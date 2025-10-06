ETV Bharat / state

दिल्ली में प्राकृतिक रेशों और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित, वैज्ञानिक ने बताया कैसे तैयार होता है एरी सिल्क

नई दिल्ली: राजधानी में प्राकृतिक रेशों कपास, जूट, एरी, मूगा, रेमी व केला सिल्क के इनोवेशन और वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया. यह तीन दिवसीय आयोजन केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (इंफाल) द्वारा आईसीएआर, वस्त्र मंत्रालय और मेघालय सरकार के सहयोग से हो रहा है. सम्मेलन में मेघालय, जम्मू, इंफाल, उत्तर प्रदेश, ओड़िसा सहित अन्य राज्यों से कारीगर, नीति निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ और शोधकर्ता शामिल हुए. उनके अलावा मंत्री किरेन रिजिजू भी पहुंचे.

इस दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड में वैज्ञानिक 'डी' के पद पर कार्यरत डॉ. धर्मेंद्र कुमार जिग्यासु ने बताया कि रेशम प्रकृति की सबसे सुंदर देन होने के साथ न सिर्फ भारत की पारंपरिक धरोहर है, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है. भारत में रेशम उत्पादन की चार मुख्य प्रजातियां मलबरी (Mulberry), तसर (Tasar), एरी (Eri) और मुगा (Muga) रेशम है. इनमें से एरी रेशम अपनी विशिष्टता और पर्यावरण अनुकूल उत्पादन प्रक्रिया के कारण सबसे अधिक जाना जाता है. एरी रेशम का जीवन चक्र प्रकृति की एक अद्भुत वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें अंडे से लेकर कुकून तक पांच अवस्थाएं होती हैं. एरी रेशम का कीड़ा मुख्यतः अरंडी (Castor) के पत्तों पर पलता है. ये वही पौधा है, जिसे किसान 'कैस्टर ऑयल' के लिए भी उगाते हैं. इससे किसानों को दोहरा लाभ होता है.

डॉ. धर्मेंद्र कुमार जिग्यासु (ETV Bharat)

चार बार होती है प्रक्रिया: उन्होंने बताया कि सबसे पहले एरी तितली (मॉथ) से मिले अंडे, जिनसे कुछ दिनों में लार्वा (पहली अवस्था) निकलते हैं, यह अवस्था लगभग तीन से चार दिन तक रहती है. इसके बाद कीड़ा अपनी पहली 'केचुल' (त्वचा) उतारकर दूसरी अवस्था में पहुंचता है. इसी तरह यह प्रक्रिया चार बार होती है, जिसमें करीब एक महीने का समय लगता है. हर बार कीड़ा पत्तियां खाकर आकार में बढ़ता है और एक दिन आराम करके अपनी त्वचा बदलता है.