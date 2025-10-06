ETV Bharat / state

राष्ट्रीय मछुवारा जागरूकता सम्मेलन: छत्तीसगढ़ में बनेगा पहले एक्वा पार्क

एक्वा पार्क में 37 करोड़ की लागत से मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज़्म के नए अवसरों की होगी शुरुआत.

Fishermen Awareness Conference
छत्तीसगढ़ में बनेगा पहले एक्वा पार्क (ETV Bharat)
Published : October 6, 2025 at 7:09 AM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रविवार को राष्ट्रीय मछुवारा जागरूकता सम्मेलन में शामिल हुए. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शिक्षा ही सामाजिक विकास का मूलमंत्र है. शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का जरिया नहीं, बल्कि जीवन को सफल बनाने का मार्ग भी है. मुख्यमंत्री ने मछुआ समाज के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और मत्स्य पालन क्षेत्र में चल रही योजनाओं की जानकारी भी समाज को दी.

राष्ट्रीय मछुवारा जागरूकता सम्मेलन: राष्ट्रीय मछुवारा जागरूकता सम्मेलन का आयोजन रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इनडोर स्टेडियम में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णु देव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. मुख्यमंत्री ने कहा कि “शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है, शिक्षा केवल रोजगार नहीं, बल्कि समाज निर्माण का आधार है.” सीएम ने बताया कि राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रगति हो रही है. राज्य गठन के समय केवल एक मेडिकल कॉलेज था, जबकि आज 15 मेडिकल कॉलेज हैं. इसके साथ ही आईआईटी, ट्रिपल-आईटी, आईआईएम, लॉ यूनिवर्सिटी, एम्स और सिपेट जैसे राष्ट्रीय संस्थान छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए हैं.

शिक्षा और संगठन पर मुख्यमंत्री का जोर: मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के हर जिले में नालंदा परिसर का निर्माण जारी है. नालंदा परिसर के जरिए युवाओं को दिशा और अवसर दोनों मिल सके इसके लिए हम काम कर रहे हैं. सीएम ने कहा कि समाज से संगठित रहने और नशा मुक्ति का संकल्प लेने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि “नशाखोरी समाज के विकास में सबसे बड़ी बाधा है, इसे दूर करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है.”

मछुआ समाज के कल्याण की पहल: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मत्स्य संपदा योजना शुरू की, जिसने मछुआरों के जीवन स्तर में बड़ा सुधार किया है. इसी क्रम में राज्य सरकार ने गंगरेल बांध की ठेका प्रथा समाप्त कर डुबान क्षेत्र के किसानों को मत्स्य पालन की अनुमति दी. साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ का पहला एक्वा पार्क हसदेव बांगो जलाशय में 37 करोड़ की लागत से बन रहा है, जो मछली उत्पादन, प्रोसेसिंग, निर्यात और टूरिज़्म के नए अवसर खोलेगा. सीएम ने कहा वर्तमान में 800 केजों में मत्स्य पालन किया जा रहा है, जिससे कई पंचायतों को लाभ मिल रहा.

माता कौशल्या का मायका और प्रभु श्री राम जी का ननिहाल छत्तीसगढ़ के इस पवन धरती पर है. श्री राम जी को गंगा पार कराने वाले समाज का हम अभिनंदन करते हैं: विष्णु देव साय, मुख्यमंत्री

केंद्रीय मंत्री ने की तारीफ: कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. राजभूषण चौधरी निषाद ने कहा ''निषाद समाज का इतिहास गौरवशाली है और प्रधानमंत्री मोदी ने समाज को सम्मान दिलाने के लिए अयोध्या में निषाद राज मंदिर का निर्माण कराया''. उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि ''समाज की मेहनत और परिश्रम से पूरा छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है. निषाद समुदाय का योगदान प्रदेश और देश की प्रगति में प्रेरणास्पद है.''

आयोजन में शामिल हुए गणमान्य लोग: कार्यक्रम में विधायक सुनील सोनी, मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष भरत मटियारा सहित प्रदेश और अन्य राज्यों से आए समाज के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय मछुवारा संघ के पदाधिकारियों और देशभर से आए प्रतिभागियों को सम्मेलन की सफलता के लिए बधाई दी.

