राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस; बहराइच में फिर से नहर में मिली डॉल्फिन, टीम ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जगह पर छोड़ा
सरयू नहर के गेटों को बंद करने के कारण नहर में कम हो गया था पानी, डॉल्फिन नहीं बढ़ पा रही थी आगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 5, 2025 at 8:30 PM IST
बहराइच : राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस पर रविवार को नहर में एक डॉल्फिन फंसी मिली. पानी कम होने के कारण उसे तैरने में परेशानी हो रही थी. वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया. इससे पहले एक सितंबर को भी नहर से एक डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया था.
कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग के कतर्नियाघाट रेंज के चौधरी चरण सिंह बैराज के पास बने सरयू नहर के गेटों को बंद कर दिया गया है. इससे नहर में पानी कम हो गया. इससे एक डॉल्फिन फंस गई. ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी.
डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की टीम भी पहुंची : वन क्षेत्राधिकारी आशीष गौंड टीम के साथ पहुंच गए. डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की टीम को भी बुला लिया गया. टीम ने नाव में सवार को डॉल्फिन को बैराज की ओर भगाने का प्रयास किया, क्योंकि वहां पानी ज्यादा था. इससे उसे तैरने में आसानी होती, लेकिन डॉल्फिन आगे नहीं बढ़ पा रही थी.
गेट बंद होने से नहर में पानी कम : डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के परियोजना अधिकारी दबीर हसन ने बताया कि 2 दिन पहले ही बैराज स्थित सरयू नहर के गेटों को बंद किया गया है. इसकी वजह से नहर में पानी कम हो गया है. डब्लूडब्लूएफ के फील्ड असिस्टेंट मसूर अली, वन दरोगा अविनाश कुमार, वन रक्षक अन्नू शुक्ला, लक्ष्मण, अब्दुल सलाम, गुलाम अहमद, कामता प्रसाद समेत अन्य कर्मियों को बुलाकर डॉल्फिन का रेस्क्यू किया गया.
डीएफओ सूरज कुमार ने बताया कि आज राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस होने के चलते इनके संरक्षण को लेकर एहतियात बरती जा रही है. जनपद की नदियों में ये डॉल्फिन पाई जाती हैं. इसकी वजह से इनका ध्यान रखा जाता है.
पहले भी किया जा चुका है डॉल्फिन का रेस्क्यू : वहीं इससे पहले बहराइच वन रेंज के हुजूरपुर थाना क्षेत्र के मतरमा नहर के पास एक सितंबर को ग्रामीणों ने नहर में 6 फीट लंबी डॉल्फिन देखी थी. ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दी थी. टीम ने ग्रामीणों की मदद से डॉल्फिन को नहर से बाहर निकाला था. इसके बाद उसे स्ट्रेचर पर रखकर एंबुलेंस के जरिए ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया था. इससे पहले कतर्नियाघाट रेंज के गेरुआ नदी में पहले भी कई बार डॉल्फिन को अठखेलियां करते देखा गया था.
यह भी पढ़ें : VIDEO : नहर में मिली 6 फीट लंबी डॉल्फिन, ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने किया रेस्क्यू, घाघरा नदी में छोड़ा