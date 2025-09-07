ETV Bharat / state

लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बुलाई बड़ी बैठक; राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद नहीं पहुंचे, पिता और ससुर भी नदारद रहे

बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, यूपी के एकमात्र बसपा विधायक उमाशंकर सिंह पहुंचे.

लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बुलाई बड़ी बैठक.
लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बुलाई बड़ी बैठक. (Photo Credit: ETV Bharat)
September 7, 2025

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश भर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई. बैठक का उद्देश्य आगामी 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्माण दिवस पर आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने का रहा. हालांकि इस बैठक में आकाश आनंद, उनके पिता आनंद और ससुर अशोक सिद्धार्थ नहीं पहुंचे.

बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया. इसमें बसपा संस्थापक की पुण्यतिथि पर लखनऊ के कांशीराम स्मारक पार्क में पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया. बैठक में राज्यव्यापी कार्यक्रम का स्थान मायावती ने तय किया.

राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद नहीं पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat)

इसके अलावा इस बैठक में बसपा सुप्रीमो स्टेट यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों को संबोधित भी करेंगी. बैठक में जिला से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक की कमेटियों का गठन, पार्टी संगठन के कार्यों और जनाधार को बढ़ाने जैसे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी.

बहुजन समाज पार्टी मुख्यालय पर बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बैठक शुरू हो चुकी है. इस बैठक में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, पार्टी के यूपी के एकमात्र बसपा विधायक उमाशंकर सिंह, पूर्व एमएलसी भीमराव अंबेडकर के अलावा अन्य पदाधिकारी शामिल हैं. ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी, कि राष्ट्रीय संयोजक बनने के बाद पहली बार किसी बड़ी बैठक में आकाश आनंद भी शिरकत करने पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

इस बैठक में आकाश आनंद कहीं नजर नहीं आए. राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के पिता पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद भी नजर नहीं आए. इसके साथ ही कल ही बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की तरफ से आकाश के ससुर और अपने समधी डॉ. अशोक सिद्धार्थ को फिर से पार्टी में वापस लेने का फैसला लिया गया, लेकिन इस बैठक से अशोक सिद्धार्थ भी नदारद रहे.

ऐसे में यह चर्चाएं हैं, कि सब कुछ ठीक हुआ भी है या नहीं? क्योंकि मीटिंग में आकाश के साथ ही उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ का न पहुंचना चर्चाओं का बाजार गर्म कर रहा है.

