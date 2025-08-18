ETV Bharat / state

जयपुर में 10-11 सितंबर को अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन, बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियों पर होगी चर्चा - DISCUSSION ON CHALLENGES IN BANKING

जयपुर में 10-11 सितंबर को अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के राष्ट्रीय अधिवेशन में बैंकिंग क्षेत्र में चुनौतियों पर चर्चा होगी.

Officials giving information about the convention
अधिवेशन की जानकारी देते हुए पदाधिकारी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 18, 2025 at 6:16 PM IST

2 Min Read

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर राज्य सरकार और सहकार भारती के संयुक्त तत्वावधान में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 और 11 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होगा. इसमें देशभर के 500 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के करीब 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे. इनमें अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थिति रहेंगे.

आयोजन समिति के सचिव केके टांक ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सहकारिता मंत्री गौतम दक शामिल होंगे. इसमें बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां, भविष्य की संभावना, वित्तीय जोखिम, साइबर सुरक्षा, बैंक क्षेत्र में नवाचार के प्रयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी. अधिवेशन में भाग लेने के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है.

आयोजन समिति के सचिव केके टांक बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अमित शाह बोले- सहकारिता के इतिहास में राजस्थान का बड़ा योगदान, पेपर लीक पर भजन लाल सरकार ने दिया कड़ा संदेश - AMIT SHAH VISIT

650 जिला केन्द्रों पर कार्यरत: टांक ने बताया कि 'बिना संस्कार-नहीं सहकार' इस घोषवाक्य के साथ सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत 'सहकार भारती' एकमात्र स्वयंसेवी संगठन है. अभी सहकार भारती 28 प्रदेशों के 650 जिला केन्द्रों पर कार्यरत है. सहकार भारती की यह धारणा है कि समाज के दलित, शोषित, वंचित, निर्धन और असंगठित वर्गों के स्थायी आर्थिक विकास का एकमात्र साधन सहकारिता है. सहकार भारती का विश्वास है कि सहकारिता आधारित बैंकिंग व्यवस्था न केवल छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक वितीय सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं.

राष्ट्रीय अधिवेशनों का आयोजन : भौगोलिक विस्तार के साथ सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए सहकार भारती ने पूरे देश में लगभग सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय लिया था. अब तक साइबर सुरक्षा, क्रेडिट सोसाइटी, महिला सहकारिता, प्राथमिक कृषि साख संस्था (PACS), किसान उत्पादक संगठन (FPO), गृह निर्माण सहकारी संस्था और दुग्ध सहकारी समितियों के राष्ट्रीय अधिवेशनों का सफल आयोजन किया जा चुका है.

जयपुर: अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के मौके पर राज्य सरकार और सहकार भारती के संयुक्त तत्वावधान में अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों का राष्ट्रीय अधिवेशन 10 और 11 सितंबर 2025 को जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में होगा. इसमें देशभर के 500 अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के करीब 1000 प्रतिनिधि भाग लेंगे. इनमें अर्बन को-ऑपरेटिव बैंकों के अध्यक्ष-उपाध्यक्ष व प्रबंध निदेशक-मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थिति रहेंगे.

आयोजन समिति के सचिव केके टांक ने बताया कि राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सहकारिता मंत्री गौतम दक शामिल होंगे. इसमें बैंकिंग क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां, भविष्य की संभावना, वित्तीय जोखिम, साइबर सुरक्षा, बैंक क्षेत्र में नवाचार के प्रयोग जैसे विषयों पर चर्चा होगी. अधिवेशन में भाग लेने के लिए पंजीयन प्रक्रिया जारी है.

आयोजन समिति के सचिव केके टांक बोले... (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: अमित शाह बोले- सहकारिता के इतिहास में राजस्थान का बड़ा योगदान, पेपर लीक पर भजन लाल सरकार ने दिया कड़ा संदेश - AMIT SHAH VISIT

650 जिला केन्द्रों पर कार्यरत: टांक ने बताया कि 'बिना संस्कार-नहीं सहकार' इस घोषवाक्य के साथ सहकारिता क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत 'सहकार भारती' एकमात्र स्वयंसेवी संगठन है. अभी सहकार भारती 28 प्रदेशों के 650 जिला केन्द्रों पर कार्यरत है. सहकार भारती की यह धारणा है कि समाज के दलित, शोषित, वंचित, निर्धन और असंगठित वर्गों के स्थायी आर्थिक विकास का एकमात्र साधन सहकारिता है. सहकार भारती का विश्वास है कि सहकारिता आधारित बैंकिंग व्यवस्था न केवल छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्ग को सशक्त बनाएं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक वितीय सेवाएं पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं.

राष्ट्रीय अधिवेशनों का आयोजन : भौगोलिक विस्तार के साथ सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए सहकार भारती ने पूरे देश में लगभग सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय लिया था. अब तक साइबर सुरक्षा, क्रेडिट सोसाइटी, महिला सहकारिता, प्राथमिक कृषि साख संस्था (PACS), किसान उत्पादक संगठन (FPO), गृह निर्माण सहकारी संस्था और दुग्ध सहकारी समितियों के राष्ट्रीय अधिवेशनों का सफल आयोजन किया जा चुका है.

For All Latest Updates

TAGGED:

URBAN COOPERATIVE BANKSअर्बन कोऑपरेटिव बैंकों का अधिवेशनCONVENTION OF URBAN COOPERATIVEDISCUSSION ON CHALLENGES IN BANKING

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

अब सस्ती मिलेंगी कार और बाइक? सरकार बदलने जा रही है GST टैक्स रेट!

अब उड़ान भरेगा इस्तेमाल किया हुआ खाना पकाने का तेल, इंडियन ऑयल बनाएगा एविएशन फ्यूल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.