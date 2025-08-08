Essay Contest 2025

KGMU को मिली बड़ी उपलब्धि, NAAC ने दिया A++ ग्रेड, जानिए इससे विद्यार्थियों को क्या होगा फायदा? - KGMU

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) की ओर से जारी ग्रेड संस्थान की गुणवत्ता तय करता है

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी. (Etv Bharat)
Published : August 8, 2025 at 10:04 PM IST

लखनऊ: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) से A++ ग्रेड प्राप्त किया है. विश्वविद्यालय को यह मान्यता 3.67 की उत्कृष्ट CGPA के साथ मिली है, जो इसकी शैक्षणिक गुणवत्ता, शोध और प्रशासनिक उत्कृष्टता को दर्शाता है. यह उपलब्धि KGMU के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई है. KGMU की यह उपलब्धि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में एक गौरव का विषय है.
केजीएमयू की ओर से जारी विज्ञप्ति के माध्यम से बताया गया है कि इस ऐतिहासिक सफलता की नींव दो साल पहले 9 अगस्त 2023 को कुलपति प्रो. सोनिया नित्यनंद के पदभार संभालने के साथ ही रखी गई थी. उस समय KGMU को NAAC से A+ ग्रेड मिला था. प्रो. नित्यनंद ने तभी यह संकल्प लिया था कि विश्वविद्यालय को A++ ग्रेड तक पहुंचाना है. उनके दूरदर्शी नेतृत्व और अटूट समर्पण से यह सपना साकार हो सका है.

कुलपति प्रो. सोनिया नित्यनंद ने कहा कि इस सफलता के पीछे विश्वविद्यालय के सभी सदस्यों का अथक परिश्रम है. जिसमें विशेष रूप से आई. क्यू. ए. सी. (टीम के प्रमुख प्रो. राजीव गर्ग और उनकी टीम की भूमिका प्रशंसनीय रही. कुलपति ने KGMU परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देते हुए कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति भी आभार व्यक्त किया है.

क्या है नैक?

बता दें कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (नैक) पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की ओर से वित्त पोषित एक स्वायत्त संस्था है. यह यूजीसी द्वारा निर्धारित यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की जांच करती है. भारत में उच्च शिक्षा की यूनिवर्सिटी और महाविद्यालयों का मूल्यांकन करके मान्यता प्रदान करती है. नैक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेड प्वॉइंट्स प्रदान किए जाते हैं. जिसमें न्यूनतम 1.5 और अधिकतम ग्रेड 4 है. मूल्यांकन के समय नैक यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में प्रदान की गयी सुविधाओं के अनुसार उन्हें ग्रेड दिया जाता है. जिस संस्थान को ए डबल प्लस प्रदान किया जाता है, उसमें शिक्षा प्रदान करने का स्तर बहुत अच्छा होता है. जिस संस्थान को डी प्रदान किया जाता है, उसमें शिक्षा का स्तर बहुत ही निम्न होता है. ऐसे संस्थान को मान्यता नहीं प्रदान की जाती है.

स्टूडेंट्स को क्या होता है फायदा?
नैक रेटिंग से स्टूडेंट्स को शिक्षण संस्थान के बारे में सही जानकारी मिलती है. शिक्षा की गुणवत्ता, अनुसंधान, बुनियादी ढांचा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी जानकारी हासिल करने में आसानी होती है. नैक ग्रेडिंग के जरिए छात्र अपने लिए बेहतर कॉलेज तलाश कर सकते हैं. नैक ग्रेड शिक्षण संस्थानों की दी गई डिग्रियों का मूल्य भी निर्धारित करते हैं.

