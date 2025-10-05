ETV Bharat / state

राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस; बहराइच में फिर से नहर में मिली डॉल्फिन, टीम ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जगह पर छोड़ा

बहराइच : राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर रविवार को नहर में एक डॉल्फिन फंसी मिली. पानी कम होने के कारण उसे तैरने में परेशानी हो रही थी. वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. इससे पहले एक सितंबर को भी नहर से एक डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया था.

कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के कतर्नियाघाट रेंज के चौधरी चरण सिंह बैराज के पास बने सरयू नहर के गेटों को बंद कर दिया गया है. इससे नहर में पानी कम हो गया. इससे एक डॉल्फिन फंस गई. ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी.

डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की टीम भी पहुंची : वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौंड टीम के साथ पहुंच गए. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की टीम को भी बुला लिया गया. टीम ने नाव में सवार को डॉल्फिन को बैराज की ओर भगाने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पानी ज्यादा था. इससे उसे तैरने में आसानी होती, लेकिन डॉल्फिन आगे नहीं बढ़ पा रही थी.

गेट बंद होने से नहर में पानी कम : डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के परियोजना अधिकारी दबीर हसन ने बताया कि 2 दिन पहले ही बैराज स्थित सरयू नहर के गेटों को बंद किया गया है. इसकी वजह से नहर में पानी कम हो गया है. डब्लूडब्लूएफ के फील्ड असिस्टेंट मसूर अली, वन दरोगा अविनाश कुमार, वन रक्षक अन्नू शुक्ला, लक्ष्मण, अब्दुल सलाम, गुलाम अहमद, कामता प्रसाद समेत अन्य कर्मियों को बुलाकर डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया.