ETV Bharat / state

दिल्ली में प्राकृतिक रेशों और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, वैज्ञानिक ने बताया कैसे तैयार होता है एरी सिल्क

सम्मेलन में केंद्रीय रेशम बोर्ड के वैज्ञानिक ने एरी सिल्क तैयार होने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी. जानिए उन्होंने क्या कहा..

राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे मंत्री किरेन रिजिजू
राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे मंत्री किरेन रिजिजू (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 6, 2025 at 8:36 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी में प्राकृतिक रेशों कपास, जूट, एरी, मूगा, रेमी व केला सिल्क के इनोवेशन और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. यह तीन दिवसीय आयोजन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (इंफाल) द्वारा आईसीएआर, वस्त्र मंत्रालय और मेघालय सरकार के सहयोग से हो रहा है. सम्मेलन में मेघालय, जम्मू, इंफाल, उत्तर प्रदेश, ओड़िसा सहित अन्य राज्यों से कारीगर, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हुए. उनके अलावा मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंचे.

इस दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर कार्यरत डॉ. धर्मेंद्र कुमार जिग्यासु ने बताया कि रेशम प्रकृति की सबसे सुंदर देन होने के साथ न सिर्फ भारत की पारंपरिक धरोहर है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है. भारत में रेशम उत्पादन की चार मुख्य प्रजातियां मलबरी (Mulberry), तसर (Tasar), एरी (Eri) और मुगा (Muga) रेशम है. इनमें से एरी रेशम अपनी विशिष्टता और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया के कारण सबसे अधिक जाना जाता है. एरी रेशम का जीवन चक्र प्रकृति की एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें अंडे से लेकर कुकून तक पांच अवस्थाएं होती हैं. एरी रेशम का कीड़ा मुख्यतः अरंडी (Castor) के पत्तों पर पलता है. ये वही पौधा है, जिसे किसान 'कैस्टर ऑयल' के लिए भी उगाते हैं. इससे किसानों को दोहरा लाभ होता है.

डॉ. धर्मेंद्र कुमार जिग्यासु (ETV Bharat)

चार बार होती है प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि सबसे पहले एरी तितली (मॉथ) से मिले अंडे, जिनसे कुछ दिनों में लार्वा (पहली अवस्था) निकलते हैं, यह अवस्था लगभग तीन से चार दिन तक रहती है. इसके बाद कीड़ा अपनी पहली 'केचुल' (त्वचा) उतारकर दूसरी अवस्था में पहुंचता है. इसी तरह यह प्रक्रिया चार बार होती है, जिसमें करीब एक महीने का समय लगता है. हर बार कीड़ा पत्तियां खाकर आकार में बढ़ता है और एक दिन आराम करके अपनी त्वचा बदलता है.

ऐसे तैयार होता है रेशम: उन्होंने बताया कि पांचवीं अवस्था में यह कीड़ा सबसे अधिक पत्तियां खाता है और लगभग सात से आठ दिनों में कुकून (रेशम का खोल) बनाने के लिए तैयार हो जाता है. यह अपने मुंह से एक विशेष लार स्रावित करता है, जो हवा के संपर्क में आते ही ठोस रेशम धागे में बदल जाता है. तीन दिनों तक लगातार मेहनत कर कीड़ा अपना कोकून तैयार करता है. इसके बाद यह प्यूपा अवस्था में प्रवेश करता है और कुछ समय बाद इसके भीतर से रेशम की तितली (मॉथ) निकलती है.

प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है एरी रेशम: यही मॉथ अंडे देकर अगली पीढ़ी की शुरुआत करती है. इसके बाद कुकून से धागा बनाकर बुनाई कर सुंदर कपड़ा (फैब्रिक) तैयार किया जाता है, जिसे बाजार में बेचा जाता है. एरी रेशम अपनी मजबूती, गर्माहट और प्राकृतिक चमक के लिए जाना जाता है. एक तितली (मॉथ) एक बार में 250-300 अंडे देती है. जिसका कीट पालन करने के लिए 12-13 किलो आरंडी के पत्तों की जरूरत होती है. कीट पालन के दौरान 25-27 तापमान और 75-85 प्रतिशत आद्रता उत्तम होती है. एक एकड़ आरंडी पौधों से किसान 25-30 हजार रुपए अतिरिक्त आय कमा सकता है

यह भी पढ़ें-

दिल्ली सरकार ने वाल्मीकि जयंती पर किया छुट्टी का ऐलान, सरकारी दफ्तर और स्कूल रहेंगे बंद

सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर 'रन फॉर यूनिटी' मैराथन का आयोजन, दिल्ली सरकार ने शुरू की तैयारियां

For All Latest Updates

TAGGED:

MINISTER KIREN RIJIJUPROCESS OF MAKING ERI SILKCENTRAL SILK BOARDNATIONAL CONCLAVE ON WEAVING INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.