लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला: क्या माता कैकेयी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया?, समझिए लेखक की कलम से

लेखक डॉ. रहीस सिंह की "कैकेयी के राम" का विमोचन, नकारात्मक छवि के बजाए अलग छवि पर लेखक ने डाला प्रकाश.

"कैकेयी के राम" पुस्तक के लेखक डाॅ. रहीस सिंह.
"कैकेयी के राम" पुस्तक के लेखक डाॅ. रहीस सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 8, 2025 at 10:44 AM IST

Updated : September 8, 2025 at 10:58 AM IST

लखनऊ : मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जीवन उनके पुरुषार्थ की यात्रा है. मानव के रूप में भगवान राम ने तमाम कष्ट झेले. साथ ही मर्यादा की डोर पकड़ कर मानव जीवन के मूल्यों को स्थापित किया. भगवान श्रीराम के जीवन का सबसे अद्भुत और मार्मिक प्रसंग है वन गमन. यह प्रसंग लोक मानस में माता कैकेयी के प्रति तमाम तरह के मनोभाव उत्पन्न करता है, लेकिन वास्तव में माता कैकेयी का राम के जीवन और उनके मर्यादा पुरुषोत्म बनने से अलौकिक नाता है. ऐसे ही एक पुस्तक "कैकेयी के राम" बलरामपुर गार्डन में आयोजित 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में है. जानिए पुस्तक के लेखक डॉ. रहीस सिंह से "कैकेयी के राम" का उद्देश्य और मर्म.


बलरामपुर गार्डन में चल रहे 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अनोखी किताबों का संसार मौजूद है. इन पुस्तकों के बीच "कैकेयी के राम" पुस्तक भी चर्चा में है. पुस्तक "कैकेयी के राम" का विमोचन अयोध्या के संत आचार्य मिथिलेश नन्दिनीशरण ने किया. यह पुस्तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता कैकेयी के प्रसंग को प्रचलित नकारात्मक चरित्र बिल्कुल भिन्न नजरिए से सामने लाती है.

"कैकेयी के राम" पुस्तक के लेखक डाॅ. रहीस सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)


ईटीवी भारत से बातचीत में लेखक डॉ. रहीस सिंह कहते हैं कि पुस्तक में राम की मर्यादा, राम की संवेदनाएं, राम की करुणा, राम की दया, राम के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है. राम के वन गमन प्रसंग से यह समझने की जरूरत है कि राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रकृति और लौकिक जीवन से जुड़े रहे और प्रतिमान स्थापित किए. यही प्रतिमान वर्तमान समाज की धरोहर हैं. भगवान राम की वन गमन यात्रा नर से नारायण की यात्रा उनके पुरुषार्थ की यात्रा है. यह उनकी दया, करुणा, त्याग, विजन की आज्ञाकारिता की यात्रा है.

पुस्तक के माध्यम से यह बताने का प्रयास है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का वह अंश है जो अपने पुरुषार्थ से ऐसे प्रतिमान स्थापित कर सकता है. जिसका समाज, जिसका राष्ट्र अनुसरण करे. राम यही संदेश देकर गए हैं. राम को अपने-अपने दृष्टिकोण से माता कैकेयी देखती हैं, माता सीता देखती हैं, रावण देखता है, मंदोदरी देखती हैं, लेकिन राम एक ही हैं. राम हमेशा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं. मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के प्रति प्रतिबद्ध हैं. यही पुस्तक का मूल विषय है.

मुख्य अतिथि आचार्य मिथिलेश नन्दिनीशरण ने कहा कि पुस्तक, ग्रंथ लिखने के मानक अलग होते हैं. लेखक के मन में अगर पुस्तक लिखने का प्रयोजन स्पष्ट है, विषय साफ है और सम्बंध का तथ्य है तो लेखन सार्थक हो जाता है. लेखक किसके लिए लिख रहा है, उन दोनों के मध्य सम्बंध क्या है, अगर ये स्पष्ट होता है पुस्तक पाठकों के बीच सदैव रहती है. राम किस रूप में सार्थक हैं यह लम्बी चर्चा का विषय है. कैकेयी के राम होने की व्यंजना गहरी है. जिसमें मनुष्य की मनुष्यता पर चिन्ह लगाया गया है, लेकिन जब हम कैकेयी के राम को देखते हैं तो मनुष्यता कम होने का प्रश्न चिन्ह हल्का हो जाता है. मैंने कई पुस्तके पढ़ीं हैं, जिनमें राम का वर्णन है, लेकिन राम के जितने सुन्दर नामों का वर्णन इस पुस्तक में मिलता है, वैसा किसी भी पुस्तक में नहीं मिलता है. कैकेयी के राम राजमहल के राम नहीं, वन के राम हैं.

Last Updated : September 8, 2025 at 10:58 AM IST

