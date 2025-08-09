Essay Contest 2025

राष्ट्रीय भोजली महोत्सव, छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों से जुटे आदिवासी समाज के लोग

आदिवासी समाज के लोगों ने गुरु दादा और गुरु माता को मंच पर सम्मान देकर उनका आशीर्वाद भी लिया.

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)
Published : August 9, 2025 at 5:46 PM IST

रायपुर: राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित इंडोर स्टेडियम में आयोजित राष्ट्रीय भोजली महोत्सव में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे. छत्तीसगढ़ समेत दस राज्यों के आदिवासी महिला और पुरुष भोजली लेकर पहुंचे. आदिवासी समाज के लोगों ने गुरु दादा और गुरु माता को मंच पर सम्मान देकर उनका आशीर्वाद भी लिया. आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने खुमरी पहनाकर स्वागत किया.

राष्ट्रीय भोजली महोत्सव: आदिवासी समाज प्रकृति से प्रेम करता है, इसलिए भोजली महोत्सव का आयोजन हर साल किया जाता है. 6 दिनों तक भोजली माता की सेवा घर में करने के बाद सातवें दिन रायपुर में राष्ट्रीय महोत्सव के आयोजन के बाद भोजली माता को बूढ़ा तालाब में विसर्जित किया जाता है.

राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)

विश्व आदिवासी दिवस: बिहार के आदिवासी समाज के सचिव रमेश कुमार गोंड ने बताया कि "आज ऐसा संयोग बना है कि भोजली महोत्सव के साथ ही विश्व आदिवासी दिवस भी है. भोजली महोत्सव एक प्राकृतिक महोत्सव है. हर साल की तरह इस साल भी रायपुर के इनडोर स्टेडियम में यह महोत्सव आयोजित किया गया है.''

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)

रमेश कुमार गोंड ने बताया कि भारत के लगभग 10 राज्यों के आदिवासी समाज के महिला और पुरुष यहां पहुंचे हैं. ओडिशा, बिहार, उत्तरप्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से चलकर इस राष्ट्रीय भोजली महोत्सव में लोग आए हैं.

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)

यह प्रकृति का पर्व है, जिसमें हम आदिवासियों की संस्कृति को बचाए रखने के लिए भोजली महोत्सव का आयोजन करते हैं. गोंडी धर्म संरक्षण समिति का यह अंतरराष्ट्रीय त्योहार है: रमेश कुमार गोंड,बिहार के आदिवासी समाज के सचिव

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)

गुरु माता दुलेश्वरी ने बताया कि "भोजली महोत्सव छत्तीसगढ़ की परंपरा और संस्कृति में शामिल है. हमारे पूर्वजों ने कई पीढ़ी पहले भोजली महोत्सव का आयोजन किया था, जिसको हम लोग आज भी जारी रखे हुए हैं.''

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)

भोजली महोत्सव में माताएं 6 दिनों तक भोजली माता की सेवा करने के बाद सातवें दिन रायपुर आती हैं. 6 दिन पहले गेहूं के दाने को भिगोकर रखते हैं, जिसे आदिवासी समाज के लोग बीरही के नाम से जानते हैं. भोजली महोत्सव विलुप्ति के कगार पर था, जिसे फिर से छत्तीसगढ़ के साथ ही पूरे देश में शुरू किया गया: गुरु माता दुलेश्वरी

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)

अंग्रेजों का शासनकाल: गुरु दादा दुर्गे भगत ने बताया कि "1871 से 1941 की जनगणना में अंग्रेजों के शासनकाल में आदिवासियों को 6 धर्मों से अलग रखा गया. हमें ट्राइबल नाम दिया गया. लेकिन भारत स्वतंत्र होने के बाद सरकार और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आदिवासियों के ऊपर हिंदू धर्म लागू नहीं होता.

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता: गुरु दादा दुर्गे भगत ने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता की मानें तो अगर जाति का गोंड है और आदिवासी हैं तो उसके ऊपर हिंदू नियम लागू नहीं होता. ऐसे में हम आदिवासियों की पहचान क्या है ? इसलिए हम लोग 6 धर्म के साथ ही एक अन्य कालम था, जिसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें सातवां कालम दिया जाए और हमें धर्म कोड प्रदान किया जाए.

BHOJALI FESTIVAL IN RAIPUR
राष्ट्रीय भोजली महोत्सव (ETV Bharat)
