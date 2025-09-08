ETV Bharat / state

कहानी बनारस की गुंजन की; कैसे टूटी चप्पल पहनकर बनीं नेशनल फुटबॉल प्लेयर, मिट्टी की झोपड़ी को मकान में बदला

लकड़ी-मिट्टी की झोपड़ी को मेहनत से बनाया 2 मंजिला मकान: गुंजन कहती हैं कि 2006 में मेरी मां ने घर बनाने की शुरुआत की थी लेकिन हमारा घर बन ही नहीं पा रहा था. फिर हमने थोड़ा-थोड़ा करके अपने घर को बना लिया. आज यह हमारे लिए हमारा राजमहल है. वह कहती हैं कि एक समय था जब हम यहां पर लकड़ी और मिट्टी की झोपड़ी बनाकर रहते थे. आज यह दो मंजिला घर हमें बताता है कि यह हमारे मेहनत का परिणाम है.

गुंजन बताती हैं कि, जब वह छोटी थी तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई. उनकी मां पर पूरी जिम्मेदारी थी. उनके पास रहने के लिए घर नहीं, खाने को ठीक से दो वक्त की रोटी नहीं थी. मां ने मिट्टी के बर्तन बनाकर जैसे-तैसे हम लोगों को पाला. भाई भी निजी कंपनी में काम करता है. लेकिन, उससे भी गुजारा मुश्किल से हो रहा था. 2020 में जब वह अपने पैरों पर खड़ी हुई, तब मां और भाई का हाथ बटाने लगी, तब उन्होंने घर भी बनाया.

मिट्टी के बर्तन बनाकर मां ने बच्चों को पाला-पोसा: गुंजन बनारस के नाथूपुर गांव की रहने वाली हैं. उनके पिता का 2003 में निधन हो गया था, तब वह काफी छोटी थीं. इसके बाद उनकी मां मिट्टी के बर्तन बनाकर के जैसे तैसे गुजारा करती थीं. उनके पास न रहने के लिए घर था ना ही ठीक से खाने को दो वक्त का खाना. पहनने को कपड़े भी नहीं थे.

परिवार में कमाने वाला बस उनका एक भाई था. में मां दो भाई और ब्रेन ट्यूमर से जूझ रही बहन को संभालने के लिए गुंजन ने कोरोना में फुटबॉल को छोड़कर फिटनेस ट्रेनर के रूप में काम करना शुरू कर दिया. इसके बूते आज वह घर संभालने के साथ ही अपनी बहन का इलाज करा रही हैं. इतना ही नहीं, मिट्टी की झोपड़ी में पली-बढ़ी गुंजन ने 5 साल में 2 मंजिला मकान भी खड़ा कर लिया. आईए जानते हैं गुंजन की संघर्ष की कहानी...

वाराणसी: कहते हैं, कंधों पर पड़ी जिम्मेदारी हर किसी को जीने की राह दिखाती है. कुछ ऐसी ही कहानी बनारस की गुंजन प्रजापति की है. गुंजन बनारस के एक गांव की रहने वाली हैं और फुटबॉल की नेशनल प्लेयर रह चुकी हैं. उन्होंने नेशनल गेम खेले, मेडल-ट्रॉफी जीत करके आईं लेकिन, कोरोना काल ने उनकी राह को मोड़ दिया. बहन की बीमारी और कोरोना लॉडाउन ने उनके जीवन पर ब्रेक लगा दिया.

मुश्किलों से नहीं मानी हार, बनीं फिटनेस ट्रेनर: गुंजन तीन बहन दो भाई हैं. इनकी एक बहन ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही है. गुंजन ने 2012 में फुटबॉल ट्रेनिंग की शुरुआत की. इस समय वह क्लास 8th की स्टूडेंट थी. गुंजन बताती है कि, उन्हें फुटबॉल खेलना अच्छा लगता था. उन्हें पता चला की बनारस रेल इंजन कारखाने (BLW) में फ्री फुटबॉल की ट्रेनिंग दी जाती है, जहां उन्होंने खेलना शुरू कर दिया.

अपने कोच और साथी खिलाडियों के साथ गुंजन. (Photo Credit; ETV Bharat)

कोरोना काल ने फुटबॉल पर लगा दी ब्रेक: वह बताती है कि, उन्होंने लगभग 40 मैच खेले हैं, जिसमें जिला, स्टेट व 7 नेशनल भी शामिल हैं. शुरू में करियर बहुत अच्छा चल रहा था. लेकिन, कोरोना काल ने ब्रेक लगा दिया. कोरोना काल में काम करने के लिए कुछ नहीं था. घर में खाने के लिए दिक्कत होने लगी. बहन के ब्रेन ट्यूमर का इलाज भी हो रहा था. इसलिए आर्थिक रूप से काफी दिक्कत होने लगी.

2020 में फुटबॉल को कहा अलविदा, बनीं फिटनेस ट्रेनर: गुंजन बताती हैं कि उनके घर में सिर्फ उनके बड़े भाई थे जो थोड़ा बहुत पैसे कमा लेते थे. लेकिन, इतने बड़े परिवार के लिए वह पैसे कुछ भी नहीं थे, जिसके बाद उन्होंने अपने फुटबॉल के करियर पर ब्रेक लगा करके एक फिटनेस ट्रेनर के तौर पर अपना नया जीवन शुरू किया. जिम में और लोगों के घर जाकर ट्रेनिंग देने का निर्णय लिया. गुंजन बताती है कि 2020 से उन्होंने फिटनेस ट्रेनर के रूप में नए सफर की शुरुआत की, जहां वह आज एक अलग ऊंचाई पर जा रही हैं.

गुंजन फुटबॉल खेलने और फिटनेस ट्रेनिंग के बाद घर के काम में मां का हाथ भी बंटाती हैं. (Photo Credit; ETV Bharat)

गुंजन भी बनाती थी मिट्टी के बर्तन: गुंजन की मां कुमकुम देवी कहती हैं कि, हमने बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को बड़ा किया. हमने कभी सोचा नहीं थे कि हमारे जीवन में ऐसा सकारात्मक बदलाव आएगा, लेकिन गुंजन ने कर दिखाया. वह बताती हैं कि गुंजन फुटबॉल ग्राउंड में मेहनत करने के बाद जब घर आती थी तो मेरे साथ मिट्टी के बर्तन बनाने में मदद करती थी.

रसोई का काम करती थी और घर की जिम्मेदारी भी संभालती थी. कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गया, तब मैंने गुंजन को फिटनेस सेंटर में काम करने की इजाजत दी. इसके बाद वह एक फिटनेस कोच बन गई और आज हमारे घर की स्थिति बदल गई है. हम बेहद खुश है कि गुंजन सफलता अर्जित कर रही है.

गुंजन अपनी मां और भाई-भाभी के साथ. (Photo Credit; ETV Bharat)

भाई को गुंजन पर गर्व: गुंजन के भाई जिया लाल प्रजापति कहते हैं कि, हमें लगा ही नहीं की गुंजन हमारी बहन है. यह एक भाई की तरह हमारे साथ हर जिम्मेदारी में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है. वह बहुत अच्छी फुटबॉल प्लेयर रही. कोरोना काल से गुंजन ने अपने करियर को एक अलग मोड़ दिया और आज एक सफल फिटनेस ट्रेनर के तौर पर जानी जाती हैं. हमें बहुत गर्व है कि गुंजन हमारे घर की बेटी है.

टूटी चप्पल के साथ खेलना शुरू किया था फुटबॉल: गुंजन के कोच भैरव दत्त बताते हैं कि मुझे आज भी वह दिन याद है जब 2012 में यह बच्ची फटे कपड़ों में, टूटी चप्पलों के साथ हमारे खेल मैदान पर आई थी. हमने इसे ट्रेनिंग देना शुरू किया. यह एक अच्छी फुटबॉल प्लेयर है और हमेशा राइट स्टॉपर पोजीशन पर खेली है. गुंजन ने 18 स्टेट लेवल मैच खेले हैं, सभी में गोल्ड मेडल हासिल किया.

गुंजन की मां ने मिट्टी के बर्तन बनाकर बच्चों को पाला. (Photo Credit; ETV Bharat)

कोरोना में जब दिक्कत आई, तब गुंजन ने फिटनेस ट्रेनिंग में अपने करियर की शुरुआत करने की बात की. जिसमें हम सभी ने इसका सहयोग किया. अभी वह बीपीएड की तैयारी कर रही है. हमें उम्मीद है कि जल्द ही कहीं अच्छी जगह पर बच्चों को ट्रेनिंग देती हुई नजर आएगी.

ये भी पढ़ेंः बाल काटने और शॉर्ट्स पहनने पर सुने ताने, जानिए मजदूर की बेटी नैना कैसे बनी नेशनल हैंडबॉल प्लेयर?