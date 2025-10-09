जयपुर में जुटेंगे देशभर के 175 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर, अंगदान पर होगी चर्चा
मोहन फाउंडेशन की ओर से अंगदान की जागरूकता को लेकर 751 से ज्यादा कार्यक्रम किए जा चुके.
Published : October 9, 2025 at 8:48 PM IST
जयपुर: नेटवर्क एंड अलायंस ऑफ ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स (नेटको) और मोहन फाउंडेशन जयपुर सिटिजन फोरम (एमएफजेसीएफ) के संयुक्त तत्वावधान में 18वीं वार्षिक 'नेटको' कॉन्फ्रेंस 10 और 11 अक्टूबर को जयपुर की आईआईएचएमआर (IIHMR) यूनिवर्सिटी, में आयोजित की जा रही है. कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन राजस्थान के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर करेंगे. इस दो दिवसीय कॉन्फ्रेंस में देशभर के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स और स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भाग लेंगे. कॉन्फ्रेंस के दौरान अंगदान को बढ़ावा देने पर गहन चर्चा होगी, साथ ही अंगदान से जुड़े सफल अनुभव और प्रेरणादायक कहानियां साझा की जाएंगी.
एमएफजेसीएफ के अध्यक्ष राजीव अरोड़ा ने बताया कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स अंगदान प्रक्रिया की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं. वे विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों के साथ समन्वय करके अंगों की उपलब्धता, परिवहन, ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था सहित संपूर्ण प्रक्रिया को कुशलतापूर्वक संचालित करते हैं. इस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी इस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया जाएगा, ताकि वे अपने ज्ञान और अनुभव को साझा कर अंगदान प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने में योगदान दे सकें.
'अनसंग हीरो' लेंगे भाग: नेटको की अध्यक्ष पल्लवी ने बताया कि इस वर्ष जयपुर में आयोजित हो रही इस कॉन्फ्रेंस में देश के 15 राज्यों से करीब 175 से ज्यादा ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स हिस्सा ले रहे हैं. उन्होंने कहा कि ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स 'अनसंग हीरो' हैं. उनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन अंगदान की प्रक्रिया में वे मुख्य भूमिका निभाते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि नेटको और मोहन फाउंडेशन त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में भी अंगदान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहे हैं.
मोहन फाउंडेशन की कंट्री डायरेक्टर ललिता रघुराम ने फाउंडेशन के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए अपने बेटे के अंगदान की कहानी सुनाई. उन्होंने बताया कि इस दो-दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दौरान उनके स्वर्गीय बेटे को समर्पित 'बेस्ट ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर अवॉर्ड' 2025 प्रदान किया जाएगा.
252 लोगों को मिला नया जीवन: एमएफजेसीएफ की संयोजक भावना जगवानी ने बताया कि नुक्कड़ नाटकों, जागरूकता रैलियों, कॉन्फ्रेंस और अन्य गतिविधियों के जरिए एमएफजेसीएफ ने 751 से ज्यादा अंगदान जागरूकता वार्ताएं आयोजित की है और 4 लाख से अधिक लोगों को जागरूक किया है. इन सभी वर्षों में 76 अंगदाताओं के माध्यम से 252 लोगों को नया जीवन मिला है. आज एमएफजेसीएफ की समर्पित टीम न केवल 'मृत्यु के बाद जीवन' की संकल्पना को साकार कर रही है, बल्कि राजस्थान को अंगदान के क्षेत्र में देश में दूसरे स्थान पर लाने के लक्ष्य की ओर भी अग्रसर है. अब तक राज्य में 90 हजार से अधिक लोगों ने अंगदान की शपथ ली है.