करने लगे हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

बुनकरों को आस, जल्द बदलेंगे हालात: कुछ बनाकर अब भी इस काम से जुड़े हुए हैं. वह इस आस में बैठे हुए हैं कि जल्द उनकी स्थिति में सुधार होगा. बनारस के इबादुर रहमान के परिवार में 19 लोग हैं. कमाने वाले बस 3 लोग हैं. उन्होंने बताया कि वह बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं. एक समय था जब बनारसी साड़ी शान हुआ करती थी, लेकिन अब यह शान हमारे लिए दुखदाई बन गई है. हम दो वक्त की रोटी के लिए मोहताज हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
सूरत से बेहद कम दाम पर आ रहीं डुप्लीकेट बनारसी साड़ियां (Photo Credit: ETV Bharat)

भुखमरी के हाल में हैं बुनकर: इबादुर रहमान ने कहा कि बच्चों को दूध दिलाना, पढ़ाना सब कुछ महंगा हो गया है. दिन भर मेहनत करने के बाद ढाई सौ रुपये मजदूरी मिलती है. केवल 300 रुपये में परिवार का पालन पोषण कैसे होगा. यही वजह है कि हमारे घर की महिलाएं और बच्चे भी पढ़ाई छोड़कर काम करने लगे हैं. जैसे तैसे गुजारा हो रहा है.

ऑर्डर न मिलने के कारण हैंडलूम की मशीनें हुई बंद: कुछ ऐसी कहानी बनारस के अन्य बुनकरों की भी है. दूसरे बनाकर बताते हैं कि 9 लोगों का उनका परिवार है और कमाने वाले तीन लोग हैं. मुश्किल से उनके घर का गुजारा हो रहा है. बहुत सारी हैंडलूम की मशीनें बंद हो गयी हैं, क्योंकि आर्डर नहीं मिल रहे हैं. ऑर्डर न होने के कारण उन्हें काम नहीं मिल रहा है. इस वजह से साल में 2 से 3 महीने ही मशीनें चल रही हैं. बाकी समय वह बेरोजगार हो जाते हैं.

Photo Credit: ETV Bharat
पुश्तैनी काम को छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)

सूरत में कम दाम पर बन रहीं डुप्लीकेट बनारसी साड़ियां: साड़ी कारोबारी और बड़े बुनकरों का कहना है कि बुनकरों के जीवन में सबसे ज्यादा समस्या लाने का काम सूरत की डुप्लीकेसी ने किया है. बनारसी साड़ियों की डुप्लीकेट साड़ी को कम कीमत पर सूरत में तैयार किया जाता है. सस्ते दामों पर उसे बेचा जाता है.

इसने बनारसी साड़ी के काम पर बुरा असर डाला है. इसका परिणाम यह है कि लोग अब सस्ती साड़ियां खरीदना पसंद कर रहे हैं. इस वजह से बनारस की साड़ियां कम बिक रही हैं. लोगों को रोजगार भी काम मिल रहा है.

Photo Credit: ETV Bharat
बनारस में चौपट हुआ हथकरघा उद्योग (Photo Credit: ETV Bharat)

काशी में अब बचे हैं 15000 हैंडलूम: बुनकर हाजी अकबरुद्दीन ने कहा कि बढ़े बिजली की दरों ने भी बुनकरों की कमर तोड़ दी है. पहले यहां एक लाख हैंडलूम हुआ करते थे. वर्तमान में केवल 15000 बचे हैं. इनमें काम करने वाले लोग बेंगलुरु और सूरत चले गए. उन्हें वहां मुनाफा और कमाई ज्यादा हो रही है.

बुनकरों को सरकार से मदद की आस: बुनकर जैनुल्लाब्दीन कहते हैं कि हमारे लिए बिजली की कीमत बड़ी समस्या है. बिजली की यूनिट इतनी महंगी हो गयी है कि बुनकर उसकी कीमत नहीं चुका पा रहें हैं. अंत में उनको अपनी मशीनें बेचनी पड़ रही हैं. पिछले तीन-चार सालों में बड़ी संख्या में बुनकरों ने अपने मशीनों को बड़े पूंजीपतियों को बेच दिया और खुद को इस काम से अलग कर लिया.

Photo Credit: ETV Bharat
बुनकरों के लिए परिवार की देखभाल करना हुआ मुश्किल (Photo Credit: ETV Bharat)

बनारस की साड़ी को ट्रेड मार्क देने की मांग: बुनकर नेता हाजी अनवर ने कहा कि अगर दो-तीन समस्याओं का समाधान कर दिया जाए, तो बुनकरों के जीवन में खुशियां आ सकती हैं. बनारस की साड़ी को एक ट्रेड मार्क दे दिया जाए. इससे बनारसी साड़ी का डुप्लीकेट सूरत से आना बंद हो जाएगा. इससे बनारसी साड़ियों की बिक्री बढ़ जाएगी और बुनकरों को रोजगार भी मिलेगा.

Photo Credit: ETV Bharat
महंगी बिजली के कारण भी बुनकरों की हालत हुई बदतर (Photo Credit: ETV Bharat)

बुनकरों का स्मार्ट मशीनें और बिजली पर सब्सिडी दे सरकार: बुनकरों को बिजली में सब्सिडी मिल जाए और तमाम योजनाओं के तहत उनको रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए. स्मार्ट मशीनें दे दी जाएं, जिससे बुनकरों का काम आसान हो जाएगा. साड़ियों का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और दूसरे लोग साड़ियां खरीदेंगे, जिससे बुनकरों का जीवन सहज हो जाएगा.


यह भी पढ़ें: सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट का आदेश; देश नहीं छोड़ सकते दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, लेनी होगी अनुमति

For All Latest Updates

TAGGED:

BANARASI SAREE EXISTENCE IN DANGER50 THOUSAND WEAVERS LEFT THEIR WORKVARANASI SPECIAL STORYNATIONAL HANDLOOM DAY 2025

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या है डायबिटीज, थायराइड और ब्लड प्रेशर का फैटी लिवर से कनेक्शन? 'नान अल्कोहलिक' मरीज भी रहें सतर्क, ऐसे रखें ख्याल

यूपी को जल्द मिलेंगी 4 नई वंदे भारत; लखनऊ से जयपुर, बनारस से जबलपुर और बरेली से चंडीगढ़ का सफर होगा बेहद आसान

अटलपुरम टाउनशिप में 1.5 लाख को मिलेगी छत; जानिए- बुकिंग, लाॅटरी और कब्जा कब तक, कितनी किस्तें भरनी होंगी

यूपी का अजेय किला; गजनी-बाबर से लेकर शेरशाह तक ने किए हमले, अब 16 करोड़ रुपये खर्च कर संवारेगी योगी सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.