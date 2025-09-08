ETV Bharat / state

लखनऊ में राष्ट्रीय पुस्तक मेला: क्या माता कैकेयी ने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया?, समझिए लेखक की कलम से

"कैकेयी के राम" पुस्तक के लेखक डाॅ. रहीस सिंह. ( Photo Credit : ETV Bharat )

September 8, 2025

लखनऊ : मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का जीवन उनके पुरुषार्थ की यात्रा है. मानव के रूप में भगवान राम ने तमाम कष्ट झेले. साथ ही मर्यादा की डोर पकड़ कर मानव जीवन के मूल्यों को स्थापित किया. भगवान श्रीराम के जीवन का सबसे अद्भुत और मार्मिक प्रसंग है वन गमन. यह प्रसंग लोक मानस में माता कैकेयी के प्रति तमाम तरह के मनोभाव उत्पन्न करता है, लेकिन वास्तव में माता कैकेयी का राम के जीवन और उनके मर्यादा पुरुषोत्म बनने से अलौकिक नाता है. ऐसे ही एक पुस्तक "कैकेयी के राम" बलरामपुर गार्डन में आयोजित 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में है. जानिए पुस्तक के लेखक डॉ. रहीस सिंह से "कैकेयी के राम" का उद्देश्य और मर्म.

बलरामपुर गार्डन में चल रहे 22वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में अनोखी किताबों का संसार मौजूद है. इन पुस्तकों के बीच "कैकेयी के राम" पुस्तक भी चर्चा में है. पुस्तक "कैकेयी के राम" का विमोचन अयोध्या के संत आचार्य मिथिलेश नन्दिनीशरण ने किया. यह पुस्तक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता कैकेयी के प्रसंग को प्रचलित नकारात्मक चरित्र बिल्कुल भिन्न नजरिए से सामने लाती है. "कैकेयी के राम" पुस्तक के लेखक डाॅ. रहीस सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

ईटीवी भारत से बातचीत में लेखक डॉ. रहीस सिंह कहते हैं कि पुस्तक में राम की मर्यादा, राम की संवेदनाएं, राम की करुणा, राम की दया, राम के दृष्टिकोण के बारे में बताया गया है. राम के वन गमन प्रसंग से यह समझने की जरूरत है कि राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी प्रकृति और लौकिक जीवन से जुड़े रहे और प्रतिमान स्थापित किए. यही प्रतिमान वर्तमान समाज की धरोहर हैं. भगवान राम की वन गमन यात्रा नर से नारायण की यात्रा उनके पुरुषार्थ की यात्रा है. यह उनकी दया, करुणा, त्याग, विजन की आज्ञाकारिता की यात्रा है.



