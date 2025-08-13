कांकेर: मस्जिदों और मदरसों पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया जाएगा. 15 अगस्त 2025 का स्वतंत्रता दिवस इस बार कांकेर में सबसे खास होने जा रहा है. मस्जिदों और मदरसों पर तिरंगा झंडा फहराए जाने को लेकर एक निर्देश भी जारी कर दिया गया है. ये निर्देश प्रदेशभर की मस्जिदों और मदरसों पर लागू होगा.

मस्जिदों और मदरसों पर फहराया जाएगा तिरंगा: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ सलीम राज ने बीते दिनों ही इसके निर्देश सभी मस्जिदों और मदरसों को जारी किए हैं. डॉ सलीम राज की ओर से जारी निर्देश सभी मस्जिदों को मुतवल्लियों को भेजे गए हैं.

मस्जिदों मदरसों पर लहराएगा तिरंगा झंडा (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के निर्देश का पालन सभी मस्जिदों और मदरसों में 15 अगस्त के दिन किया जाएगा. अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर राजी जावेद मेमन ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये बहुत अच्छा फैसला है.

स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा हमारी शान है इसके महत्व को समझना हर देशवासी के लिए देशभक्ति, आपसी एकता एवं भाईचारे का परिचय देता है. इस अवसर की गरिमा को आगे भी इसी तरह बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है: जावेद मेनन, अध्यक्ष, मुस्लिम समाज

इस फैसले का हम स्वागत करते हैं. ये फैसला बहुत बढ़िया लिया गया है. आजादी का पर्व मनाना हम सबके लिए गौरव की बात है: गफ्फार मेमन, समाज प्रमुख, मुस्लिम समाज

अंजुमन इस्लामिया कमेटी: कांकेर अंजुमन इस्लामिया कमेटी के अध्यक्ष हाजी जावेद मेमन ने छत्तीसगढ़ सरकार के इस पहल को सराहनीय कदम बताया. हाजी सदर ने कहा कि जैसे ही आदेश की कॉपी मिली हमने कांकेर शहर के जामा मस्जिद, संजय नगर के सिब्तेन रजा मस्जिद, संजय नगर मदरसा और सिंगारभाठ की अमीने शरीयत मस्जिद को 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण की तैयारियां शुरु करने के निर्देश दे दिए.

ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू: तिरंगा झंडा फहराने को लेकर अंजुमन इस्लामिया कमेटी कांकेर ने शासकीय मुस्लिम कर्मचारियों की टीम गठित की है. टीम ध्वाजारोहण करने से लेकर शाम को तिरंगा को उतारने तक की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है. अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर हाजी जावेद मेमन ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन का निर्णय स्वागत योग्य है.

11 अगस्त को छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड का आदेश जारी: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने 11 अगस्त को इस पहल को मंजूरी देते हुए कहा कि ''तिरंगा सिर्फ कपड़े का एक टुकड़ा नहीं, यह हमारी पहचान, हमारी आज़ादी और हमारी क़ुर्बानियों का प्रतीक है. इसे हर जगह लहराना, हर दिल में देश के लिए मोहब्बत जगाना हमारा फर्ज है''. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने निर्देश जारी कर कहा कि ''15 अगस्त के दिन छत्तीसगढ़ के सभी मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों पर तिरंगा झंडा फहराया जाए''.