यूपी में दुग्ध उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर; दो गुनी लखपति दीदी बनाएंगे: NDDB चेयरमैन मीनेश शाह - MILK PRODUCTION IN UP

NDDB अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह बताते हैं, कि पशु पालकों से दूध खरीदने के साथ ही उनके पशुओं का ख्याल रखना भी बड़ा काम है.

यूपी में दुग्ध उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर.
यूपी में दुग्ध उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने पर जोर. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 4, 2025 at 7:35 AM IST

आगरा: पहले देश में दूध की नदियां बहती थीं. अब दूध की किल्लत है, जिससे मिलावटी दूध का धंधा तेजी से पैर पसार चुका है. हर व्यक्ति तक शुद्ध दूध पहुंचे. पशुपालकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ें, इसे लेकर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) नए इनोवेशन कर रहा है. यूपी में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए नए सिरे से काम शुरू हुआ है. क्या कुछ नया हो रहा है? इसे लेकर ETV भारत ने NDDB अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह और सहज डेयरी के CEO डॉ. प्रफुल्ल भानुवाणिया से खास बातचीत की.

देश में दूध की किल्लत और मिलावटी दूध को लेकर एक बार फिर श्वेत क्रांति की जरूरत है. इससे हर किसी को शुद्ध दुग्ध मिल सकेगा. इसके लिए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (NDDB) और डेयरी कारोबार से जुड़ी संस्थाएं लगातार कार्य कर रही हैं. NDDB अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह बताते हैं, कि पशु पालकों से दूध खरीदने के साथ ही उनके पशुओं का ख्याल रखना भी बड़ा काम है. इसके लिए मेडिकल वैन तैयार की गई है. ताकि कम कीमत में पशुओं की बीमारी का इलाज हो सके. पशुपालकों की शिकायत पर गांव-गांव जाकर वैन से चिकित्सक और सहायक स्टाफ पशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल करेंगे.

इस साल 20 हजार लखपति दीदी का लक्ष्य: सहज मिल्क प्रोड्यूसर आर्गनाइजेशन के CEO डॉ. प्रफुल्ल भानुवाणिया ने बताया कि गुजरात, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में डेयरी व्यवसाय से जुड़ने वाली महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं. महिलाएं जो पशु पाल रही हैं, उनका दूध बेचने पर उनके बैंक खाते में ही सीधे रुपए पहुंचते हैं. अभी हम यूपी के 19 जिलों में काम कर रहे हैं. पांच हजार से अधिक गांव में हम काम कर रहे हैं.

अब तक 1.35 लाख लोग जुड़े हैं, जिसमें ​महिलाएं यानी दीदी करीब 64 हजार शामिल हैं. बीते साल में करीब 12 हजार से अधिक दीदी लखपति बनी हैं. उन्होंने एक लाख रुपए से अधिक का दूध बेचा है. इस साल गांव स्तर पर जाकर तेजी से काम कर रहे हैं, जिससे हमने करीब 20 हजार लखपति दीदी का लक्ष्य रखा है. इन्हें हम अगले साल एक समारोह में सम्मानित करेंगे.

यूपी में आठ को-ऑपरेटिव संस्थाएं खरीद रही दूध: NDDB अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह बताते हैं, कि देश में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन वाला प्रदेश यूपी है. यहां पर पराग डेयरी थी, जो NDDB की स्वेत क्रांति से जुड़ी थी. पहले पराग अच्छा कर रही थी. बाद में धीरे-धीरे दुग्ध उत्पादकों से दूध लेना कम हो गया. बिक्री भी कम हो गई. हमें समझ में आया है, कि यूपी के किसान और पशुपालकों से पूरा दूध नहीं लिया जा रहा है.

इस पर राज्य सरकार ने बहुआयामी रणनीति पर काम किया. यूपी में को-ऑपरेटिव संस्थाओं ने काम चालू किया. इसमें सहज के साथ ही अन्य को-ऑपरेटिव संस्थाओं ने यूपी में काम करना शुरू किया. यूपी में आठ को-ऑपरेटिव संस्थाएं काम कर रही हैं. हाल ही में हमने गोरखपुर में बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर्स आर्गनाइजेशन बनाया है. बुंदेलखंड और अन्य संस्थाएं भी काम कर रही हैं.

यूपी में हर दिन 20 लाख लीटर दूध खरीद रहे: NDDB अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह बताते हैं, कि यूपी में सहज की बात करें, तो करीब 5 लाख लीटर दूध किसान और पशुपालकों से लिया जा रहा है. हर दिन सभी आठ संस्थाएं यूपी में करीब 20 लाख लीटर दूध खरीद रही हैं. को-ऑपरेटिव संस्थाओं के साथ ही किसान और पशु पालकों को केंद्र, प्रदेश और NDDB की तमाम स्कीम का लाभ दिया जा रहा है. पराग की वाराणसी यूनियन का NDDB ने मैनेंजमेंट अपने हाथ लिया है.

पराग डेयरी के प्लांट का काम अपने हाथ: NDDB अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह बताते हैं, कि दूध का उत्पादन बढ़ाने और नस्ल सुधार के लिए एनिमल इंडेक्शन प्रोग्राम किए हैं. इससे किसानों को अच्छी नस्ल की गायें दी जाएंगी. इसके साथ ही यूपी सरकार से एमओयू साइन करके तीन डेयरी प्लांट NDDB ने लिए हैं. इनमें निवेश भी NDDB करेगी. यह प्लांट कानपुर, कन्नौज और गोरखपुर के हैं. डेयरी व्यवसाय को को-ऑपरेटिव आंदोलन से जोड़कर गांवों में सहकारी समिति बनाकर किसान, पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

यूपी में गांव-गांव जाकर होगा भ्रूण प्रत्यारोपण: NDDB अध्यक्ष डॉ. मीनेश शाह बताते हैं, कि यूपी समेत तमाम राज्यों में आवारा गोवंश की समस्या है. इसके लिए भी सरकार काम कर रही है. सरकार की ओर से किसान और पशुपालकों को पशुओं के लिए कृत्रिम वर्गीकृत वीर्य, कृत्रिम गर्भाधान अपनाना चाहिए. अभी हम गुजरात में कृत्रिम वर्गीकृत वीर्य, कृत्रिम गर्भाधान को लेकर काम कर रहे हैं. जल्द ही यूपी में यह काम करेंगे.

इसमें हमारी सेंट्रल लेबोरेट्री होगी. हम अच्छी नस्ल की गायों के भ्रूण को हम लैब में बनाएंगे. इसके बाद किसान और पशुपालकों के घर जाकर पशुओं में उस भ्रूण का प्रत्यारोपण करेंगे. इससे अच्छी नस्ल की गायें पैदा होंगी. गुजरात में यह प्रोजेक्ट सफल रहा है. वहां पर इस तरह से जो गाय पैदा की है, वो 20 से 25 लीटर दूध दे रही है. यूपी और अन्य प्रदेशों में इससे अच्छी नस्ल की गाय पैदा करेंगे. इसमें यह भी ध्यान रखा जा रहा है, कि बछिया ही पैदा हो.

