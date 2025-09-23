ETV Bharat / state

"घर की रसोई में मौजूद है बीमारियों का इलाज", पंचकूला में राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर लगाया गया हेल्थ कैंप

घर की रसोई पहली औषधशाला: कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि हरेन्द्र मलिक, वार्ड न. 8 (सेक्टर-9) के एमसी काउंसलर द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया. इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को बताया कि घर की रसोई ही सबसे पहली औषधशाला है. रसोई का हर मसाला छोटी बीमारियों का बड़ा इलाज है, नतीजतन अधिक से अधिक आयुर्वेद पर भरोसा करने की सलाह दी. इसके बाद कैंप में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, आयुष चिकित्सकों, फार्मासिस्ट एवं लोगों द्वारा आयुर्वेद दिवस पर प्रतिज्ञा भी ली गई.

पंचकूला: राज्य के आयुष मंत्रालय के द्वारा पंचकूला में मंगलवार को 10वां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया. आयुष मंत्रालय द्वारा इस बार “आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लेनेट” विषय आधारित आयुर्वेद दिवस मनाया गया. महानिदेशक आयुष विभाग, हरियाणा संजीव वर्मा के निर्देशों पर पंचकूला के जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. दिलीप कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में औद्योगिक क्षेत्र-1 के गांव अभयपुर स्थित आशियाना कॉम्प्लेक्स में सुबह 10 बजे से 2 बजे तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान (पोषण माह ) के तहत संयुक्त रूप से निःशुल्क चिकित्सा कैंप आयोजित किया गया.



254 रोगियों का प्रकृति परीक्षण किया: इस निःशुल्क कैंप में आयुष विभाग के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से लगभग 470 रोगियों की जांच की गई. कैंप में रोगियों को निःशुल्क औषधियां वितरित करने के अलावा रोगियों के निःशुल्क मधुमेह और हीमोग्लोबिन की जांच भी की गई. इसके अतिरिक्त 254 रोगियों का प्रकृति परीक्षण किया गया. योग विशेषज्ञ और योग प्रशिक्षक द्वारा रोगियों को उनके रोग से संबंधित योगासनों के बारे में भी जागरूक किया गया.



रोगी की प्रकृति के अनुसार ही इलाजः आयुष विभाग के सहायक डॉक्टर अमित आर्या ने बताया कि शिविर में पहुंचे सभी रोगियों के रक्तचाप और शुगर की जांच की जा रही है. इसके बाद उनके प्रकृति परीक्षण की जांच कर इलाज किया जाता है. उन्होंने बताया कि व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर ही उसकी चिकित्सा की जाती है, दवाइयां दी जाती है. इसके अलावा व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर ही संबंधित परहेज के बारे में बताया जाता है कि किन चीजों या खाद्य वस्तुओं से उन्हें परहेज रखना है और क्या चीज उनके लिए लाभदायक रहती हैं.

पंचकर्म पद्धति के बारे में जानकारी दी: आयुष विभाग के सहायक डॉक्टर अमित आर्या ने पंचकर्म पद्धति के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि "पंचकूला सेक्टर 9 और जिला अस्पताल सेक्टर 6 में पंचकर्म केंद्र मौजूद है."

पंचकर्म प्रक्रिया से मिलता है फायदाः डॉक्टर अमित आर्या ने बताया कि अधिकांश वृद्ध रोगियों को शरीर में जोड़ों के दर्द या अन्य ऐसी समस्याएं रहती हैं. इस कारण ऐसे सभी रोगी दोनों पंचकर्म केंद्र में जाकर सहायता लें ताकि वे पंचकर्म प्रक्रिया से स्वस्थ हो सकें. अमित आर्या ने बताया कि आयुर्वेद में शोध और शमन प्रक्रिया के अनुसार इलाज किया जाता है, यानी शरीर को साफ करने के बाद दवाईयां व अन्य प्रक्रिया की जाती है, ताकि दवा से जल्द फायदा मिल सके और इलाज की अवधि भी घट जाए."