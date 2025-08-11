नरसिंहपुर: सड़क और खेतों के लिए आवारा जानवर बड़ी समस्या बन चुके हैं. आवारा जानवरों की वजह से खेतों में फसलें नष्ट हो रही हैं और सड़क पर एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं. मोहद गांव निवासियों ने इस समस्या का अनोखा हल निकाला है. सभी आवारा जानवरों को गौशाला में पहुंचा दिया और पूरे गांव ने एक रोटी गाय के नाम बनाना शुरू कर दिया.

गांव वालों ने की अनोखी पहल

नरसिंहपुर जिले के मोहद गांव में करीब 3500 लोग रहते हैं. यहां बड़े पैमाने पर सब्जी का उत्पादन होता है. आवारा जानवरों के चलते गांव के किसानों को बड़ी समस्याएं होती थीं. राज्य सरकार की मदद से ग्राम पंचायत मोहद में कामधेनु गौशाला का निर्माण किया गया. गौशाला का संचालन एक स्व सहायता समूह के द्वारा किया जाता है.

आवारा जानवरों से फसल बचाने के लिए किसानों ने अपनाया अनोखा तरीका (ETV Bharat)

कामधेनु गौशाला

इस स्व सहायता समूह के सदस्य कृष्ण बल्लभ तिवारी ने बताया कि "वर्तमान में मेरी गौशाला में 90 से ज्यादा देसी गाय हैं. इनमें से ज्यादातर जानवर आवारा थे. जब जानवर दूध नहीं देता है तो ग्रामीण उसे आवारा छोड़ देते हैं. यह जानवर फसलों को बहुत नुकसान करते थे. इसी को पकड़कर हमने गौशाला में रख दिया है."

गाय के लिए गांव में रोटी इट्ठा करते युवा (ETV Bharat)

सरकारी मदद बहुत कम

गांव में गौशाला खुलने से ग्रामीण खुश हैं. क्योंकि अब उनके खेतों को आवारा जानवरों से नुकसान नहीं हो रहा है. लेकिन सरकार का गौ संवर्धन बोर्ड प्रत्येक जानवर पर गौशाला को मात्रा 40 रुपए दे रहा है. वहीं, भूसा की कीमत इन दिनों 8 रुपए प्रति किलो है. ऐसी स्थिति में जानवरों को केवल भूसा ही मिल सकता है. इसलिए गौशाला के ज्यादातर जानवरों की स्थिति खराब हो जाती है.

गांव वालों ने की अनोखी पहल (ETV Bharat)

एक रोटी गाय के नाम

गौशाला में जानवरों को पौष्टिक भोजन नहीं मिलने की वजह से गांव में चिंता का माहौल था. जब गांव में आवारा जानवर होते थे तो लोग उसे रोटी देते थे. ऐसे में गांव के एक बीनू चौहान नामक व्यक्ति ने गाय के नाम की रोटी गाय को ही देने का फैसला किया. इसके लिए बीनू चौहान ने गांव की चौपाल पर एक बर्तन रख दिया, जिसमें स्थानीय निवासी गाय के नाम की रोटी जमा करने लगे. जिसके बाद इकट्ठी रोटियों को गौशाला की गायों तक पहुंचने लगें.

गौशाला में गायों को रोटी खिलाते हुए ग्रामीण (ETV Bharat)

परंपरा से हमारे संस्कार भी बच गए

धीरे-धीरे यह सिलसिला चल निकला है और अब गौशाला की गाय समझने लगी हैं कि उनके नाम की रोटी गांव के हर घर में बन रही है. स्थानीय निवासी गंगाबाई ने बताया कि "मैं पहली रोटी गाय के लिए बनाती हूं और अंतिम रोटी कुत्ते के लिए. अब मेरी रोटी जरूरतमंद गाय तक पहुंच रही है और गायों को पौष्टिक भोजन मिल रहा है."

पराली गौशाला में दान करने की अपील

राधा वल्लभ तिवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "गांव में शादी का आयोजन होता है, उसमें जो खाना बचता है उसे फेंकने की बजाए गौशाला में दान कर सकते हैं. जिस पराली को लोग जला रहे हैं वह गायों के काम आ सकती है. इसलिए बर्बाद करने से अच्छा लोगों को गौशाला में दान करना चाहिए.

जबलपुर में आवारा जानवरों को लेकर मुनादी

आवारा जानवरों की वजह से सड़क दुर्घटना के साथ ही खेतों को भी बहुत नुकसान हो रहा है. सड़कों होने वाले एक्सीडेंट की सबसे बड़ी वजह जानवर है. जबलपुर में यह समस्या इतनी बड़ी हो गई कि जिला कलेक्टर दीपक सक्सेना को सड़क किनारे मौजूद गांवों में मुनादी करवानी पड़ी. सरकारी कर्मचारियों ने सड़क पर बैठे सभी जानवरों को गौशाला में बंद किया.

एक रोटी गाय के नाम की परंपरा यदि सभी गांव के लोग शुरू कर दें तो गायों को पौष्टिक भोजन भी मिलेगा. हिंदू परिवार की गौ सेवा भी पूरी हो जाएगी. वहीं, सड़क दुर्घटना की संख्या भी घटेगी. साथ ही खेतों में आवारा जानवर की समस्या खत्म हो जाएगी. जो पहल मोहद गांव के युवाओं ने की है वह सभी समस्याओं का एक बेहतर निदान है.