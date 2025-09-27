ETV Bharat / state

गोरखपुर में नेशनल महिला बास्केटबाल चैंपियनशिप; 15 राज्यों की टीमों के बीच कड़ा मुकाबला, नेशनल टीम चुनी जाएगी

अंडर 14, 17 और 19 वर्ग में राष्ट्रीय टीम का चयन होगा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

स्कूली खेलों को मान्यता मिली: उन्होंने कहा कि आज के दौर में खेल और शिक्षा दोनों माध्यमों से पहचान और पैसा कमाया जा सकता है. यह कहीं तय नहीं है कि केवल अच्छी पढ़ाई करने वाला ही अच्छा सफल होगा, अब खेल भी बड़ा ओहदा दिला रहा है. उन्होंने कहा कि केंद्रीय खेल मंत्रालय से भी स्कूली खेलों को मान्यता मिल चुकी है. स्कूलों में पढ़ाई के साथ खेल को भी अनिवार्य कर दिया गया है.

इन राज्यों की 15 टीमें ले रहीं भाग: देश की जो 15 टीमें हिस्सा ले रही हैं उसमें पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को मिलाकर एक टीम, बिहार और झारखंड को मिलाकर एक टीम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक तथा गोवा, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ केरल की टीम भी यहां खेलने पहुंची है. निगरानी करने के लिए सीआईएससीई के खेल मैनेजर अर्णव कुमार भी दिल्ली से पहुंचे.

उत्तराखंड ने पश्चिम बंगाल टीम को हराया: शुरुआती मुकाबले में यूपी की खिलाड़ियों ने बिहार-झारखंड की संयुक्त टीम बड़े अंतर से पराजित किया. दूसरे गेम में उत्तराखंड ने पश्चिम बंगाल टीम को हरा कर अगले दौर में प्रवेश किया. यह बास्केटबॉल चैंपियनशिप के उन रेफरियों की निगरानी में कराया जा रहा है, जो राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं. कई खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं.

गोरखपुर: देश में खेल के बने माहौल के बीच गोरखपुर को सीआईएससीई (CISCE) की तीन दिनों तक चलने वाली बास्केटबॉल की राष्ट्रीय प्रतियोगिता कराने का मौका मिला है. यहां अंडर 14, 17 और 19 वर्ग में राष्ट्रीय टीम का चयन होगा. इसके लिए स्कूलों की महिला खिलाड़ी सैय्यद मोदी स्टेडियम में तेज धूप में पसीना बहा रही हैं.

यूपी की टीम में दो नेशनल चैंपियन खेल रहीं: उत्तर प्रदेश की टीम में दो राष्ट्रीय चैंपियन खिलाड़ी भी खेल रही हैं. 11 नंबर जर्सी की प्लेयर आगरा निवासी खनक कपूर तो 24 नम्बर जर्सी की प्लेयर दीपिका. इन दोनों के साथ पूरी टीम के सम्मिलित प्रदर्शन से यूपी ने बिहार झारखंड को सात के मुकाबले 25 गोल से जीतने में सफलता हासिल किया.

यूपी की टीम ने बिहार-झारखंड को हराया: खेल के मैदान पर चीखती, चिल्लाती, एक दूसरे का हौसला बढ़ाती यह बेटियां, तेज धूप की परवाह किए बगैर अपने लक्ष्य को साधने में सफल रहीं. जीत हासिल करने के बाद टीम मैनेजर से लेकर कोच सभी ने उनके साथ ग्रुप फोटो सेशन कराकर इनका हौसला बढ़ाया. आगे दो दिनों तक के अपने खेल में पूरी तरह सफल होने के बाद ही 29 तारीख को विजेता ट्रॉफी लेकर रवाना हो पाएंगी.

सैय्यद मोदी स्टेडियम में हो रहे मैच (Photo Credit: ETV Bharat)

कई विदेशी खिलाड़ी खनक की रोल मॉडल: राष्ट्रीय खिलाड़ी खनक कपूर कहती है कि उन्होंने नौंवी क्लास से इस खेल को खेलना शुरू किया था. वह 12वीं में पहुंचने के साथ दो आयु वर्ग में नेशनल चैंपियनशिप जीत चुकी हैं. अस्तर की प्रतियोगिता को तो जितना ही है लेकिन देश के लिए भी वह खेलना चाहती हैं. इस खेल में उनके कई विदेशी खिलाड़ी रोल मॉडल हैं, जिनसे वह प्रेरणा लेती हैं.

लखनऊ, आगरा, मेरठ की अधिक खिलाड़ी: लखनऊ की दीपिका कहती हैं कि बास्केटबॉल की कोर्ट में बाल को लेकर दौड़ना ही सिर्फ उसे अच्छा नहीं लगता, ताकत तब मजबूत होती है, जब वह अपनी टीम के लिए बास्केट के अंदर दनादन बाल को डालते हुए अपने गोल की बदौलत विरोधी टीम के हौसले को पस्त करती हैं. यूपी की टीम में लखनऊ, आगरा, मेरठ की ज्यादा खिलाड़ी थीं.

यूपी की खिलाड़ियों ने बिहार-झारखंड को हराया. (Photo Credit: ETV Bharat)

29 सितंबर को मिलेंगे प्राइज: इस प्रतियोगिता को आयोजित करने की सीआईएससीई ने गोरखपुर के स्टेपिंग स्टोन कॉलेज को दे रखी है. इसके निदेशक राजीव गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि 15 टीमों के इस खेल का समापन 29 सितंबर को पुरस्कार वितरण के साथ होगा. इस दौरान खिलाड़ियों और कोच आज के रहने की समुचित व्यवस्था की गई है. उनके खान-पान का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है.

कई खिलाड़ी राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी जीत चुकी हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

गोरखपुर को मिल रही नयी पहचान: स्वास्थ्य की टीम भी अलर्ट मोड पर है, जिससे किसी को कोई दिक्कत हो तो उसका तत्काल निदान किया जा सके. उन्होंने कहा कि गोरखपुर के लिए यह बड़े गौरव की बात है कि इस वर्ष स्कूली स्तर की पांच राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का आयोजन गोरखपुर में होगा.

इससे खेल के क्षेत्र में इस शहर को भी एक नई पहचान मिलेगी. क्रिकेट हो या बास्केटबॉल या फुटबॉल, रेलवे के जो ग्राउंड हैं वह अंतर्राष्ट्रीय मानक को पूरा करते हैं. जिससे प्रतियोगिताओं को आयोजित करने में कोई समस्या नहीं है.

यह भी पढ़ें- सीएम योगी ने कहा- भारत आज तकनीक और डिजिटल क्रांति का वैश्विक लीडर बन चुका है