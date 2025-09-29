ETV Bharat / state

पर्यटकों के लिए नरवर किले पर चढ़ना होगा आसान, बनेगा रोप-वे, छात्रों के लिए ITI की सौगात

विकास कार्यों की घोषणा करते मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ( ETV Bharat )

नरवर में बेसहारा मवेशियों के लिए गौ-शाला और स्थाई पुलिस चौकी बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा "राजा नल की नगरी में स्थित नरवर के किले को घूमने आने वाले पर्यटकों को किले तक पहुंचने में किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नरवर के किले पर जाने के लिए रोप-वे बनवाया जाएगा. नरवर व आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, इसलिए यहां आईटीआई भी बनाई जाएगी.

नरवर व आसपास के क्षेत्र के विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के लिए बनेगी आईटीआई

शिवपुरी: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शनिवार को सांदीपनी विद्यालय सहित 185 करोड़ रुपये की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन किया. जिसमें 48.90 करोड़ लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 136.67 करोड़ के 52 से अधिक विकास कार्यों का भूमिपूजन शामिल है. उन्होंने इस दौरान आमजन को मंच से संबोधित करते हुए कई विकास कार्यों की घोषणा की.

स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार करते हुए उन्होंने करई के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाने की घोषणा की. इसके साथ ही उन्होंने नरवर और मगरौनी के बीच में क्षतिग्रस्त पुल को बनाने की भी बात कही. उन्होंने नरवर नगर परिषद क्षेत्र में बेसहारा मवेशियों के लिए गौ-शाला बनाए जाने सहित स्थाई पुलिस चौकी बनाने की भी बात कहा.

लाड़ली बहना योजना के तहत राशि बढ़ाकर प्रतिमाह 3 हजार रुपए की जाएगी

मध्य प्रदेश में लाड़ली बहना योजना के तहत अभी महिलाओं को 1250 रुपये प्रतिमाह की किस्त दी जाती है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि लाड़ली बहनों के लिए हमारे खजाने में धन की कोई कमी नहीं है. दीपावली की भाईदूज से लाड़ली बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह देंगे. इसके साथ ही उनका कहना था कि हमारा संकल्प है कि धीरे-धीरे यह राशि बढ़ाकर 3 हजार रुपए प्रतिमाह कर देंगे.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस बात की भी घोषणा की कि किसान 10 से 25 अक्टूबर के बीच भावांतर योजना में सोयाबीन बेचने के लिए अपना पंजीयन कराएं. किसानों को सोयाबीन का 5328 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य दिलाएंगे. उनका यहां तक कहना था कि किसान कहीं भी अपना सोयाबीन बेचे, उसे सोयाबीन का जो भी भाव मिले, लेकिन एमएसपी और उसके द्वारा बेचे गए सोयाबीन के भाव के बीच का अंतर हमारी सरकार किसान को देगी.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (ETV Bharat)

कार्यक्रम में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा, करैरा विधायक रमेश खटीक, शिवपुरी विधायक देवेन्‍द्र जैन, कोलारस विधायक महेंद्र सिंह यादव, पिछोर विधायक प्रीतम लोधी, विधायक भवानी सिंह राठौर, भाजपा जिलाध्‍यक्ष जसमंत जाटव, अन्‍य जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं.