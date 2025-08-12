भिवानी: राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने भिवानी में जनसुनवाई के दौरान महिलाओं की समस्याएं सुनी. उन्होंने भिवानी, चरखी दादरी और झज्जर जिलों की करीब 35 महिलाओं की शिकायतों को सुना.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने की जनसुनवाई: राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि हम देश के कोने-कोने में जाकर प्रत्यक्ष तौर पर जनसुनवाई कर रहे हैं. जिसके तहत भिवानी जिले के 19 मामले, चरखी दादरी के 8 मामले तथा झज्जर के 8 मामलों की सुनवाई की है. उन्होंने कहा कि इनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा, साइबर क्राइम व मातृत्व अवकाश के है. उन्होंने कहा कि कोई भी पीड़िता उन्हें पत्र लिखकर, ई-मेल व महिला आयोग की ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती हैं.

राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने भिवानी में जनसुनवाई कार्यक्राम का आयोजन किया (Etv Bharat)

महिला अपराध पर उत्तर प्रदेश में दर्ज सबसे ज्यादा मामले: राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन विजया रहाटकर ने बताया कि सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश राज्य से दर्ज किए गए. महिलाओं पर कार्रवाई के सवाल पर उन्होंने कहा कि कानून जेंडर न्यूट्रल होते हैं. कभी भी महिला व पुरूष में भेदभाव नहीं करते. महिला की शिकायत गलत पाए जाने पर उसकी भी सजा का प्रावधान है.

लिव इन रिलेशन पर जानें क्या कहा: लिव इन रिलेशन पर उन्होंने कहा कि परिवार से बात करके तथा स्वयं विवेक का प्रयोग करके भविष्य में आने वाली तकलीफों से बचा जा सकता है. हालांकि बालिग होने पर युवाओं के अपने अधिकार है.

'तीन तालाक पर अच्छा काम हुआ': विजया रहाटकर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा ट्रिपल तलाक को लेकर देश में काफी कार्य हुआ है. कानून बनने के बाद मामलों में कमी आई है. हालांकि उन्होंने कहा कि अब भी देश में हलाला जैसी प्रथाओं के चलते महिलाएं तकलीफ में है. महिला आरक्षण बिल को लेकर उन्होंने कहा कि इससे महिलाएं बहुत खुश है. महिलाओं का नेतृत्व उभकर आया है.

ये भी पढ़ें- गुरुग्राम के थाने पर किन्नरों का बवाल, पुलिस की तोड़ डाली गाड़ी, लगाया मारपीट का आरोप - ACTION BY GURUGRAM POLICE

ये भी पढ़ें- जींद में इवनिंग वॉक कर रही महिला की चेन झपटकर फरार हुए बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात - CHAIN SNATCHING IN JIND