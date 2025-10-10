ETV Bharat / state

NCRB Report: तीन सालों में औसत महिला अपराध दर 11 प्रतिशत बढ़ा, क्राइम ग्राफ में भी उछाल, पढ़ें डेटा एनालिसिस

एनसीआरबी 2023 में जहां उत्तराखंड में महिला अपराध बढ़ा है तो वहीं पुलिस का दावा है कि साल 2024 में महिला अपराधों में कमी आई.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

धीरज सजवाण

देहरादून: हाल ही में एनसीआरबी (National Crime Records Bureau) 2023 की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, जिसमें महिला अपराध पर चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए गये हैं. एनसीआरबी के बीते तीन सालों यानी 2021 से 2023 के औसत डाटा पर नजर डालें तो प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ 11 प्रतिशत क्राइम बढ़ा है. हालांकि, साल 2022 के मुकाबले साल 2023 में महिला अपराध में जरूर कमी देखी गई है.

2021 से 2023 के बीच बढ़ा महिला अपराध: एनसीआरबी के डाटा क्राइम अगेंस्ट वूमेन के अनुसार, साल 2021 में प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3431 मामले दर्ज किए गए थे. वहीं साल 2022 में ये आंकड़ा बढ़कर 4337 हो गया था. हालांकि, साल 2023 का आंकड़ा 3808 है. इस डाटा को देखें तो बीते साल (2022) के मुकाबले तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध में कमी दिख रही है, लेकिन साल 2021 के मुकाबले 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराधिक वारदातें बढ़ी हैं. यानी बीते तीन सालों (2021 से 2023 तक) में प्रदेश में महिला के प्रति अपराध का ग्राफ बढ़ा है.

साल 2024 में महिला अपराध में आई कमी: उत्तराखंड पुलिस के प्रवक्ता नीलेश आनंद भरणे के अनुसार, साल 2023 के बाद महिला क्राइम के कमी आई है. पुलिस का दावा है कि साल 2024 में महिलाओं के प्रति करीब 12 प्रतिशत क्राइम कम हुआ है. साल 2022 में 4357 केस दर्ज हुए थे, जो 2023 में घटकर 3808 केस हुए. वहीं 2024 में ये घटकर 3342 केस ही रहे. इस तरह प्रदेश में बीते साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले घटे हैं.

हिमाचल में महिला अपराध कम: वहीं, उत्तराखंड से लगे हिमालयी राज्य हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध की बात की जाए तो वहां का ग्राफ काफी कम है. हिमाचल प्रदेश में तो साल 2023 में उत्तराखंड के मुकाबले करीब 50 प्रतिशत महिला अपराध कम हुआ है. हिमाचल प्रदेश में तो साल 2023 में कुल 1604 ही मामले दर्ज हुए हैं.

साल 2023 में जानिए कितने बच्चे गायब हुए थे: गुमशुदा बच्चों की बात करें तो साल 2023 में 1023 बच्चे गुमशुदा थे जिनमें से साल 2023 में ही 933 बच्चों को बरामद कर लिया था. बाकी जो बच्चे गुम थे, उनमें से भी साल 2024-25 में 77 बच्चे रिकवर कर लिए थे. पुलिस रिकॉड्स में साल 2023 के सिर्फ 15 बच्चे अभी गुमशुदा हैं. पुलिस का कहना है कि अन्य बच्चों की तलाश में भी उनकी टीमें काम कर रही हैं.

बीते साल में 757 महिलाएं और बालिकाएं लापता: बता दें कि, हाल ही में ईटीवी भारत ने एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें उत्तराखंड पुलिस से मिले आंकड़ों के आधार पर बताया गया है कि साल 2021 से साल 2025 तक, इन 5 सालों में, 10500 महिलाएं और बालिकाएं गुमशुदा हुईं. इनमें से 757 महिलाएं और बालिकाएं अभी भी ढूंढी नहीं जा सकी हैं. यह आंकड़े जून 2025 तक के हैं.

अपराध का ग्राफ बढ़ा: वहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से लेकर 2023 तक पूरे देश में आईपीसी की धाराओं के तहत दर्ज हुए मुकदमों की संख्या में 2.7% वृद्धि हुई है, जबकि उत्तराखंड में 8.9 प्रतिशत ज्यादा मुकदमें दर्ज हुए हैं. इसी तरह देखा जाए तो बीते तीन सालों में आईपीसी के मुकदमों में बढ़ोतरी हुई है. बता दें कि वर्तमान में आईपीसी को बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) में बदला गया है.

चार्जशीट दायर करने में भी उत्तराखंड पुलिस पीछे: देहरादून सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्यूनिटीज (SDC) फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल के अनुसार उत्तराखंड में आईपीसी (बीएनएस) क्राइम बढ़ोतरी चिंताजनक है. यही नहीं, आपराधिक मामलों में चार्जशीट दायर करने में भी उत्तराखंड काफी पीछे है. एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में इन तीन सालों में चार्जशीट दायर करने की दर 72.7% है तो वहीं उत्तराखंड में यह 68.5% है.

उन्होंने बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपराधों को दो श्रेणी में बांटा गया है. एक ही इंडियन पीनल कोड (आईपीसी) यानी भारतीय दंड संहिता और दूसरा SLL यानी स्पेशल एंड लोकल लॉ. IPC श्रेणी में डकैती, हत्या, चोरी जैसे जघन्य अपराध आते हैं तो वहीं जो मामले IPC में दर्ज नहीं होते हैं बल्कि वो किसी विशेष अधिनियमों और स्थानीय कानूनों के तहत पंजीकृत होते हैं वो SLL केस के तहत आते हैं.

SLL के मामलों में भी बढ़ोत्तरी: उदाहरण के तौर पर कुछ विशेष और स्थानीय कानूनों (SLL) के तहत आने वाले अपराध जैसे नशीले पदार्थों और साइकोट्रोपिक पदार्थों से संबंधित अपराध (NDPS अधिनियम), उत्पाद शुल्क और जुए से संबंधित अपराध, हथियारों और विस्फोटक पदार्थों से संबंधित अपराध. IPC और SLL केस कुल मिलाकर 2021 में 1245 से बढ़कर 2030 में 1710 हुए हैं. यानि की तीन साल में 19 फीसदी क्राइम बढ़ा है, जो राष्ट्रीय औसत से दो गुना ज्यादा है. ये भी उत्तराखंड के लिए चिंताजनक बात है.

उत्तराखंड में पर्यावरणीय अपराधों के आंकड़ों में विरोधाभास: एनसीआरबी की रिपोर्ट में क्राइम अगेंस्ट एनवायरनमेंट का डाटा भी साझा किया गया है. लेकिन उत्तराखंड को लेकर इस डाटा में काफी विरोधाभासी नजर आ रहा है. एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार, 2021 में उत्तराखंड में हुए पर्यावरण अपराधों की संख्या 912 है, जो 2022 में घटकर 58 हो गई थी. वहीं 2023 में वापस यह बढ़कर 572 हो गए. डाटा विश्लेषक बताते हैं कि यह डाटा बेहद विरोधाभासी है, क्योंकि अचानक से एक साल में कैसे 912 से 58 कैसे हो गए और अगले साल वापस फिर 572 कैसे हो गए यह सोचने वाली बात है.

इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट एनवायरनमेंट की बात की जाए तो यहां अपराध पर्यावरणीय अपराध होते हैं, जिसमें वन अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम के अलावा पर्यावरण से जुड़े तमाम कानून के तहत होने वाले उल्लंघन के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई शामिल होती है.

SDC फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल बताते हैं कि एनसीआरबी की रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि यह पूरा डाटा और इस रिपोर्ट से संबंधित सभी आंकड़े राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराया गया है. पुलिस अगर इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े करती है तो पुलिस को खुद के गिरेबां में झांकने की जरूरत है. क्योंकि यह डाटा खुद राज्य द्वारा भेजा गया है.

इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि उत्तराखंड पुलिस को एनसीआर की इस रिपोर्ट का आने वाले कुछ सप्ताह में गहन अध्ययन करना चाहिए. इसके सभी पहलुओं पर डेटा विश्लेषण करने की जरूरत है और देखने की जरूरत है कि पुलिस को कहां पर ज्यादा काम करने की जरूरत है. जिलेवार इस डाटा का विश्लेषण होना चाहिए. जिले वार एनसीआरबी रिपोर्ट की समीक्षा की जानी चाहिए.

