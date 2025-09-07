ETV Bharat / state

लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बुलाई बड़ी बैठक; राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद नहीं पहुंचे, पिता और ससुर भी नदारद रहे

लखनऊ में बसपा सुप्रीमो ने बुलाई बड़ी बैठक. ( Photo Credit: ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : September 7, 2025 at 12:32 PM IST | Updated : September 7, 2025 at 1:02 PM IST 2 Min Read

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने रविवार को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय पर प्रदेश भर के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई. बैठक का उद्देश्य आगामी 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्माण दिवस पर आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने का रहा. हालांकि इस बैठक में आकाश आनंद, उनके पिता आनंद और ससुर अशोक सिद्धार्थ नहीं पहुंचे. बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया. इसमें बसपा संस्थापक की पुण्यतिथि पर लखनऊ के कांशीराम स्मारक पार्क में पुण्यतिथि कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला लिया गया. बैठक में राज्यव्यापी कार्यक्रम का स्थान मायावती ने तय किया. राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद नहीं पहुंचे. (Video Credit: ETV Bharat) इसके अलावा इस बैठक में बसपा सुप्रीमो स्टेट यूनिट के सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों और अन्य जिम्मेदार लोगों को संबोधित भी करेंगी. बैठक में जिला से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक की कमेटियों का गठन, पार्टी संगठन के कार्यों और जनाधार को बढ़ाने जैसे कार्यों की समीक्षा भी की जाएगी.

Last Updated : September 7, 2025 at 1:02 PM IST